संगीत की मुफ्त कक्षाओं से प्रवासी बच्चों को ऑस्ट्रेलिया के विद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिया

आई जानिये Lurnea High School के Intensive English Centre से की अध्यापिका Kate Clarkson के बारे में जो सिडनी के पश्चिमी क्षेत्र में ऐसे युवाओं के जीवन में एक नयी ताल घोल रहें हैं.











Kate ने कभी स्वयं भी कोई औपचारिक तौर पर संगीत की शिक्षा नहीं ली परन्तु उनका मानना है की इन वह इस बात में कभी कोई कमी नहीं आने देती की उनके छात्रों को हर संभव मदद और प्रोत्साहन मिले.











Kate Clarkson कहती हैं वह अपने पढ़ाने के अंदाज़ को कभी नहीं छोड़ेंगी - "I don't think I'll stop singing and dancing because I think it's really valuable and the kids really love it."











Kate जैसे अध्यापक प्रेरणा का स्रोत हैं नीलधारा नायक गदानी जैसे भारतीये संगीत और नृत्य के अध्यापकों के लिये जो पिछले आठ वर्षों से यहाँ भारतीय बच्चों और बड़ों को ट्रेनिंग दे रहीं हैं.





नीलधारा अब अपने हुनर को ऑस्ट्रेलिया के बाकि सांस्कृतिक समूहों खासतौर पे मेलबोर्न में नए आये प्रवासी और रिफ्यूजी बच्चों के साथ बाटना चाहती हैं.