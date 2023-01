सोशल मीडिया - लघु व्यवसायों के लिये रणनीति का अत्यावश्यक भाग!

आज सोशल मीडिया या संचार के सामुहिक माध्यम ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने और अपने माल-सामान को बेचने के लिये रणनीति का अत्यावश्यक भाग बन गए हैं !





क्रय-विक्रय सेवाओंके साथ जुडी कंपनी सेंसिस का मानना है की इस वर्ष लघु या मध्यम व्यापारियों ने अपनी सोशल मीडिया या संचार के सामुहिक माध्यम पर अपनी उपस्थिति में ३१ प्रतिशत से ४८ प्रतिशत तक बढ़ावा किया है!





Naishadh Gadani Source: naishadh gadani





मेलबोर्न स्तिथ भारतीये मूल के करियर कोच नैषध गदानी बताते हैं की नए आये प्रवासियों के लिये सोशल मीडिया के इस्तेमाल से किया जाने वाला लघु व्यवसाय आय का अतीरीखत स्रोत हो सकता है!





आमना इरशाद जो १० साल पहले ऑस्ट्रेलिया आयी ने हिम्मत जुटा कर ७ साल पहले अपना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का व्यवसाय शुरू किया!





आमना बताती हैं की बस पिछले १ वर्ष में ही उनके व्यवसाय को फेसबुक के सामुदायिक ग्रुप्स पर अपने काम के बारे में जानकारी डालने से काफी प्रोत्साहन मिला है.





Amna Irshad Source: Amna Irshad





सेंसिस का मानना है की कब, किस और कैसे सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों का उपयोग किया जाये यह बात सबसे महत्त्वपूर्ण है!





सिडनी के पश्चिमी इलाके में स्तिथ फैक्टरिया कैफे सिर्फ फेसबुकऔर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर अपने व्यंजनों और कार्यक्रमों की जानकारी देता है.





इस कैफे की महाप्रबंधक कैरमेलिना कैटानज़ारिटी बताती हैं की उनके द्वारा सोशल मीडिया पर विज्ञापित मिठाइयों और केक की तस्वीरें बेहद लोकप्रिय हैं परन्तु वह मात्र लाइक्स के लिये ही इन्हे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर नहीं चढ़ा रही हैं – "It's more than 'likes.' We're looking for comments. We're looking for 'shares.' If we see anyone sharing our Instagram posts or sharing our Facebook, that's when we know we've reached out."





हालाँकि कई बार अपने द्वारा की गयी प्रविष्टियों और तस्वीरों को ज्यादा लोगों तक पहुचाने के लिये कैरमेलिना को फेसबुक या इंस्टाग्राम को प्रचार के लिये भुगतान भी करना पड़ता है - "We may have a large fan base, but it may only reach a small percentage of people. So that's why, with the algorithms, that sometimes we need to pay for the post, so it reaches a larger amount of people. So that's when we look at our insights as well, to know when it is the best time to post."





फैक्टरिया चलने वाले सोशल मीडिया के ज्यादातर परंपरागत माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं वहीँ दूसरी ओर कई अन्य लोग बेहद आधुनिक मंचों को जरूरी मानते हैं!





नैषध गदानी स्वयं का उदहारण देते हुए बताते हैं की लघु या मध्यम व्यवसायी कितने प्रकार के सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल कर सकते हैं!





HiSmile नाम केदांतों को सफ़ेद बनाने वाले पदार्थ के वितरक व्यापर के संस्थापक नीक मिरकोविच और अलेक्स टोमिच बिक्री बढ़ाने के लिये स्नैपचैट का प्रयोग कर रहे हैं.





नीक मानते है की स्नैपचैट के अपने फायदे हैं - "We're obviously now on Instagram, Facebook -- Facebook's massive with advertising -- but I think the one we're really looking at is Snapchat. There's just so much potential there. There's so much attention from our target market, the 14- to 24-year-old females especially."





अलेक्स बताते हैं की सोची समझी रणनीति के तहत वह लोगों को प्रभावित करने वाले लोगों को जैसे की मॉडल्स और पूर्व रियलिटी टेलीविज़न सितारों को अपने पदार्थ को इस्तेमाल करने और उसकी दिलचस्प तस्वीरों को अपने अकाउंट पर प्रविष्ट करने के लिये बढ़ावा देते हैं - "We see the trend definitely going towards Snapchat, and it's something that, for us, we feel we have to be the first one on there, we have to be putting good content on that social-media platform. So it was the right move to get someone full-time just to manage and put this content in."





सोशल मीडिया की मदद से अपने व्यापार को किस प्रकार बढ़ाया जाये और इससे उत्पन्न सफलता को कैसे मापा जाए यह बात समझनी अब भी थोड़ी मुश्किल है.





परन्तु नीक और अलेक्स मानते हैं की गत १८ महीनों में जब दोनों ने अपने व्यापार में सोशल मीडिया रणनीति से जिसमे उन्होंने बराबर १०००० डॉलर डालकर शुरआत की थीकाफी मुनाफा हुआ है!





आज उनके व्यवसाय का कुल मूल्य १० मिलियन डॉलर है!





सेंसिस में कार्यरत लिब्बी हे के अनुसार छोटे व्यवसायों के लिये सोशल मीडिया पर उपस्तिथि दर्शाना काफी लाभकारी है यद्यपि इस पर कई बार लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रया मिलना तकलीफ़देह हो सकता है - "It's great that businesses are moving more to social media, but there's still quite a long way to go. (There are) a couple of reasons why. We know around 52 per cent of consumers who have a positive experience with a brand online are more likely to then go and purchase products or services from that particular brand."