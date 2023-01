ऑस्ट्रेलिया में कैसे शुरू करें अपनी माइग्रेशन एजेंसी?

यदि आप भी ऑस्ट्रेलिया में अपना स्वयं का कोई लघु उद्योग शुरू करने के बारे में सोच रहें हैं तो माइग्रेशन एजेंसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है!





कम लगत से घर बैठे ही एक व्यक्ति मात्र ६ महिने की पढाई के बाद अपनी माइग्रेशन एजेंसी शुरू कर सकता है!





और जब काम बढ़ने लगे तो अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों की मदद भी कर सकता है!





ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्वयं की माइग्रेशन एजेंसी कैसे शुरू करें, इसमें क्या चुनातियों आ सकती हैं और किन बातों का ख़ास ध्यान रखें जानने के लिये सुनिये गोल्ड कोस्ट स्तिथ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट सीमा चौहान के साथ अमित सवाल की बातचीत!





Seema Chauhan Source: Seema Chauhan