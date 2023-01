ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे बड़ी जनगणना

अगले कुछ दिनों में ऑस्ट्रलियावासि २०१६ जनगणना द्वारा ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक विभिनन्ता की एक नयी तस्वीर पेश करेंगे.





यदि हम धर्म की बात करें तो इस जनगणना में कथोलिकिस्म के आलावा अब ईसाई धर्म के अनुयायिओं को और भी विकल्प प्रदान किये जाएंगे.





यह कयथोलिक्स के लिये एक बड़ी समस्या है क्यूंकि इन विकल्पों के चलते यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म नहीं रहेगा!





यह पांच वर्षीये जनगणना ९ अगस्त को होगी.





इस जनगणना में १० मिलियन परिवारों और २४ मिलियन लोगों की सर्वेक्षण में भागीदारी होगी.





यह साड़ी जानकारी कुल मिलाकर ३ ट्रिलियन आँकड़े के गुट में परिवर्तित होगा!





२०१६ की जनगणना के प्रमुख हैं डंकन यंग मानते हैं की जमा किये गए आंकड़ों से सरकार कि निति पर असर पडेगा - "The census really helps us understand the beautiful diversity of the Australian people, where they live, what they do and how they've changed over the last five years, which helps with the planning of services, education, employment programs and other infrastructure like health."





डंकन यंग और उनके सहयोगी शांतिमय समय में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सामरिक संचालन को आरम्भ करने के लिये तैयार हैं.





३९ हज़ार से भी ज्यादा कर्मचारी ऑस्ट्रेलिया भर का दौर कर सुचना एकत्र करेंगे.





सुचना एकत्र करने के लिये बिटया गया यह यात्रा समय पृथ्वी के १९५ चक्कर लगने के बराबर जैसा है.





डंकन यंग के अनुसार एकत्र किये आंकड़ों से ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा सांस्कृतिक रूप को प्रत्यक्ष करने में सहायता मिलेगी – "The census this year has expanded on the question on country of birth of parents, so last census it simply asked if people's parents were born in Australia or overseas ... but with our greater digital approach this time we've been able to expand this question to capture the actual country of birth, a person's father and a person's mother so we'll get a lot great and richer picture of our second generation migrants in Australia."





इसके साथ ही डंकन यंग मानते हैं की इस जनगणना से यह भी पता चलेगा की कितने ऑस्ट्रलियवासि या उनके माता पिता अन्य देशों में पैदा हुए.





उनके अनुसार यह बात ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में मील का पत्थर होगी!





हो सकता है की 'कोई धर्म नहीं' का विकल्प इस जनगणन में कथोलिकिस्म को पछाड़ दे!





जनगणना के प्रपत्र को भरने में तेज़ी लाने के लिये इस विकल्प को कतार में सबसे उप्पर रख जाएगा.





जब ठीक ऐसे ही कुछ न्यू जीलैंड की जनगणना के दौरान किया गया था तो ईसाई धर्म ने अपना नंबर एक का दर्ज़ा खो दिया.





पिछले कुछ दशकों में कई आस्ट्रेलियावासियों ने अपने आप को किसी भी धर्म का अनुयायी बताने से परहेज़ किया है.





Religions Source: Getty Images





जहाँ १९११ में २५० में से १ व्यक्ति ने अपने आप को नास्तिक बतया वहीँ २०११ की जनगणना में ५ में से १ व्यक्ति ने इस विकल्प पर निशान लगाया है!





कैथोलिक मिशन के राष्ट्रिये अध्यक्ष Father Brian Lucas बताते हैं की पश्चिमी देशों में धार्मिक श्रद्धा में कमी आई है – "There's always been a decline in religious practice, particularly in the western world ... this very much depends on different people's culture and background ... but of course the decline in formal religious belief doesn't necessarily mean there's a decline in spirituality and many people believe ... but don't necessarily adhere to a formal religious group. "





Atheist Foundation ऑस्ट्रेलिया भर में एक राष्ट्रीय अभियान चला लोगों को इस बात के लिये सोचने को कह रहा है की सिर्फ इसलिये की आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो धर्म को मानता है इसका मतलब यह नहीं की आपको भी उसी धर्म का अनुयायी होने की आव्यशकता है!





इस फाउंडेशन की अध्यक्ष Kylie Sturgess के अनुसार – "Maybe their mums, maybe their grandmums may have been involved in the Church, but they now longer are. For these people, who might have traditionally put themselves down as, say Christian, it's not truly accurate for them anymore. They might not even be going to church on a Christmas morning for example. It's entirely possible that this might have implications on funding for particular groups out there, such as hospitals, such as charities, it's entirely possible this might have an influence on politics. We just don't know, we'd like to find out more."