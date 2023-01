ऑस्ट्रेलिया को और अधिक बहुसांस्कृतिक और सहिष्णु बनाने की एक कोशिश

मात्र १३ वर्ष की आयु में पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आने वाली Faeeza Jawaid जानती हैं की वह सारी मुश्किलें जो किशोरावस्था में एक प्रवासी महसूस कर सकता है एक नए देश और नयी भाषा से घिरे होने पर.





Faeeza आज कल मेलबोर्न में एक community project officer के रूप में अपना खाली समय बिताती हैं उन किशोर युवतियों को परामर्श देने में जो ठीक वैसी ही परिस्तिथि से गुज्जर रहीं हैं.





मेलबोर्न स्तिथ करियर कोच नैषद गड़ानी बताते हैं की एक परामर्शदाता का कार्य काफी महत्वपूर्ण होता है.





North Melbourne Football Club- में लड़कियां स्कूल समाप्त होते ही इखट्टा हो जाती हैं बास्केटबॉल खेलने के लिये.





कुछ अभी भी शर्मीली हैं!





और इन सब के बीच Faeeza अलग दिखाई पड़ती हैं आत्मविश्वास से भरी परन्तु वह बताती हैं की एक समय था जब वह भी इन शर्मीली लड़कियों की ही तरह बर्ताव करती थी - "High-school years were a little bit tough for me, in terms of being teased, being different, adapting to a different culture in a different country."





१३ वर्ष की आयु में पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आने के बाद Faeeza- का स्कूल में ऑस्ट्रेलियाई और घर में पाकिस्तानी संस्कृति को बरक़रार और संतुलित रखने का सफर काफी मुश्किलों भरा था.





आज एक परामर्शदाता स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते हुए वह एहि कोशिश कर रहीं हैं की बाकि लड़कियां इस सफर में अकेली न चलें - "They need to walk their parents' culture, and then they're trying to also form an Australian identity, so merging the two can be difficult."





Faeeza के पास विज्ञान में डिग्री है और वह community project officer के तौर पर अपना ज्यादा से ज्यादा खाली समय North Melbourne Football Club- के The Huddle में बिताना पसंद करती हैं.





पिछले ६ वर्षों से यह स्थान बहुसांस्कृतिक समुदायों के युवाओं के लिये सीखने और साथ जुड़ने का एक अड्डा सा बन गया है.





The Huddle- के Cameron McLeod बताते हैं की इस कार्यक्रम से समुदाय और फुटबॉल क्लब दोनों को ही फायदा हुआ है - "We've engaged 50,000 young people during that time. We're helping them learn, grow and belong, and, at the same time, they're also sharing their experiences, and, yeah, we're better for it."





उनके अनुसार Faeeza Jawaid जैसे सलाहकार यहाँ आने वाली किशोर मुस्लिम लड़कियों को उम्मीद दिलाते हैं की क्या कुछ किया जा सकता है - "She's been able to show to them how she's overcome some of the challenges that perhaps have been placed upon her because of her culture, because of her religion, because, perhaps, she's a woman."





यह मुश्किलें ऐसी हैं जो हर कोई महसूस कर और झेल रहा है.





Nawal Hersi जो Faeeza- की शिष्या रह चुकी हैं अब The Huddle- में स्वयं परामर्शदाता के रूप में कार्य करने को तैयार हैं.





वह बताती हैं की जब मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ भावनाएं प्रकट होने लगती हैं तब उनके जैसे लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं स्तिथि को सही दृष्टिकोण से देखने और दिखाने में - "They can do and be whatever they aspire to be. They've got no limitations. Just because there's one bad person on a tram, that doesn't mean there's a hundred other bad people."





Faeeza बताती हैं की The Huddle- के Active Girls कार्यक्रम में हर सप्ताह लड़कियों को शारीरिक कसरत करवाने के साथ साथ वह उन्हें समझने और दोस्ती की कोशिश करती हैं.





उनके अनुसार यह काफी अनौपचारिक पद्धति है परामर्श देने की पर इससे वह इन लड़कियों की दोस्त के रूप में वह सलाह दे सकती हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बड़े होते समय उन्हें स्वयं को प्राप्त नहीं हुई - "You get to know them over time. They get to open up to you over time. And then you discuss issues. Whether it's through banter or jokes, you still end up discussing issues."





उन्हें उम्मीद है की यह ऐसा विषय है जिस पर वाद विवाद ज़ारी रख ऑस्ट्रेलिया को और अधिक स्वीकारनिये और संकलित बनाया जा सकता है - "By seeing a stronger, more socially cohesive, multicultural Australia, I will feel like, yeah, you know, 'I'm happy, I'm happy. This is what I wanted to achieve.'"





इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में कई और संस्थान या सामुदायिक मंडलियां हैं जो नए आने वाले प्रवासी और उनके बच्चों को यहाँ के रहन सहन और काम काज के बारे में जानकारी प्रदानकरते हैं.