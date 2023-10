'नेट ज़ीरो 2050': ऑस्ट्रेलिया की दीर्घकालिक उत्सर्जन कटौती योजना को जानें

खास बातें जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होता है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीमित करने की कुंजी है।

शुद्ध शून्य उत्सर्जन का अर्थ है उत्पादित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायुमंडल से बाहर निकाली गई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना।

दुनिया जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रही है, वैश्विक तापमान और मौसम के पैटर्न में तेजी से बदलाव दिख रहे हैं। हमारी मानवीय गतिविधियाँ जैसे बिजली के लिए कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना – यह सब कुछ जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है।





और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को धीमा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के साथ-साथ जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा को कम करना एक आवश्यक महत्वपूर्ण कार्रवाई है।





कई देशों की तरह, ऑस्ट्रेलिया ने ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए दीर्घकालिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कटौती योजना लागू की है, और इसमें व्यक्ति, घर और व्यवसाय सभी समाधान का हिस्सा हो सकते हैं।





डॉ. साइमन ब्रैडशॉ जलवायु परिषद में अनुसंधान निदेशक के रूप में अपनी भूमिका में जलवायु परिवर्तन पर शोध करते हैं और कहते हैं कि उत्सर्जन में कमी के लिए हमारे आधुनिक विश्व को उर्जा प्रदान करने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता है।



A wind farm produces a form of renewable energy. Image: Alex Eckermann - Unsplash “अधिकांश देशों की तरह, ऑस्ट्रेलिया ने भी 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। अब इसमें काफी बदलाव आ गया है। इसका मतलब है कि जिस तरह से हम अपने घरों और अपने उद्योगों को बिजली दे रहे हैं, उसे फिर से सशक्त बनाना। इसलिए, हम जिस तरह से बिजली का उत्पादन करते हैं उसे बदल रहे हैं, सूरज और हवा से हमारी बिजली प्रणाली में बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, और हम बहुत तेजी से जीवाश्म ईंधन से हट कर आगे बढ़ रहे हैं।"





और यदि 2050 बहुत दूर लगता है, तो डॉ. ब्रैडशॉ का कहना है कि उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्रवाई की समय-सीमा अत्यावश्यक है।





“विज्ञान स्पष्ट है कि विश्व स्तर पर, हमें इस दशक में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को लगभग आधा करना होगा और जितनी जल्दी हो सके शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना होगा। यदि हमें सुरक्षित और समृद्ध भविष्य पाना है तो हमें इससे तत्काल निपटना होगा।''



जलवायु परिवर्तन विधेयक

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 2022 में जलवायु परिवर्तन विधेयक पेश किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की रूपरेखा है।





आरोन टैंग, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में Centre for the Study of Existential Risk के साथ एक अनुसंधान सहयोगी के रूप में जलवायु नीति पर काम करते हैं और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में व्याख्याता हैं और अपनी पीएचडी समाप्त कर रहे हैं , वह बताते हैं।





“ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन विधेयक का लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 43% कम करना है, और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचना है।यह लश्र्य की एक बड़ी तसवीर है। ”





"इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को फेडरल स्तर पर लगातार जलवायु नीति बनाए रखने में परेशानी हुई है। तो इस बिल से उम्मीद है कि यह कार्रवाई के लिए आधार बनेगा", वह आगे कहते हैं।







Dr Simon Bradshaw from the Climate Council. Image: Climate Council Net zero emissions means achieving an overall balance between greenhouse gas emissions produced and greenhouse gas emissions taken out of the atmosphere. He says investment in renewable energies is required to reach net zero emissions.



हमें अपनी आधी ऊर्जा कोयला जलाने से प्राप्त होती है। ऑस्ट्रेलिया में ऊर्जा उत्पादन के अन्य तरीकों में निवेश करने से न केवल हमारा अपना उत्सर्जन कम होगा और ऊर्जा की कीमतें कम होंगी, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक अवसर भी पैदा होंगे। हम नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों में विश्व में अग्रणी हो सकते हैं। Aaron Tang

डॉ. ब्रैडशॉ इस बात से सहमत हैं कि ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में नेतृत्व करने के लिए आदर्श स्थिति में है।



“ऑस्ट्रेलिया में हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हम ग्रह पर सबसे धूप वाले और सबसे तेज़ हवाओं वाले देशों में से एक हैं। इसलिए हमारे बिजली उत्पादन के तरीके को बदलने की अपार संभावनाएं हैं।"



हर कोई शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने में मदद कर सकता है

डॉ. ब्रैडशॉ कहते हैं कि यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार के परिवहन का उपयोग करते हैं।





“फिलहाल, हम ज्यादातर यात्राएं प्रदूषण फैलाने वाली पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों में करते हैं और हमें ऐसे भविष्य की ओर जाने की जरूरत है जहां हम अपनी कारों से बाहर निकल कर यात्राएं पैदल और सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से करें। लेकिन साथ ही, अगर हमें अभी भी कारों का उपयोग करने की ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों में यात्राएं करें, जो अधिक से अधिक किफायती होती जा रही हैं।





ऐसे अन्य कार्य भी हैं जो हम घर पर भी कर सकते हैं।



Aaron Tang from the Australian National University. Image: Aaron Tang/ANU. “सबसे अच्छी चीजों में से एक जो हम कर सकते हैं वह यह है कि अगर हम वर्तमान में अपने खाना पकाने और हीटिंग के लिए गैस का उपयोग कर रहे हैं, तो गैस बंद करें और बिजली के उपकरणों पर काम करें। इससे हम उत्सर्जन में अपना योगदान कम कर देंगे क्योंकि गैस जीवाश्म ईंधन को प्रदूषित कर रही है, और हम अपने घरों को स्वस्थ भी बना सकते हैं।





श्री टैंग का कहना है कि हम व्यक्तिगत विकल्प उत्सर्जन में कमी लाने में सकारात्मक अंतर ला सकते हैं।





“आप जो भी कर सकते हैं वह करें। उपयोगी कार्रवाई की कोई कमी नहीं है. आप अपने घर पर सौर पैनल स्थापित कर सकते हैं, कम मांस खा सकते हैं, बैंकिंग या सेवानिवृत्ति सेवाओं को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से मतदान कर सकते हैं! किसी ऐसी चीज़ से शुरुआत करें जो आपके लिए कारगर हो, और वहीं से आगे बढ़ें।''



जैव विविधता का संरक्षण करना

डॉ. ब्रैडशॉ का कहना है कि विश्व की जैव विविधता का संरक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्रह की जीवन- प्रणाली का हिस्सा है।



हमें ऑस्ट्रेलिया के आसपास के पारिस्थितिक तंत्र, बहुमूल्य जंगलों और अन्य अद्भुत वातावरणों की रक्षा करने की आवश्यकता है जो हम सभी के लिए एक सुरक्षित और रहने योग्य जलवायु बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। Dr Simon Bradshaw

Australia’s journey to emissions reductions will be challenging, Mr Tang says, but there is hope.



Consider changing from petrol or diesel vehicle to an electric vehicle. Image: Paulbr75 - Pixabay व्यक्तिगत. परिवारिक या व्यवसायों के रूप में, हम सभी उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में भूमिका निभा सकते हैं।





“जब हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हैं तो यह बहुत भयावह समय हो सकता है। लेकिन यह एक रोमांचक समय भी है क्योंकि, इस क्षण में, हमें भविष्य की फिर से कल्पना करनी होगी, और जलवायु परिवर्तन पर स्मार्ट कार्रवाई के माध्यम से हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, ”डॉ ब्रैडशॉ कहते हैं।