विदेशों में प्रशिक्षित डॉक्टरों के लिये ऑस्ट्रेलिया का वीसा लेना होगा मुश्किल

फ़ेडरल सरकार के स्वस्थ्य विभाग के एक प्रस्ताव के अनुसार विदेशों में प्रशिक्षित डॉक्टरों और स्वस्थ्य अधिकारियों के लिये ऑस्ट्रेलिया में काम करने का वीसा लेना अब मुश्किल या असंभव हो जाएगा!





Queensland स्तिथ माइग्रेशन एजेंट और विशेषज्ञ, सीमा चौहान के अनुसार इस वर्ष फ़ेडरल सरकार ने पहले दन्त चिकित्सा से सम्बंधित लोगों के वीसा पाने पर रोक लगा दी थी और अब यह प्रस्ताव काफी चौकाने वाला है.





ऑस्ट्रेलिया के स्वस्थ्य अधिकारियों का कहना है इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षित डॉक्टरों के लिये नौकरी पाना थोड़ा आसान हो जाएगा.





२००९ में पकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया के Sydney शहर में आकर बेस GP- Dr Muhammad Awais का कहना है की उन्हें यहाँ काम करने का अनुभव बेहद सुखद लगा - "Absolutely it feels just like I'm home. The respect, the love and the community just accept us like we are one of their own."





ऑस्ट्रेलियन समाचारपत्र ने Skilled Occupations List में कटौती की मांग करते इन प्रस्तावों की एक प्रति प्राप्त की है.





यह प्रस्ताव प्रति दर्शाती है की फ़ेडरल सरकार का स्वस्थ्य विभाग लगभग ४० प्रकार के चिकित्सा अधिकारियों की भूमिका को कम करने का मन बना चुक्का है.





Australian Medical Association इस प्रस्ताव में पूर्ण प्रतिबंद का समर्थन नहीं करती परन्तु AMA- के New South Wales शाखा के अध्यक्ष, Brad Frankum, इस सुझाव में यहाँ के डॉक्टरों की भलाई देखते हैं - "Overseas-trained doctors have been a really important part of our health system for a long time and continue to be so, but we're facing a situation now where we have a larger number of local graduates who have been trained in Australia. And our first responsibility is to make sure that those graduates have jobs to go into."





पिछले दस वर्षों में काफी बड़ी मात्रा में चिकित्सा विश्विद्यालय ऑस्ट्रेलिया के कई भागों में खुले हैं.





सीमा चौहान मानती हैं की इन विश्विद्यालयों से प्रशिक्षित होकर निकलने वाले डॉक्टरों को dhyana में रखकर ही यह प्रस्ताव किया गया है.





हालाँकि सभी ऑस्ट्रेलिया प्रशिक्षित चिकित्सा शास्त्र से जुड़े छात्रों को हस्पतालों में प्रशिक्षण के लिये पहले चुनना जाता है पर जब बात ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की आती है तो विदेशों से प्रशिक्षित डॉक्टर और चिकित्सा अधिकारी नौकरी पाने में सबसे आगे रहते हैं.





Rural Doctors Association of Australia के Dr Ewen McPhee मानते हैं की ऑस्ट्रेलियाई छात्रों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का प्रशिक्षण और अनुभव होना चाहियहए - "We need to start training our own doctors and our own medical students in the skills that they need to go to the bush."





इन सब बातो को ध्यान में रखते हुए फ़ेडरल सरकार के स्वस्थ्य विभाग ने कहा है की यह सही समय है इस बात की जांच करने का की क्या ऑस्ट्रेलिया में प्रवास पाने के चिह्नक आज उतने उपयोगी हैं या नहीं?





इस प्रस्ताव को चुनावों से पहले Turnbull सरकार ने अस्वीकार कर दिया था पर आने वाले कुछ महीनों में वह इसका फिर एक बार मूल्यांकन करेगी.