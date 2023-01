विलुप्त होती इंडिजेनस भाषाओँ पर एसबीएस के वृत्तचित्र ने जीता पुरस्कार

हाल ही में एसबीएस के द्वारा बनाये गए एक वृत्तचित्र ने मल्टीमीडिया स्टोरीटेल्लिंग की श्रेणी में वाकली पुरस्कार प्राप्त किया.





इस वृत्तचित्र का विषय है ऑस्ट्रेलिया में लुप्त होती इंडिजेनस या मूल भाषाओं को बचा कर रखने के लिये उठाये जाने वाले कदम.





ऐसा मना जाता है की विश्वभर में प्रति दो सप्ताह में एक भाषा विलुप्त हो जाती है.





९० प्रतिशत से भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की इंडिजेनस भाषाएँ आज नाजुक रूप से विलुप्त की श्रेणी में आती हैं - इसमें से Marra भी एक है.





और अब यह भाषा एसबीएस द्वारा चलायी जा रही एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव परियोजना का हिस्सा है जो इंडिजेनस भाषाओँ के लुप्त होने की ओर लोगों का ध्यान खींचना चाहती है.





जो अभी आपने सूना वह नॉर्थेर्न टेरिटरी के अर्न्हेम क्षेत्र में बोले जाने वाली मुख्या एबोरिजिनल भाषा Marra आपका अभिवादन था.





Marra भाषा को रोपर नदी के दक्षिणी-पूर्व क्षेत्र में रह रहे दूरवर्ती एबोरिजिनल समुदाय Ngukurr के आलावा कहीं और बोलते नहीं सूना गया है.





वास्तव में इस समुदाय में भी मात्र तीन बुजुर्ग ही इस भाषा को पूरी तरह बोल और समझ पातें हैं.





Marra भाषा को एसबीएस ने अपने इस ऑनलाइन इंटरैक्टिव परियोजना का हिस्सा बना विश्वभर में विलुप्त हो रही इंडिजेनस या मूल भाषाओँ की ओर लोगों का ध्यान खींवचने ततः इन्हें बचाने का प्रयास शुरू किया है





'My Grandmother's Lingo' कार्यक्रम की निर्माता Gina McKeon बताती हैं.





"The purpose of "My Grandmother's Lingo" is really to draw attention to a global crisis which is Indigenous language loss, and we really wanted to do that in an inspiring, and creative and new way, and that's with online documentary storytelling."





इस वृत्तचित्र की मुख्या आवाज़ और कथावाचक, Ngukurr निवासी Angelina Joshua हैं.





आज से पांच वर्ष पहले मात्र २३ वर्ष की आयु में Angelina को मस्तिष्क में धमनी विस्फार के कारण दोबारा से लिखना और पढना सीखना पड़ा.





कुछ समय पशात Angelina की दादीमाँ जिन्होंने उन्हें Marra बोलना सिखाया ता का देहांत हो गया.





बस, उसके बाद Angelina ने ठान ली की वह अपनी मूल भाषा को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगी.





"My cousin said to me, 'It's your turn now, you know Marra now, you understand Marra and now you can speak and now you can teach and now you're a really good teacher.'"





"My Grandmother's Lingo" परियोजना समाहित करता है voice-activation तकनीक को गेमिंग और एनीमेशन के साथ मिलाकर लोगों को Marra- भाषा के शब्द सीखाने की.





Jake Duzynki, जिन्होंने इस परियोजना में एनीमेशन पर काम किया है, बताते हैं की इसपर काम करने में सबसे ज्यादा मुश्किल Angelina के शब्दों का तात्पर्य निकलने में आयी.





"I'd sit down most days and listen to each segment and how I could generate content and express what Angelina was saying in a visual sense."





Gina McKeon के अनुसार उन्हें आशा है की "My Grandmother's Lingo" को देखने के बाद लोग इंडिजेनस भाषाओँ के लुप्त होने के विषय के बारे में और गहराई से सोचेंगे.





"The project itself, Indigenous languages, I don't think has been presented in this way before. So it's a really fun and creative way to get a story like this out to new audiences, hopefully younger audiences as well, and audiences around the world."





उधर Angelina Joshua के लिये "My Grandmother's Lingo" ने कुछ ख़ास यादें फिर एक बार ताज़ा कर दी हैं.





"When I think about what I've learned - if it's a sentence or a word - I'll sit down and think about it and then I imagine my Grandma, still alive, still there - you know - telling stories in Marra, and I miss all that."