मेलबोर्न विश्विद्यालय के आस पास लूट-पाट की बढ़ती घटनाए

हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बाद आज कल मेलबोर्न विष्वविद्यालय के आस-पास पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी गयी.





यह पुलिस प्रबंध किया गया है चोर-उच्चकों पर निगरानी रखने के लिये जो मासूम छात्रों के साथ लूट-पाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे.





गत महिने मुम्बा फेस्टिवल के दौरान जिस अपैक्स गैंग के सदस्यों ने मेलबोर्न के C-B-D में उधम मचाया था उन्ही का यह कारनामा है.





सुबह होते ही हज़ारों की संख्या में छात्र मेलबोर्न विश्विद्यालय में अपनी कक्षाओं में उपस्थिति लगने आ जातें हैं.





परन्तु रात होते ही कुछ छात्र भयभीत हो जातें हैं अपने जान माल की हिफाज़त पर!





Melbourne University Source: AAP





एक छात्र ने अपने करीबी दोस्त के साथ हुए हादसे को कुछ यूँ बताया – "One of my friends has also been robbed around the uni. He was walking down the street, and somebody just come here and get the cell phone out of his hand."





यह घटना हल ही मैं हुई कई अन्य छात्रों के साथ भी हो चुकी है पीछै से कोई तेज़ी से आकर मोबाइल या लैपटॉप लेकर भाग जाता है





पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है परन्तु इस मामले पर और कुछ बोलने को तैयार नहीं क्यूंकि उनमे से कुछ संगदीधों पर मुम्बा फेस्टिवल के दौरान किये गए दंगे में शामिल होने का भी आरोप है





Council of International स्टूडेंट्स ki Dorothy Ching के अनुसार इस लूट पात का शिकार ख़ास तौर पे चीनी छात्रों को बनाया जा रहा है - "Branded stuff, like an iPad or an iPhone, obviously would give a perception to the others that they are really wealthy to study here."





मेलबोर्न विश्विद्यालय के अधिकारियों का कहना है की छात्रों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि है जिसके लिये कई जरूरी कदम उठाए जा रहें हैं





इन कदमों में रात को अतिरिक्त सुरक्षा कर्मीं और छात्रों को अगर जरूरत हो तो उनके साथ जाने वाले सुरक्षा कर्मीं भी शामिल हैं





इसके आलावा कुछ छात्रों ने अब सुरक्षा की बागडोर अपने हाथ में भी ले ली है





Clair Duan, जैसे छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिये Go Home Team" का गठन किया है जो अन्य छात्रों की मदद के लिये तत्पर है - "We organise a group, a chat group, so people -- students -- who live in the same district, they can go home together. That will be safer."





Daniel Andrews announcing an increase in police numbers ahead of budget Source: AAP





इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए विक्टोरिया पुलिस के पदधिकारियों ने चीनी दूतावास के अधिकारियों से भी मुलाकात की है.





पुलिस ने फिर एक बार दोरहय है की सभी छात्रों की सुरक्षा के प्रति वेह गम्भीर हैं और पुख्ता कदम उठा रहे हैं.





हाल झि में विक्टोरिया की सरकार ने गैंग्स से सम्बधित अपराधों से लड़ने के लिये पुलिस को दिये जाने वाला अनुदान दुगना कर दिया है.





Premier of Victoria Daniel Andrews. Source: AAP





विक्टोरिया के प्रीमियर Daniel Andrews ने कहा की विश्विद्यालय के आस पास के क्षेत्र में वर्दी धारी पुलिस भी बढ़ा दी गयी है - "Every family in China, or in any other part of the world, who's thinking about sending their son or daughter to The World's Most Livable City, they can be confident that we're a safe city, a safe state."