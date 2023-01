विक्टोरिया में टैक्सी चालक बनाम उबर

मंगलवार 10 मई 2016 को Melbourne का CBD जैसे रुक सा गया! कारण था राइड शेयरिंग टैक्सी सर्विस उबर के खिला मेलबोर्न के टैक्सी चालकों का विरोध प्रदर्शन!





मेलबोर्न की बुरक स्ट्रीट पर तो नज़ारा देखने वाला था टैक्सियों की लम्बी कतार इस व्यस्त सड़क पर से सरकने का नाम नहीं ले रही थी





टैक्सी चालकों का कहना था की उबेर की वजह से यहाँ के स्थानिये टैक्सी कारोबार को इतना नुक्सान हुआ है की वेह बंद होने की कगार पर है!





एक अनुमान के अनुसार विक्टोरिया में लगभग 6,500 उबर चालक हैं





न्यू साउथ वेल्स, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ने तो उबर को नियंत्रित करने के कानून भी banana शुरू कर दियें हैं तथा टैक्सी चालकों को कुछ हर्ज़ाना देने को भी बात कही है





विक्टोरियन टैक्सी फैमिलीज़ के डेविड सिंह मानते हैं की विक्टोरिया के टैक्सी चालकों को भी ऐसा ही कुछ दिया जाना चहियहए. सिंह बताते हैं की उबर को टैक्सी का मुकाबला कानूनी हद के अंदर करना चहियहए"Competition is when you're both on the same platform. We're at the 100 metre line, but they're starting at the 50 metre mark. So at the moment they have no costs no overheads like we do."





सिंह के अनुसार एक टैक्सी चालक पर लगभग ४०००० डॉलर का उपरिव्यय रहता है जबकि यह राशि एक उबर चालक के लिये सिर्फ २००० डॉलर है!





एसेंशियल सर्विसेज कमीशन, जो की विक्टोरिया की राज्य सरकार द्वारा स्टाफित किया गया आर्थिक मामलों का नियंत्रिक संहतन है ने गत सप्तह टैक्सी चालकों पर १० डॉलर टैक्सी बुकिंग फीस लगने के संकेत दे आग में घी डालने का काम किया !





सिंह का कहना है की इस फीस से टैक्सी चालकों की जेब पर अहित होगा - "They think you'll get a better service with a ten dollar increase, a ten dollar surcharge. A ten dollar surcharge will kill the industry and we don't want it - we think it's unfair and un-Australian."





विक्टोरिया की संसद के बहार घेराबंदीके बाद, यह टैक्सी चालक पहुँच गए अपनी टैक्सियों का कारवां ले कर प्रीमियर Daniel Andrews के Noble Park स्तिथ चुनावी कार्यालय के बहार अपनी मांगो पर सुनवाई के लिये!





टैक्सी चालकों का कहना है की यह विरोध प्रदर्शन तो बस शुरआत है!





उनका कहना है की यह विरोध प्रदर्शन और घेराबंदी जारी रहेगी तब तक जब तक की विक्टोरिया की सरकार उबर को नियंत्रित करने वाले कानून नहीं बन लेती!





उनकी मांग है की उबर चालक सरकार को १०००० डॉलर सालाना की लाइसेंस फीस दें और उनके वाहनों में भी सुरक्षा कैमरे लगवाए जाएँ!





प्रीमियर Daniel Andrews का कहना है की उनकी सरकार उबर को नियंत्रित करने के कानून पर विचार कर रही है - "The Minster for Public Transport is running a process engaging many different industry stakeholders, and we'll have an announcement to make once that work it done."