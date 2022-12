अगर आप बुशवॉकिंग करते समय खो जाते हैं तो क्या करें

Available in other languages

Highlights बुशवॉकर हर दिन खो जाते हैं, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग आपकी जान बचा सकती है।

यदि खो गए हैं, तो कोई भी खराब निर्णय लेने से पहले बैठ जाएं और खुद को शांत कर लें।

बुश में मोबाइल रिसेप्शन की गारंटी नहीं है, लेकिन आपातकालीन बीकन किराए पर उपलब्ध हैं।

एसईएस बुश खोज और बचाव स्वयंसेवक आपात स्थिति में आपकी मदद करेंगे।

झाड़ियों में खोए हुए लगभग 95 प्रतिशत लोग 12 घंटे के भीतर मिल जाते हैं।





यह एनएसडब्ल्यू एसईएस बुश सर्च एंड रेस्क्यू के डिप्टी यूनिट कमांडर कैरो रायन जैसे समर्पित स्वयंसेवकों के कारण सम्भव होता है।



सुश्री रायन बुशवॉकिंग तैयारियों में एक शिक्षिका हैं।



"याद रखने के लिए वास्तव में आसान संक्षिप्त नाम है, और यह ट्रेक, टी-आर-ई-के है।"





T Take what you need; जो चाहिये उसे लेकर जाय



R Register your intentions; अपने अनुभवों को साझा करें



E Emergency communications or emergency beacon; आपातकालीन संचार और बीकन साथ रखे



K Know your route and stick to it.. अपने रास्ते पर ही चलें



जो चाहिये वह साथ ले

एक छोटे बैग में ले जाने वाली चीजों में शामिल हैं:



नट्स और चॉकलेट जैसे स्नैक्स सहित भोजन

पानी - हर तीन घंटे के लिए एक लीटर

चमकीले रंगों में कपड़ों की परतें

टोपी और सनस्क्रीन

आरामदायक जूते जैसे जॉगर्स या पैदल यात्रा के जूते

रेनकोट

प्राथमिक चिकित्सा किट

"और अपने साथ ले जाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक कुछ दोस्त हैं," सुश्री रायन कहती हैं।



अपने इरादे दर्ज करें

आप राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव सेवा, पुलिस या किसी विश्वसनीय मित्र को सूचित कर सकते हैं। अपने मार्ग और जब आप लौटने की उम्मीद करते हैं, जैसे विवरण प्रदान करें। और जब आप वापस आएं तो अपने संपर्क को बताना न भूलें।



आपातकालीन बीक

बुश में मोबाइल रिसेप्शन की गारंटी नहीं है, इसलिए बुशवॉकर्स अक्सर एक पर्सनल लोकेटर बीकन (पीएलबी) ले जाते हैं।





आप बाहरी दुकानों और राष्ट्रीय उद्यान कार्यालयों, और यहां तक कि राष्ट्रीय उद्यानों के पास स्थित पुलिस स्टेशनों से पीएलबी किराए पर ले सकते हैं।





फ्री इमरजेंसी प्लस ऐप भी है। इसके लिए फ़ोन कवरेज की आवश्यकता होती है यह आपकी लोकेशन का बारे में बतायगा और इससे आपको सहायता के लिए कॉल करने की मदद मिलेगी।



अपने मार्ग को जानें और उसी पर टिके रहें

"इसका मतलब यह है कि आप कहां जा रहे हैं, संकेतों का पालन करते हुए, मानचित्र का उपयोग करके, यह जानने के बाद कि आप किस समय बाहर होंगे और फिर बीच में अपना रास्ता नहीं बदलेंगे," कारो रायन कहती है।





"याद रखें कि आपने किसी को बताया है कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसलिए आपातकालीन सेवाओं को पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से आना है और आपको ढूंढना है।"



स्मार्ट बनें और अपनी क्षमता के अनुरूप बुशवॉक चुनें। Caro Ryan, Deputy Unit Commander, NSW SES Bush Search and Rescue

सुश्री रायन कहती हैं, अपनी फिटनेस को गलत आंकना आम बात है।





ऑस्ट्रेलियाई वॉकिंग ट्रैक ग्रेडिंग सिस्टम Australian Walking Track Grading System पर पहले जाँच करें और यदि आप ऑस्ट्रेलिया में लंबी पैदल यात्रा के लिए नए हैं, तो ग्रेड एक से शुरू करें।



क्या होगा यदि आप वास्तव में खो गए हैं?

पहली बात यह है कि बैठ जायें और अपने आप को शांत रखे।





पानी पियें और अगर सम्भव है तो चाय आदि बनाकर स्वयम् को शांत करें।





इससे आप सही तरह से सोच सकेगें।





शायद आप अपने कदमों को थोड़ी दूरी पर वापस ले सकते हैं लेकिन स्पष्ट वस्तुओं के साथ अपना रास्ता चिह्नित करना सुनिश्चित करें।





यदि आपके पास आपातकालीन बीकन नहीं है और आपको लगता है कि आपकी गंभीर स्थिति में फंस गये हैं फिर भी अपने आप को कहीं से दिखाने की पूरी कोशिश करें।





Around 95 per cent are found within 12 hours by SES Bush Search and Rescue. Credit: Raoul Wegat/Getty Images किसी भी चमकीले रंग की वस्तु को दिखाने की कोशिश करे ताकि कोई आप को देख सके।





यदि आप घायल हो गए हैं या मौसम खराब है, तो एक आश्रय स्थान खोजें।, गीले कपड़े हटा दो और हो सके तो आग जला कर शरीर में गरमी लायें ।



यह आपको देख सकने में भी सहायता करेगा।





अपनी आपूर्ति का जायजा लें। सहायता के लिए प्रतीक्षा करते समय आपको अपने भोजन और पानी की राशनिंग करनी पड़ सकती है।



बुशवॉकिंग पर जाने से पहले क्या करें

प्राथमिक चिकित्सा (first aid) कोर्स पूरा करना अपने आप को कुशल बनाने का एक शानदार तरीका है ताकि आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख सकें।





बुशवॉकिंग एनएसडब्ल्यू की कर्स्टन मायर बुशवॉकिंग क्लब में शामिल होने की सिफारिश करती हैं।





"क्योंकि दोस्त मिलेंगे, इससे आपको बहुत सारे व्यावहारिक कौशल मिलेगें। कि नेविगेट कैसे करें, नक्शा और कंपास कैसे पढ़ें, बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें, वगैरा।और और तो और, वे आपको ऐसी ऐसी अनोखी जगहों पर ले जाएंगे जहाँ शायद नहीं जाते।"



संसाधन