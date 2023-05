Ib ntiag tiv twg tej txhab nyiaj tau nyiaj tsam (profits) $60,000 tab sis koj tau dab tsi xwb

Ntsiab lus tseem ceeb: Australia plaub lub txhab nyiaj loj tau nyiaj tsam (profits) sib sau ua ke txog $16 billion rau lub sij hawm 6 lub hli.

Westpac yog lub tuam txhab nyiaj nyuam qhuav qhia txog tej nyiaj tsam nws khwv tau $4 billion los yog tau ntau tuaj ntxiv txog 22 feem feem pua lawm.

Cov kev nce kab theem paj kim tuaj ntxiv tau pab kom tej txhab nyiaj tau nyiaj tsam (profits).

Australia 4 lub txhab nyiaj loj tau nyiaj tsam ntau tuaj ntxiv los ntawm tej nyiaj poob nqe rau thaum uas haiv neeg no tseem ntsib tej teeb meem nuj nqes siv ua lub neej uas kim tuaj no, thiab tau ua rau lawv tau nyiaj tsam (profits) sib sau ua ke txog 16 billion dollars rau lub sij hawm 6 lub hli - los yog muab xam tias lawv tau nyiaj txog li ntawm 60,000 dollars rau ib ntiag tiv (minute) twg.





Westpac yog lub txhab nyiag kawg uas nyuam qhuav tau los qhia rau hnub Monday txog tej nyiaj uas nws khwv tau nyiaj tau rau nrab xyoo ntawd ces tau txog li 4 billion dollars thiab tau tej nyiaj tsam (profits) no ntau tuaj ntxiv txog li 22 feem pua lawm, uas yog tej yam uas twv nyom rau tej neeg cov kev xav tias tias lawv yuav khwv tau nyiaj tsawg txij li lawv khwv tau nyiaj zoo tshaj plaws rau nrab xyoo xyoo 2018 los no.





Lub txhab nyiaj National Australia Bank (NAB) thiab Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) tau qhia txog tej nyiaj lawv khwv tau limtiam dhau los, uas cov nyiaj nrab xyoo uas NAB tau ntawd ces tau ntau tshaj 4 billion dollars, thiab khwv tau tej nyiaj no ntau tuaj ntxiv txog 17 feem pua, ua ke no los ANZ kuj khwv tau ntau tuaj ntxiv txog 23 feem pua los yog tau txog li 3.8 billion dollars rau tib lub caij nyoob li no tib yam thiab.





Lub txhab nyiaj Commonwealth Bank tau qhia tias nws khwv tau $5.2 billion nrab xyoo rau thaum ntxov xyoo no, uas khwv tau ntau tuaj ntxiv txog 9 feem pua. Thiab lub limtiam no lub txhab nyiaj no tseem yuav los qhia txog tej xov xwm tshiab txog nws cov kev ua luam thiab.





Vim Reserve Bank of Australia -(RBA - Australia lub txhab nyiaj faj seeb haiv) cov kev tau nce kab theem paj ntau zaus coj los tswj tej nyiaj poob nqe , thiaj ua rau tej txhab nyiaj loj no tsub nqe kim tuaj ntxiv rau tej neeg qev nyiaj tshaj tej uas lawv them rau tej neeg khaws nyiaj cia nrog lawv tej txhab nyiaj, ces thiaj ua rau tej tuam txhab qee nyiaj no tau nyiaj ntau heev.





Raws li zeskais (Professor) Paul Kofman uas yog tus tswj lub tuam chav Faculty of Business and Ecoomics ntawm tsev kawm qib siab University of Melbourne hais ces Australia tej txhab nyiaj yeej tau txais kev ruaj ntseg thiab ruaj khov ''thiab tau nyiaj tsam (profits) los ntawm tej nqe uas yus them.''





Nws tau hais tias “Tos tej txhab nyiaj no ho khwv tau nyiaj ntau tuaj ntxiv - los vim yog tej neeg qev nyiaj ntau tuaj ntxiv thiab yuav tau them tus kab theem paj kim. Tib lub caij no los kuj ua rau tej neeg raug teeb meem los ntawm tej kab theem paj uas kim heev no thiab ces thiaj ua rau tej txhab nyiaj khwv tsis tau nyiaj, ces tej txhab nyiaj no thiaj tsis tau txais txiaj ntsim dab tsi los ntawm tej neeg uas twb tsis muaj nyiaj lawm."





Vim lub txhab nyuaj UBS Group uas tau yuav America lub txhab nyiaj Credit Suisse uas raug teeb meem loj rau lub 3 hlis ntuj ntawd, thiab vim rau qhov tau muaj America ntau cov tuam txhab nyiaj me ntog ua tsis taus lagluam xyoo no ces thiaj ua rau muaj kev txhawj xeeb txog ntiaj teb tej lagluam nyiaj txiaj.





Txawm li cas los RBA, thiab Treasurer Jim Chalmers kuj tau maj ceev nrooj los tawm tswv yim tias Australia tej txhab nyiaj yeej tseem ruaj khov li qub thiab tsis muaj teeb meem dab tsi.



Professor Kofman tau hais tias Australia tej txhab nyiaj yeej khwv tau nyiaj tsam (profits) los tau ntev heev lawm.





“Rau qhov yeej yog cov kev teeb tsa kiab khw lagluam ntawm tej txhab nyiaj no, uas tsuas muaj plaub (4) lub txhab nyiaj uas thiaj muaj fwj chim heev xwb."





“Tej kev teeb tsa no thiaj tsis ua rau muaj teeb meem dab tsi rau cov kev ntseeg siab los yog tsis muaj kev sib tw lagluam dab tsi ntau nrog tej txhab nyiaj ntawd. Yog li ntawd thiaj tsis muaj teeb meem dab tsi rau lawv yog piv rau tej kiab khw lagluam nyiaj txiaj uas muaj ntau cov tuam txhab nyiaj sib tw ua lagluam ntawd."





Professor Kofman tau hais tias yog tias tej kab theem paj uas kim tuaj ntxiv no ua rau muaj teeb meem rau tej neeg tsis muaj peev xwm them lawv tej nyiaj qev los yuav lawv tej vaj tse ces tej txhab nyiaj no kuj yuav tsis khwv tsis tau nyiaj ntau lawm thiab.





Yog li thiaj muaj qee yam me me qhia tias tej nyiaj tsam (profits) uas tau ntau heev no yuav txawv tej uas tej neeg nqes peev lagluam kwv yees tseg lawm, thiab tej txhab nyiaj los ntshe yuav tsis muaj peev xwm khwv tau tej nyiaj ntau li no txuas ntxiv lawm thiab.





Shayne Elliott uas yog tus coj tswj dej num rau lub txhab nyiaj ANZ los kuj tau ceeb toom tias “lub sij hawm 6 hli ntxiv no mas haj yam yuav nyuaj tshaj 6 hlis dhau los lawm thiab'' vim rau qhov tau muaj cov kev sib tw rov qab mus qev nyiaj thiab hloov siv dua tej tuam txhab nyiaj tshiab kom tau them tej nyiaj qev ntawd pheej yig zog.





Peter King uas yog tus coj uas lis dej num rau lub txhab nyiaj Westpac hais tias cov kev khwv tau nyiaj tsam tsawg rau yav pem suab yuav ua rau nws yuav tau txuag tsis siv nyiaj kom txuag tau nyiaj vim tej nyiaj poob nqe ntau tuaj ntxiv lawm.



Australia’s 'big four' banks have profited from rising inflation during a national cost of living crisis, taking home a combined $16 billion in six months. Source: AAP / Joel Carrett Raws li Sally Tindall uas yog tus coj ntawm lub tuam txhab Rate City uas yog ib lub tuam txhab piv tej tuam txhab nyiaj hais ces kuj muaj lwm yam cim qhia tias tej txhab nyiaj raug tsub nias thiab.





Nws tau hais tias “Lub caij thaum tseem pib nce ntau cov kab theem paj ntawd ces, peb yeej pom tej txhab nyiaj txo tej kab theem paj kom pheej yig rau tej customers tshiab, kom tau lagluam tshiab vim rau qhov tej neeg Australia tseem tab tom poob rau lub caij uas rov qab refinance dua. Tab sis tau ntau limtiam tsis ntev los no, ces lawv tsis txo kab theem paj pheej yig rau tej customers tshiab lawm, vim lawv yuav tau luj seb tej nyiaj uas qev thiab tej nyiaj uas txo kom pheej yig rau tej customers coob heev ntawd puas ua rau muaj teeb meem rau lawv. Ces lawv thiaj tau tso tseg qee cov services no lawm."





Ms Tindall tau hais tias yeej tau muaj Australia tej tuam txhab nyiaj super tau nqe peev rau tej txhab nyiaj, yog li ntawd lawv thiaj yog ib tug neeg yuav share ntawm tej txhab nyiaj no, thiab ''tej nyiaj tsam uas khwv tau ntau no yuav tau txais txiaj ntsim rau lawv tej nyiaj super thiab."





Txawm li cas los Greg Jericho lub lub chaw teeb txheeb Australia Institute tau hais tias kuj yog ib cov kev tso siab me ntsi rau tej neeg uas tau lawv tej nyiaj super ntau tuaj ntxiv lawm, vim yeej tsis muaj peev xwm yuav rho tau tej nyiaj no siv mus txog rau thaum so tsis ua hauj lwm xwb, thiab yeej ua rau lawv paub tias lawv raug teeb meem los ntawm tej kab theem paj uas siab heev tam sim no.



Mr Jericho tau hais tias tej txhab nyiaj tsis yog tib co khwv tau nyiaj zoo heev rau lub caij uas tej nyiaj poob nqe ntau tuaj ntxiv no nkaus xwb thiab.





Nws tau hais tias “Qhov peb tau pom ntawd ces txij li xyoo 2020 los, los yog txij li thaum tau pib muaj tus kab mob kis thoob ntuj los no, muaj 4 cov lagluam khwv tau nyiaj zoo tshaj tej nyiaj hauj lwm uas tej neeg khwv tau lawm thiab."





“Thiaj qhia txog qov peb tau sib cav los ntev tias tej tuam txhab no cov kev khwv tau nyiaj tsam (profits) yog cov tseem ceeb uas ua rau tej nyiaj poob nqe thiab ua rau muaj tej nuj nqes siv ua lub neej kim tuaj ntxiv. Tsis yog tim cov kev khwv tau nyiaj hauj lwm zoo, los yog lagluam loj hlob huam vam."





Mr Jericho tau qhia tias lub chaw teeb txheeb Australia Institute yeej tau nqua hu kom tsoom fwv yuav tsum tsub ib co se rau tej nyiaj tsam (profits) uas khwv tau ntau heev ntawd.





“Thaum uas lawv khwv tau tej nyiaj ntau heev no uas muaj ntau yam tsis cuam tshuam txog lawv tej lagluam dab tsi - thiab lawv yeej tsis cuam tshuam dab tsis nrog RBA cov kev nce kab theem paj, tab sis lawv yog tus tau txais txiaj ntsim los ntawm cov kev nce kab theem paj no - ces peb kuj xav cav tias kom tsoom fwv tsim nyog tsub se rau lawv them kom kim zog ntxiv thiab."





Nws tau hais tias tom qab ntawd ces coj tej nyiaj tau los ntawm cov kev sau se no coj mus pab tej neeg khwv tau nyiaj tsawg uas tsis tshua muaj peev xwm them tej nyiaj uas lawv qev los yuav tsev los yog yuav tau them tej nqe ntiav tsev uas kim tshaj qub ntxiv vim tau nce tej kab theem paj ntau tuaj ntxiv no.