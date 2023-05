Australia 5 hom visa uas muaj cib fim thov tau siv xyoo 2023

Tus tsoom fwv Labor tshiab uas Anthony Abanese ua tus coj twb yeej tau muaj qee cov kev pauv hloov tseem ceeb rau Australia tej cai tswj cov kev tsiv teb tsaws chaw lawm thiab tau pib npaj yuav los nrog xyuas tej visa uas tseem khuam daig txij li nws tau los ua nom rau lub 5 hlis ntuj.





Thiab tej zaum kuj yuav muaj ntau cov kev pauv hloov rau xyoo 2023 no thiab los kuj tau, vim tus tsoom fwv no yeej cog lus tias yuav los xyuas kom siv tau cov lists tos tej neeg tsiv teb tsaws chaw uas muaj txuj ci thiab paub ua hauj lwm ntawd zoo, vim ib txhia ntseeg tias cov lists qub ntawd siv tsis tau hauj lwm lawm.





Raws li tau muaj cov kev kho cov Skilled Migration Occupation List tshiab rau hnub tim 11 March 2019 ces yog kho rau thaum tseem muaj kab mob COVID-19 kis thoob ntuj.





Tom qab ntsis ntev uas nws tau los ua nom ntawd ces tus tsoom fwv no kuj tau qhia tias yuav xyuas kom muaj tej neeg tsiv teb tsaws chaw tuaj nyob tau ruaj xyoo 2022/23 ntau tuaj ntxiv ntawm 160,000 tus mus ua 195,000 tus rau cov neeg muaj txuj ci thiab paub ua hauj lwm (skilled migrants) thiab tej family visas. Tej nyiaj puag xyoo yeej tau qhia tias yuav pub cov skilled visas rau tej neeg thov tau siv ntau tuaj ntxiv ntawm 79,000 mus ua 142,000 daim lawm.





Tsoom fwv los kuj tau qhia txog cov kev pauv hloov rau cov Temporary skill shortage (TSS) subclass 482 visas uas yuav pub tej neeg thov tau nyob ruaj, thiab yuav tsis siv cov kev txwv tias tej neeg thov cov 457 visa ntawd yuav tsum muaj hnoob nyoog li cas lawm, thiab yuav xyuas kom tej neeg muaj cai thov tau cov subclass 462 working holiday maker visas siv kom nthuav dav tuaj ntxiv thiab.



READ MORE Backpacker visas are now being finalised in less than a day as government tackles processing times

Tsis ntev los no los kuj tau muaj ib cov kev cej luam qhia tias yuav muaj tej neeg thoj nam coob tshaj 19,000 tus uas tau cov temporary protection visas siv yuav muaj cai thov tau nyob ruaj ntawm teb chaws Australia no, thiab kuj tseem yuav los qhia rau xyoo tshiab no ntxiv thiab. Tab sis muaj ib tug kis poj niam ntawm lub tuam chav Home Affairs Department tau hais tias tsoom fwv yeej tseem tsis tau qhia kom tseeb txog tej no li cas.





No yog 5 co cib fim thov visa siv ntawm teb chaws Australia rau xyoo 2023 no.



1. Visa tshiab rau ib txhia teb chaws tsi ntsees twg siv

Lub 7 hli ntuj xyoo 2023 no ces yuav coj ib co visa tshiab txog li 3,000 daim visa rau tej neeg tsiv teb tsaws chaw ntawm cov teb chaws Pacific countries thiab Timor Leste thov siv.





Thiaj yuav los tawm suab tias seb pom zoo tsim cov Pacific Engagement visa (PEV) ntau npaum li cas siv rau ib lub xyoos twg.





Thiaj yuav muaj tej visa no ntxiv rau tej visas uas tuaj nyob tau ruaj ntawm teb chaws Australia no.



Workers from Pacific countries such as the Solomon Islands will have access to a new Australian visa from 1 July 2023. Source: AP / Mark Schiefelbein

2. Yuav xub kub siab txheeb tej neeg New Zealand ua ntej

Tej neeg New Zealand uas nyob ntawm Australia yuav tau txais txiaj ntsim los ntawm tsoom fwv cov kev xub kub siab los txheeb cov Skilled Independent ( Subclass 189 ) visa .





Lub tuam chav Home Affairs Department kuj tau tso tseg qee yam uas yuav tau muaj thiaj thov tau ib hom visa twg siv li tej neeg thov visa yuav tsum tau nyob ntawm Australia yam tsawg li 5 lub xyoos, thiab lawv yuav tsum khwv kom tau nyiaj npaum li cas rau ib xyoos twg thiab yuav tsum yog cov neeg noj qab nyob zoo.





Lub tuam chav no kuj tau tso tseg tsis txais cov visa tshiab txij hnub tim 10 lub 12 hlis ntuj xyoo 2022 mus txog hnub tim 1 lub 7 hli ntuj xyoo 2023 lawm, kom thiaj muaj peev xwm los txheeb tau tej twb tau xub thov uas tseem tsis tau txheeb ntawd tso.



Lub tuam chav no lub vas sab (website) hais tias "Tos ho kho qee yam txuas ntxiv no los yog coj los ua kev lees paub txog tej pej xeem neeg New Zealand uas tau nyob ntev ntawm teb chaws Australia no lawm, vim lawv yeej tau ua hauj lwm los ntev thiab yeej tau pab kom Australia tej lagluam rov qab zoo tuaj rau lub caij tseem muaj kab mob COVID-19 sib kis thoob ntuj ntawd."





Tej neeg uas tau visas siv yuav tau txais ntau yam txiaj ntsim ntau yam kom sai li cov neeg nyob ruaj, li muaj peev xwm thov tau cov kev pab cuam neeg puas cev (National Disability Insurance Scheme) siv, thiab lawv tej me nyuam uas yug ntawm teb chaws Australia yuav tau ua pej xeem Australia kiag lawm.





Tej neeg uas thov tau New Zealand stream visa los kuj yuav muaj peev xwm thov tau ua pej xeem txij hnub tim 1 lub 1 his ntuj xyoo 2023 no mus lawm thiab.



3. Muaj tej visas uas nom tswv xeev ua tus tos rau tej neeg thov siv

Abul Rivzi uas yog tus coj dhau los ntawm lub tuam chav Department of Immigration tau hais tias yuav muaj ib co visas rau tej nom tswv xeev ntau tuaj ntxiv vim tau muab tej visas no faib rau tej zos yaj sab ntau ntxiv lawm.





Mr Rizvi tau hais tias "Kuv pom tias muaj ib txhia xeev ces yeej tsis muaj peev xwm txheeb tau cov visas kom rau tej neeg siv sai ces thiaj muaj ntau lub xeev yuav tau kho dua lawv tej system kom ua tau hauj lwm ceev tshaj qub ntxiv."





Ib tug kis ntawm lub tuam chav Department of Home Affairs tau qhia tias nws tau npaj tias yuav pub 31,000 daim state and territory nominated visas ( subclass 190 ) rau xyoo 2022/23, thiab yuav pub 34,000 daim regional category visas ( subclass 491 ), uas tej visas no feem ntau yog tej nom tswv uas cov tos.





Thiab kuj tseem 5,000 daim business innovation and investment program visas ( subclass 188 ) ntxiv thiab.





Nyob rau xyoo 2018/19 ua ntej uas yuav muaj kab mob COVID-19 kis thoob ntuj ntawd ces kuj tau ua rau muaj teeb meem rau Australia cov kev tos tej neeg tsiv teb tsaws chaw, vim tsuas muaj neeg thov tej xeev cov visas txog 25,346 daim xwb, thiab muaj 647 daim thiaj yog cov skilled regional visas xwb.



A breakdown of the skilled visas available in the 2022/23 budget. Thiaj tau ua rau tej nom tswv xeev thiaj tau tso kev yooj yim me ntsis , rau tej skilled occupation lists, to kom tej neeg thiaj muaj peev xwm thov tau tej visa uas nom tswv ua tus tos no yooj yim zog.





Ib yam txiaj ntsim tseem ceeb tshaj plaws yuav tau los ntawm tej visa uas nom tswv xeev ua tus tos ntawd ces yeej tsis txwv tias kom yus ua hauj lwm nrog tib tug tswv lagluam twg tsi ntsees xwb - tab sis tej neeg thov tej visas ntawd yuav tsum hluav dua 45 xyoos thiab yuav tau ua tus nrhiav hauj lwm rau lawv tus kheej ua xwb.





Thiab tsis ntev los no ces NSW kuj tau tso kev yooj yim rau tej neeg thov visas lawm thiab.





Raws li tsoom fwv NSW lub vas sab (website) qhia ces "Kuj tau tso tseg tsis siv cov points scores uas muab raws tej hnoob nyoog thiab cov kev paub ua hauj lwm rau cov Skilled Nominated visa (subclass 190) vim tau muaj cov Skilled Independent visa (subclass 189) ntawm lub tuam chav Department of Home Affairs siv ntau tuaj ntxiv lawm."





Mr Rivzi tau hais tias nws cia siab tias yuav muaj neeg coob tuaj ntxiv yuav thov tau co Skilled Independent visas (subclass 189) rau financial year xyoo no, piv rau ob xyoos dhau los thaum tseem muaj kab mob COVID-19 uas tau muab Australia tej ciam teb kaw ntawd.



4. Pab kom tej cuab yig tau tuaj nyob ua ke yooj yim zog

Tus tsoom fwv Albanese yeej tau ua kom yooj yim zog rau tej cuab yig tau tuaj nyob ua ke li tsim cov



partner visas xyoo 2022/23.





Txhais tias yuav tsis txwv tias tsuas pub pes tsawg daim visa no rau tej neeg siv lawm. Lub tuam chav tswj tej dej num tsiv teb tsaws chaw kuj kwv yees tias tej zaum yuav muaj tej partner visas txog li ntawm 40,500 daim siv rau xyoo 2022/23 no.





Child visas ces kuj tsuas nyob ntawm seb ho muaj neeg xav thov siv ntau npaum li cas xwb thiab, tab sis kuj tau kwv yees tias yuav pub cov visas no txog li ntawm 3,000 daim rau tej neeg siv thiab.



Yuav tos tau yus tsev neeg tuaj nyob ua ke yooj yim zog ntxiv thiab yuav tsis txwv tias muaj tej partner los yog tej child visas no ntau npaum li cas rau tej neeg siv lawm. Source: Getty / jacoblund/iStockphoto

5. Hloov cov kev txheev visas

Tej neeg uas thov cov skilled visas tuaj ua hauj lwm lees kais qhia ntawv thiab ua hauj lwm kho mob ces tam sim no nom tswv tsuas siv sij hawm 3 hnub los txheeb lawv tej ntaub ntawv lawm xwb thiab yuav tsis siv cov Priority Migration Skilled Occupation List (PMSOL) los txheeb tej neeg thov visas lawm.





Raws li nqe cai Ministerial Direction No. 100, uas tau tsim coj los siv rau hnub tim 28 October 2022 ces, kuj tau teev dua ib co cai tshiab los xub txheeb xyuas ib cov neeg thov visa ua ntej. Thiab tam sim no yuav xub txiav txim siab los txheeb tej neeg uas thov tej visas ua hauj lwm li hauv qab no ua ntej:





1. Tej neeg uas thov visa tuaj ua hauj lwm kho mob thiab qhia ntawv;





2. Tej tswv lagluam uas tus tos ib tug neeg tuaj ua hauj lwm (employer-sponsored visas), tej neeg uas raug ib cov koom haum uas tau cov Accredited Status;





3. Tej neeg uas yuav tuaj nyob rau tej zos yaj sab;





4. Cov neeg uas thov co permanent and provisional visa subclasses, thiab tej neeg thov visas raws cov migration program, tsis suav cov Subclass 188 (Business Innovation and Investment (Provisional)) visa nrog;





5. Tag nrho lwm cov neeg thov visa.





Yog li ntawd ib hom visa twg ntawd ces, yuav xub kub siab los txheeb tej neeg thov visas uas nyob txawv teb chaws uas thov cov provisional thiab permanent skilled visa.



READ MORE Fast-track visas for people to move to Australia with their job could soon be a reality

Lub tuam chav Department of Home Affairs hais tias cov kev hloov no yuav pab kom txheeb tau tej neeg tej ntaub ntawv thov visa kom sai zog.





Ib tug kis ntawm lub tuam chav no tau hais tias "Hais tsi ntsees rau tej Temporary Skill Shortage visa uas yog ib co tseem ceeb ntawd, vim tau tsim tej visas no coj los nrhiav kom tau tej neeg ua hauj lwm kom sai npaum li qhov sai tau raws li tej kiab khw ntiav dag zog xav tau.''



Yuav coj cov kev txheeb cov migration system coj los qhia rau xyoo 2023 no

Tej kws paub zoo txog tej hauj lwm no thiab tej neeg siv cov migration system no tau tib txog tsoom fwv cov kev tsis muaj peev xwm txheeb tej ntaub ntawv thov visa tseem khuam daig ntev heev thiab Australia cov migration system uas sib chab sib chaws heev uas tau ua rau muaj ib txhia tau tos ntau hlis mam thov tau visas siv.





Xyoo 2023 ces yeej muaj 3 tug kws paub zoo txog tej hauj lwm no thiaj yuav los qhia txog cov kev txheeb txog Australia cov migration system kom ntxaws coj los qhia rau thaum ntxov rau thaum yuav xaus lub ob hlis ntuj thiab yuav coj cov tswv yim npaj tseg yuav lis tej dej num no ua zaum kawg coj los qhia rau thaum lig lub 3 hlis ntuj/4 hlis ntuj.





Tsoom fwv los yeej yuav ntiav tej neeg ua hauj lwm ntau ntxiv los pab txheeb xyuas tej ntaub ntawv thov Australia tej visa no, kom thiaj txheeb tau tej ntau ntawv uas muaj yuav laug txog li 1 million daim kom tsuas tshuav txog li 600,000 daim lawm xwb.





Andrew Giles uas yog tus nom tswj dej num tsiv teb tsaws chaw, pej xeem thiab tej dej num cuam tshuam txog tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai (Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs) tau hais rau hnub zwj Hli (Monday) dhau los tias ''Cov kev kho tej txheej txheej no tshiab ntwm lub tuam chav Department of Home Affairs thiab ntiav tej neeg ua hauj lwm ntxiv txog li 400 leej ntawd, ces tom sim no ua rau kuv zoo siab heev tias peb muaj peev xwm txheeb tau tej ntaub ntawv thov visa txog 4 million daim txij li thaum peb tau los ua tus tsoom fwv lawm,"





“Tej no thiaj yog tej yam pab tau ntau yam zoo heev rau tej neeg Australia kom muaj peev xwm sib cuag tau nrog tej neeg lawv hlub tshua ua ntej yuav txog Christmas, thiab los daws tej teeb meem uas nrhiav tsis tau tej neeg muaj txuj ci thiab paub ua hauj lwm los ua hauj lwm uas tau ua rau muaj teeb meem rau peb sawv daws tag nrho."



Minister for Immigration, Andrew Giles. Source: AAP / Mick Tsikas Mr Rizvi tau hais tias tej teeb meem tseem ceeb rau xyoo 2023 no ces tej zaum ntshe yuav muaj cov kev ntiav neeg ua hauj lwm no qeeb zog, thiab yuav ua rau muaj neeg poob hauj lwm ntau tuaj ntxiv, raws li lub tuam chav Treasury tau kwv yees tseg. Thiab yeej tau kwv yees tias yuav muaj neeg poob hauj lwm txog 4.5 feem pua rau xyoo 2023-24 thiab 2024-25 no ntau dua tus kab theem poob hauj lwm 3.5 feem pua tam sim no ua tau teev tseg rau thaum lub 11 hlis ntuj xyoo 2022 ntawd.





Mr Rizvi tau hais tias "Kuv thiaj xav nug tias puas yuav muaj peev xwm ntseeg tau tias tus tsoom fwv no yuav siv nws cov migration program li tseem siv tam sim no mus?''





Mr Rizvi tau hais tias tej zaum tsoom fwv kuj yuav txos tej neeg thov cov skilled visas no kom tsawg rau nws tej nyiaj puag xyoo uas yuav coj los qhia rau lub 5 hlis ntuj no los kuj tau thiab, yog tias nws txhawj xeeb txog tej kiab khw ntiav dag zog.



READ MORE Why the world's smartest people will move to Canada over Australia

Nws tau hais tias "Tsis hais thaum twg li yog Australia tej lagluam tsis zoo sai heev li tau tshwm sim yav tag los, ces tsoom fwv yeej yuav txo cov migration program no.''





Mr Giles kuj tau hais tias tsoom fwv yeej tseem yuav txheeb Australia cov migration system kom ua tib zoo xyuas kom thiaj hloov tau raws li tej caij nyoog.





Nws tau hais tias "Peb xav tau ib co system uas pab kom tej neeg xav tuaj, thiab ceev tau tej neeg muaj txuj ci thiab paub ua hauj lwm kom nyob nrog peb, thiab xav tau ib co system uas siv tau yooj yim, siv tau hauj lwm zoo thiab coj los pab tau tej txuj ci uas muaj siv tam sim no ntawm teb chaws Australia."





"Pej kuv haiv cov kev tsiv teb tsaws chaw twb yog tej yam tseem ceeb rau tej lagluam lawm. Thiab kuj yog tej yam tseem ceeb coj los pab kom Australia loj hlob huam vam txuas ntxiv rau ib lub caij twg."





Limtiam no Mr Giles kuj tau qhia tias yuav pub tej neeg backpackers ua hauj lwm nrog tib tug tswv lagluam raws lub sij hawm uas lawv cov visa tso cai rau lawv nyob tau kom thiaj pab tau Australia tej tswv lagluam rau lub caij ntuj so.





Nws tau hais tias “Cov visas uas ua tau hauj lwm rau lub caij ncig teb chaws (Visas for Working Holiday Makers) ntawd ces muaj peev xwm thov tau tsawg dua li ib hnub xwb."





Koj puas xav faib thiab qhia koj zaj dab neeg nrog SBS News? Yog ces sau ntawv rau tus email: yourstory@sbs.com.au