Nyiaj pab cuam neeg cog qoob loo rau lub caij dej tseem nyab NSW tej zos yaj sab

Tseem muaj dej nyab txuas ntxiv thoob tej chaw feem ntau sab hauv lub xeev New South Wales (NSW) thiab sab qaum teb Victoria (VIC).





Sij hawm 2.30 pm hnub zwj Kuab (Friday) no ces NSW muaj 102 cov kev ceeb toom uas tseem siv tam sim no. Cov kev ceeb toom no ces suav 22 cov kev ceeb toom txog tej xwm txheej ti tes ti taw (Emergency warnings) nrog thiab.





NSW lub koom haum State of Emergency Services (SES) tau mus pab cawm tau 10 tus neeg ntawm tej dej nyab rau lub sij hawm 24 teev dhau los no.



Advertisement

Lub chaw ntsuam huab cua Bureau of Meteorology (BoM) los kuj tau hais tias tus dej Lachlan tseem yuav nce siab tuaj ntxiv ntawm lub zos Forbes uas nyob ntawm Central Western NSW rau hnub zwj Cag (Saturday) thiab. Thiab yeej tau hais tau ntxov lawm tias ntshe tus dej no yuav puv heev rau thaum tsaus ntuj hnub no thiab.





Ces tam sim no thiaj tseem siv cov kev ceeb toom rau tej neeg feem coob ntawm lub zos Forbes no kom tsiv tawm mus rau lwm qhov chaw. Nom tswv ntseeg tias cov theem dej nyab zaum no ces zoo siab xws li tej xwm txheej dej nyab tau muaj rau xyoo 1952 ntawd.





Lub chaw ntsuam huab cua thiaj tau hais tias "Tau muaj cov kev kwv yees tias yuav muaj cov dej nyab loj no mus hla lub zos Cottons Weir rau yav lig hnub zwj Cag (Saturday) thiab.''



Kuj tau muaj Australia tej tub rog txog li ntawm 50 leej raug xa mus pab cawm tej neeg thiab ua lwm yam hauj lwm pab tej xwm txheej no ntawm lub zos Forbes.





Lub chaw ntsuam huab cua kuj tau hais tias tus dej Lachlan tau puv heev ze rau ntawm ob lub zos Cowra thiab Nanami.





NSW tus hau xeev Dominic Perrottet uas tau mus xyuas lub zos Forbes thaum ntxov hnub no, tau qhua hu rau tej neeg zejzog kom ua raws li tej nom tswv zos cov kev taw qhia thiab kom tsis txhob mus rau tej chaw dej nyab.





Nws kuj tau qhia txog cov nyiaj yuav pab txog li $25,000 rau tej neeg ua liaj ua teb los yog cog qoob loo ntawm 66 lub zos. Uas yog cov zos raug tej nyab rau lub ob hli ntuj thiab peb hlis ntuj dhau los ntawd.



Steph Cooke uas yog tus nom tswj xeev NSW tej xwm txheej ti tes ti taw tau hais tias tej cuab yig, tej neeg cog qoob loo thiab tej lagluam yeej tseem raug teeb meem dej nyab txuas ntxiv rau lub sij hawm ntau limtiam no vim tej dej nyab no maj mam ntws qeeb qeeb mus nyab xwb.





Lub chaw ntsuam huab cua kuj tau qhia tias tab tom muaj dej nyab loj raws tus dej Murrumbidgee River ntawm lub zos Wagga Wagga, thiab tau muaj dej puv siab tuaj nyab zoo sib xws li tej xwm txheej dej nyab uas tau muaj rau xyoo 1952 ntawd rau yav tav sua dua hnub no.





Nws tau qhia tias "Yeej tseem muaj dej nyab me ntsis ntawm lub zos Narrandera (uas nyob raws tus dej Murrumbidgee) no txuas ntxiv, thiab tej zaum kuj yuav muaj dej nyab loj rau hnub Sunday no."





Nom tswv tseem mus nrhiav ob tug leej txi hu ua Bob Chahine thiab Ghosn Ghosn ntawm Sydney txuas ntxiv - tom qab uas nkawv raug dej muab tshoob ntawm lus zos Boorwara mus lawm rau hmo zwj Hli (Monday) ntawd.





Tej tub ceev xwm uas ploj mus mus nrhiav nkawv hauv dej kuj nrhiav tau ib lub cev rau hnub zwj Teeb (Thursday) tom qab tav su dua thiab, tab sis yeej tseem tsis tau muaj peev xwm txheeb tau tias tus qauv ntawd yog leej twg.





Soj qab taug tau xov xwm tshiab txog cov kev kwv yees huab cua ntawm lub chaw ntsuam thiab kwv yees huab cua:



Taug tej xov xwm tshiab txog tej xwm txheej dej nyab ua tau muaj kev pauv hloov tshiab tau ntawm:



Yog tias koj paub rau cov xwm txheej muaj kev phom sij rau koj txoj sia ces kom hu rau tus xov tooj Triple Zero (000). Thiab hu rau cov koom haum li NSW SES tus xov tooj 132 500 thiab Victoria Emergency Services tus xov tooj 1800 226 226 tau yog tias nag xob nag cua, cua hlob, ntoo vau los yog ceg khaub ntoo tsim teeb meem rau koj lub tsev puas los yog yuav ua rau ib tug twg tsis tau txais kev nyab xeeb.





Yog koj xav tau tej xov xwm no ua lwm hom lus ces hu rau lub koom haum Translating and Interpreting Service (TIS) tus xov tooj 131 450 (freecall) thiab hais kom lawv hu rau lub koom haum VicEmergency Hotline nrog koj tham.