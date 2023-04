Yuav ua li cas kom thiaj paub tseeb tias lwm tus yeem nrog yus sib deev?

Ntsiab lus tseem ceeb: Tsis hais yuav yog ib cov kev sib deev zoo li cas li piv txwv li tsub nias lwm tus kom sib deev, yuam, los yog ua kom lwm tus ntshai kom nrog yus sib deev yog ib cov kev tsim kev kub ntxhov rau txoj kev sib deev.

Cov kev tsim kev kub ntxhov rau txoj kev sib deev no ces kuj cuam tshuam txog sab cev ntaj ntsug, sab ntsuj plig thiab kev xav. Thiab kuj cuam tshuam nrog ib tug twg kiag los yog cuam tshuam nrog tej media (li hauv online thiab).

Cov kev rov qab kho kom muaj tej cai tswj cov kev yeem mam sib deev ntawm qee lub xeev ntawm Australia txhais tau tias tag nrho txhua tus neeg sib deev yuav tsum ua tib zoo xyuas kom paub meej tias lwm tus pom zoo tso mam sib deev.

Australia cov education system yeej tau kho kom muaj tej sob kawm qhia txog txoj kev sib yeem mam sib deev rau hauv tej txhooj cai qhia ntawv lawm thiab.

Raws li lub koom haum Australian National Domestic Family and Sexual Violence Counselling Service, los yog lub koom haum 1800 RESPECT helpline li sawv daws paub zoo hais, ces lo lus sexual violence no muaj peev xwm siv coj los piav txog ib cov kev sib deev twg ''uas ua rau yus ntshai los yog ua rau mob rau yus lub cev."





Cov kev tsim teeb meem kub ntxhov rau txoj kev sib deev ces yog cov kev yuam deev ib tug twg, yuam siv ib tug twg yam tsis tsim nyog, mos deev ib tug twg, los yog pheej thab zes, xuas kov ib tug twg. Lo lus 'violence' no ces yog tev txog cov kev hawv ua phem rau lub cev ntaj ntsug, cov kev xav, thiab sab ntsuj plig uas tau tsim teeb meem rau ib tug twg kiag, los yog tsis cuam tshuam nrog phab cev ntuj ntsug tab sis cuam tshuam nrog online.





Lub koom haum Australian Bureau of Statistics (ABS) tej zauv qhia tias ib (1) tug ntawm tsib (5) tug poj niam twg ntawm Australia yeej raug cov teeb meem kub ntxhov cuam tshuam txog kev sib deev txij thaum lawv muaj hnoob nyoog 15 xyoos los lawm.



Sexual assault ces yog cov kev xyuas thiab kov lwm tus yam tsis tau txais kev tso cai pom zoo.





Monique Kelley uas yog ib tug tub ceev xwm tseem ceeb ntawm Victoria Police tshab txhais tias “Yog ib co kev uas cia li kov thiab xyuas ib tug twg ib qho chaw mos twg los yog ib yam twg ntawm nws lub cev yam tsis tau txais kev tso cai thiab tsis pom zoo ntawm lwm tus.”





"Thiab tsis tas yuav yog kov, chwv los yog xyuas ib tug twg lub cev ntaj ntsug nkaus xwb; yeej muaj ntau txoj xub ke uas ib tug twg ua rau lwm tus. Li cov kev coj tej duab tsis tsim nyog tso rau lwm tus saib yam tsis tau txais kev tso cai pom zoo ntawm tus tswv ua ntej tso."





Muaj qee cov xwm txheej ces yog ib cov kev 'qhia dab neeg' uas tso tshav lug piv txwv li 'cov kev xa xo, xa duab, yeeb yaj kiab txog cov kev sib deev' rau lwm tus hauv xov tooj yam tsis tsim nyog, ua tej zaum kuj yuav raug xam tias yog ib cov sexual assault raws cai teev tseg thiab.



Xam raws tus zauv nrab lawm ces, yeej muaj 85 cov sexual assault raug cej luam qhia rau nom tswv paub txhua hnub ntawm Australia. 90 feem pua ntawm tej neeg raug tej teeb meem no yeej tsis qhia rau tub ceev xwm paub tias lawv raug lwm tus yuam deev li.

Sexual violence thiab tej cai lij choj

Sexual violence raug xam tias yog ib cov kev ua txhaum cai loj. Ntau xyoo tsis ntev los no, ces yeej tau muaj Australia ib txhia xeev tau kho lawv tej cai thiab yuam kom tej neeg ua txhaum yuav tau qhia kom tau rau tsev hais plaub tias lawv tau txais kev yeem tso ua ntej yuav nrog ib tug twg sib deev.





Jess Hill uas yog ib tug neeg tshaj xov xwm uas tshuaj ntsuam txog ib yam twg tau txheeb txog cov kev yeem sib deev ua peb (3) toom xov xwm hu ua ‘ Asking for it ’.





Nws hais tias thawj kauj ruam ces txhua tus neeg ntiag tug yuav tau xyuas kom paub tseeb tias dab tsi ua rau thaum sib deev lawm yus txaus siab thiab yuav muaj teeb meem rau yus. Thaum yus paub tias yog dab tsi lawm ces yuav tau los teev tej no, thiab nug yus tus partner tias seb lawv ho xav li cas. Thiaj yog tej yam tseem ceeb uas tej neeg yuav tsum kawm kom paub siv lo ''yeem'' thiab ''tsis yeem'' rau txhua theem uas sib deev ntawd.





Ms Hill hais tias “Yog ib cov kev los teeb tias, ‘seb qhov no puas yog ib yam uas wb ob leeg xav ua? Thiab puas yog tej yam uas wb ob leeg txaus siab?' Yog tham txog cov kev yeem ces, tsuas yog cov kev nug tej lus nug yooj yooj yim tias seb lwm tus puas kam/yeem thaum sib deev ntawd xwb."



Tej zaum koj kuj yuav nug qee yam lus nug li, 'puas kam kuv xuas/kov koj ntawm no? Koj puas nyiam li no? Koj puas xav kom kuv ua li no? Kuv ua puas tau li no?' Thiaj xav kom nug tsis yog yuav ua ntsiag to xwb. Jess Hill, Investigative Journalist and Author

Cov kev ua tib zoo xyuas kom paub tseeb tias lwm tus yeem txhais tau tias yus yuav tsum qhia kom tau meej tias lwm tus kub siab thiab xav ua thiab pom zoo rau tag nrho txhua yam cuam tshuam txog cov kev sib deev rau lub caij sib deev ntawd.





Qee lub xeev, ces cov kev sib deev raug cai tiag, tsis yog ib tug twg cov kev kwv yees tias lwm tus yeem nrog yus sib deev nkaus xwb; yus yuav tsum tau nug tas rov qab nug ntxiv dua thiab.





Yog li ntawd cov kev ib tib zoo xyuas kom paub tias lwm tus yeem nrog yus sib deev ntawd thiaj muaj ntau yam cuam tshuam tshuaj cov kev xav tias ib tug twg pom zoo nrog yus sib deev lawm.



Credit: Flashpop/Getty Images Yus yuav tau txheeb xyuas tej cim ntau yam tsis hais yuav yog tej lus los yog tej cim uas tsis yog lus ntawd uas qhia tias lwm tus txaus siab nrog yus sib deev, los yog lwm tus tsis tshua pom zoo. Vim tsis hais lub caij twg li yuav tsum tau xyuas kom tau txais kev yeem tso, yog tias yus tus partner nyob ntsiag to los yog cia li txhav tsis nti lawm, ces tej zaum kuj yuav yog ib lub cim qhia txog nws cov kev tsis txaus siab lawm thiab.





Ms Hill hais tias “Kom yus tsis txhob xav tias lwm tus lub cev ib co yam ntxwv twg, los yog nws cov kev tsis hais lo lus 'tsis yeem' los yog tsis hais lo lus 'tsum' no txhais tias tus neeg ntawd yeem nrog yus sib deev."





“Tej zaum lawv kuj cia li ntsiag to lawm, los yog lawv cia li txhav lawm. Los yog tias thaum tseem sib deev nrog ib tug twg ntawd, thiab nws yeej tsis hais dab tsi li, ces txhais tias nws yeej tsis yeem. Thiab yog tias lawv hais tias, 'Kuv tsis paub tseeb' thiab lawv tsis paub tias xyuav muaj dab tsi tab tom yuav tshwm sim ntxiv, ces kom nug tias, 'koj puas xav ua li no? Wb tsis tas yuav ua li no los tau'.''



Couple in a difficult moment Credit: Mixmike/Getty Images Australia tej legal system yeej tau teev meej tseeb txog tej xwm txheej tias yog tsis yeem sib deev nrog lwm tus zoo li cas.





Michael Bradley uas yog ib tug kws lij choj thiab tus neeg sau ntawv hais tias “Tsis yog ib cov kev yeem sib deev, piv txwv li ib tug twg qaug yeeb tshuaj, dej caw los yog muaj ib yam dab tsi ua rau nws tsis hnov qab lawm, los yog ib tug twg tsis muaj peev xwm txiav txim siab, tu neeg ntawd tsis nkag siab thiab tsis totaub tias lawv tab tom ua dab tsi thiab tsis muaj peev xwm yeem. Yog li raws cai lij choj lawm ces tej me nyuam yaus hnoob nyoog qes dua 16 xyoo thiaj yog cov tsis muaj peev xwm yuav yeem rau ib tug twg.”





Txawm li cas los Mr Bradley kuj tseem hais tias tseem muaj qee yam tseeb meem cuam tshuam tias cov legal system no ho yuav daws tej kev yuam lwm tus deev no li cas, yog tias ho poob rau tej xwm txheej uas ib tug twg kam/yeem nrog lwm tus sib deev vim nws ntshai los yog raug tsub nias ntawd.





“Tab sis kuj muaj qee yam li yog cuam tshuam txog nws txoj kev xav los sis ho raug yuam nws lub cev, raug hawv, raug tsim kev kub ntxhov rau. Hais tsis ntsees txog tej yam nyuaj heev li teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig ntawd."





"Yog tias ib tug twg pheej raug yuam thaum tseem ua txij nkawm nrog lwm tus, suav cov kev yuam deev, ces txawm tej zaum lawv yuav yeem, tab sis qhov tseeb tiag lawv tsis ntseeg tias muaj lwm txoj kev nyab xeeb rau lawv lawm los yog lawv tsis muaj peev xwm txiav txim siab tau ywj pheej lawm, ces kuj txhais tau tias tus neeg ntawd tsis yeem thiab."



Cov kev qhia txog cov kev yeem nrog lwm tus sib deev

Cov kev nug, cov kev tso cai thiab cov kev tsis pom zoo nrog lwm tus sib deev tsuas nyuam qhuav



ras los ua ib co ua Australian National Curriculum txij xyoo 2023 no xwb. Thiaj tau muaj tej tswv yim no raug coj los cob qhia vim tau muaj ib cov kev tib tias tsis kub siab txog cov kev sib deev tiam tshiab, thiab cov kev tiv thaiv kom ib tug twg tsis txhob raug lwm tus yuam yam tsis raug cai.





Tej txhooj cai qhia ntawv tshiab no thiaj muaj hom phiaj los qhia txog cov kev yeem thiab cov kev sib raug zoo uas muaj kev sib fwm raws li tej cwj pwm tsim nyog coj ntawm ib cov neeg muaj hnoob nyoog twg, thiab yeej qhia txog cov kev yuam thiab cov kev tsis tau txais lub fwj chim raws kev vaj huam. Tsis tas li ntawd kuj qhia txog cov kev ntaus nqe yuam kev txog gender, li qhov sib txawv ntawm tej kab li kev cai cov kev cia siab rau poj niam thiab txiv neej.



Richie Hardcore yog ib tug neeg qhia lwm tus thiab kuj yog ib tug neeg tawm tsam uas yeej tau ua hauj lwm ntau xyoo txog tej teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig thiab cov kev tiv thaib tej teeb meem kub ntxhov cuam tshuam txog kev sib deev. Nws yeej tau tsim cov kev kawm txog cov kev sib deev yam qhib sib lug thiab cov program uas tham txog cov kev yeem sib deev rau tej teej kawm thoob Australia thiab New Zealand.





Nws ntseeg tias yeej tseem muaj cov kev sib tu ncua ntawm tej kab lis kev cai uas tiv thaiv kom tsis txhob tham txog cov kev sib deev vim tseem raug txwv tsis pub tham txog thiab tseem raug ntaus nqe yuam kev, cov kev haub tau yaum uas xam tias poj niam tsuas yog ib yam khoom sib deev, ua ke ntawd los tej me nyuam yaus kuj muaj peev xwm siv tau tej twj thiab duab liab qab uas feem ntau cuam tshuam txog cov kev tsim kev kub ntxhov ntawd ntau zuj zus tuaj hauv online lawm thiab.



SEX online Credit: JLGutierrez/Getty Images Nws hais tias “Tseem muaj tej kab lis kev cai uas siv cov kev coj nruj tsiv tsis hwm lwm tus thiab siv tej cwj pwm thiab tej cai los tswj nws tus partner, uas feem ntau yeej sib txawv ntawm poj niam thiab txiv neej. Piv txwv li Txiv neej thiab me nyuam tub yeej ib txwm muaj fwj chim dua poj niam thiab me nyuam ntxhais, thiab lawv tsuas lees tias lawv yog tej pab kom txiv neej muaj kev zoo siab rau txoj kev sib deev xwb."





“Thiaj xav kom peb yuav tau ua tib zoo xyuas tshaj no kom muaj peev xwm tham tau txog cov kev sib deev yam ywj pheej, cov kev muaj peev xwm txiav txim siab ntau yam tau ywj pheej cov kev sib deev thiab kom tau txais kev zoo siab rau ob tog los ntawm cov kev sib deev, thiab tham txog qhov zoo ntawm cov kev sib deev ntau tib yam nkaus li cov kev lug hla kom tsis txhob muaj teeb meem dab tsi rau cov kev sib deev."



Cov kev sib deev yog tej yam experience zoo heev rau leej tib neeg ... tsis tsim nyog ib tug twg yuav raug teeb meem, tsis hais yog raug rau phab cev ntaj ntsug, kev xav los yog sab ntsuj plig li. Richie Hardcore, sexual education provider and activist

Vim yeej muaj peev xwm thim tsis yeem sib deev nrog lwm tus tau, thiab muaj ntau phaum neeg tau loj hlob tuaj yam tsis swm yuav nug kom ib tug twg yeem rau lub caij tseem sib deev ntawd, qhov no txhais tias tseem muaj teeb meem rau ntau cov kev sib deev uas tsis sib yeem vim tseem tsis tau tshua muaj neeg kub siab txog.





Mr Hardcore thiaj hais ntxiv tias “Cia peb qhia kom sawv daws paub thiab tom qab ntawd zejzog mam swm rau cov kev tham txog tej kev sib deev no. Ces kuv xav tias yuav pab daws tau ntau yam tsis zoo."



Credit: Beatriz Vera / EyeEm/Getty Images Nws kuj nug tias “Thaum peb tham txog cov kev yuam deev ib tug twg lawm, ces peb pheej ib txwm xav txog tias muaj ib tug twg cia li nqa kiag ib rab riam thiab yuam thiab cab ib tug twg coj mus lawm ... tab sis tej teeb meem kub ntxhov cuam tshuam txog cov kev sib deev ntawd ces yeej tshwm sim los ntawm ib tug neeg uas tus neeg raug tsim teeb meem rau paub, los yog ib tug twg uas nrog lawv ua plees nkauj nraug, los sis yog muaj txoj kev sib hlub sib raug zoo. Yog li ntawd ne peb ho yuav tau ua tib zoo xyuas li cas kom cov kev sib deev no tsis txhob yog ib cov tsis txhob cuam tshuam txog kev kub ntxhov, kom yog ib co muaj kev zoo siab, yog ib co uas ob tog txaus siab?''





Jess Hill hais tias cov kev yuav kawm kom paub nug tias seb lwm tus puas pom zoo nrog yus sib deev no tau yooj yim ces cuam tshuam nrog cov kev yuav tau los kho dua tej kab lis kev cai uas pheej tseem ua rau muaj kev txaj muag rau txoj kev sib deev, pheej tseem xav tias yog tej yam tsis tsim nyog ua, tseem yog ib co uas ib tog twg xav tau, thiab tseem yog lub tswv yim qub txog poj niam thiab txiv neej xwb.





“Ces thiaj tseem muaj tej poj niam thiab txiv neej coob heev yuav tau rov qab los kawm thiab txheeb tias seb ho yuav ua li cas kom lawv tau txais kev zoo siab. Tsis yog tej yam me me dog dig. Vim li ntawd cov kev hais tias yeem no thiaj tseem ceeb tib yam li cov kev hais los lus tsis yeem/kam no.''





Yog tias koj xav tau txais kev pab cuam daws kev nyuaj siab ntxhov plawv, ces koj muaj peev xwm hu tau rau lub koom haum 1800RESPECT tus xov tooj 1800 737 732, sib txuas lus nrog lub koom haum Lifeline tus xov tooj 13 11 14, los yog lub koom haum Beyond Blue tus xov tooj 1800 22 46 36.