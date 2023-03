Yuav sib kho li cas kom muaj kev haum xeeb thaum sib nrauj yam tsis tas mus sib hais ntawm tsev hais plaub

Ntsiab lus tseem ceeb: Australia siv lub tswv yim ‘tsis muaj tus txhaum thaum sib nrauj'. Txhais tias ib tug txij nkawm twg muaj peev xwm thov nrauj lwm tus yam tsis tas qhia tias yog tim laj thawj dab tsi, los yog tsis tas tshab txhais dab tsi li.

Tej txij nkawm feem ntau muaj peev xwm sib kho kom muaj cov kev sib haum xeeb rau tej nyiaj txiaj thiab cov kev tu saib xyuas me nyuam yam tsis tas mus sib hais ntawm tsev hais plaub li..

Australia tej legal system yeej txhawb nqa tej txij nkawm kom siv txwj laug los sib kho ua ntej yuav mus sib hais ntawm tej tsev hais plaub.

Hais tau yooj yooj yim tias, cov kev sib nrauj ces yog cov kev xaus tsis ua txij nkawm ntxiv lawm. Tab sis yog tej yam ua rau muaj kev tu siab ntau yam, yuav tau txheeb txog cov kev nrog tu saib xyuas me nyuam, thiab tej teeb meem nyiaj txiaj, tej cuab yig los yeej ib txwm tsis tsis muaj peev xwm sib kho kom muaj kev haum xeeb rau tej nyiaj txiaj yog tias tsis tau txais kev pab caum los ntawm sab nrauv pab.





Ntawm Australia no ces tej nkawm niam txiv yuav tsum tau qhia kom tau tias nkawv tsis muaj peev xwm yuav kho tau txoj kev txij nkawm kom zoo lawm thaum mus thov ntawv sib nrauj. Thiab nkawv yuav tsum qhia kom tau tias yeej tau sib cais los ntev tshaj 1 xyoos lawm thiab yeej tau pom zoo lawm tias yuav sib pab tu thiab saib xyuas me nyuam los yog yuav pab nyiaj txiaj li cas.





Xav kom tsim nyog tej nkawm niam txiv uas xav sib nrauj feem ntau yuav tau los sib tham kom muaj kev pom zoo tias yuav tu saib xyuas lawv tej me nyuam li cas los yog sib pab thaib sib faib nyiaj txiaj li cas ua ntej tso, ua ntej uas nkawv yuav mus sib hais ntawm tsev hais plaub.





Eleanor Lau ntawm lub tuam txhab hais plaub Lander and Rogers tshab txhais tias “Yog tias neb xav mus hais plaub cuam tshuam txog cov kev tu saib xyuas tej me nyuam, ces neb yuav tsum tau mus nrhiav ib tug txwj laug los kho kom muaj kev pom zoo tias neb yuav sib pab tu thiab saib xyuas tej me nyuam ntev txuas ntxiv mus li cas tso."





“Hos yog tham txog phab nyiaj txiaj lawm, ces peb txhawb nqa kom ob tog nrhiav lwm lub tswv yim los sib kho kom haum xeeb tso thiab. Vim niaj hnub niam no ces tej tsev hais plaub yeej xav kom yam tsawg nkawm niam txiv no yuav tau sib khom kom muaj kev pom zoo tso, ua ntej yuav mus sib hais ntawm tsev hais plaub."



Ho yuav sib kho li cas

Tej zaum cov kev mus hais plaub yuav siv caij ntau hli thiab yuav siv nyiaj ntau caum txheeb dollars, yog li ntawd yog tias ho sib kho sib haum xeeb lawm ces kuj yuav pab txuag nyiaj thiab tsis txhob nkim sij hawm.





Valerie Norton uas yog ib tug txwj laug paub daws cuab yig tej kev tsis haum xeeb (Family Dispute Resolution Practitioner - FDRP) hais tias yeej muaj tej xov xwm qhia tias muaj tej txij nkawm txog li 90 feem pua uas sib nrauj ntawd, yeej muaj peev xwm los daws tau nkawv tej kev tsis haum xeeb, thiab zam tau cov kev tsis txhob tau mus sib hais ntawm tsev hais plaub.





Ms Norton yuav txheeb xyuas seb ho puas yuav kho tau nkawm niam txiv ntawm cov kev tsis sib haum xeeb ua ntej yuav los ua txwj laug kho. Nws yuav mus ntsib ib tug txij nkawm twg ua ntej tso, thiab mus ntsuam tias seb ib tug txij nkawm ntawd ho xav li cas, ho puas nkag siab tias nws yuav poob rau tej xwm txheej zoo li cas.





Ces nws mam li txiav txiam tias seb puas tsim nyog siv kev txwj laug los kho nkawm niam txiv ntawd cov kev tsis sib haum xeeb li cas, thaum uas nws los txheeb tias seb ho puas muaj tej teeb meem nyuaj siab ntxhov plawv, teeb meem keeb kwm kub ntxhov hauv lub cuab yig, teeb meem dej caw thiab yaj yeeb txhaum cai cuam tshuam, uas zeb puas tsis tas siv txwj laug los daws yim neeg no cov kev tsis sib haum xeeb.





Nws hais tias “Ntxiv ntawd, ces yog kuv txiav txiam siab tias 'okay, kuv xav tias yuav muaj txoj hauv kev kho tau thiab. Ces tej zaum kuj yuav kho kom tau kev pom zoo yam tsis tas mus sib hais ntawm tsev hais plaub', ces tag nrho peb sawv daws mam los sib koom sib tham ua ke txog txog ib yam zuj zus tuaj."



There are many considerations to balance when you are going through a divorce. Australian state, territory and federal governments fund several emotional, financial and legal support services to assist those going through a separation. Source: Moment RF / Kmatta/Getty Images Lub caij uas tseem sib kho kom tau txais kev haum xeeb ntawd ces, Ms Norton kuj pab tej nkawm niam txiv thiab lawv tej kws lij choj los sib khom kom muaj kev pom zoo. Nws yog tus pab kom nkawv tsis txhob pheej xav txog txoj kev tu siab nkaus xwb, thiab nrog xyuas kom xyuas qhov tsim nyog yuav tau, uas yuav tau txais txiaj ntsim rau ob tog los yog rau lawv tej me nyuam, yog tias ho muaj me nyuam.



Cov kev sib kho ces yog cov kev nrhiav kom tau qho chaw nruab nrab uas ob tog yuav nyog. Txawm tias tsis yog tej yam zoo tshaj plaws, los yog tej yam uas ob tog yoog thiab siv nyog. Ces yuav yog cov kev sib kho uas zoo, vim thaum nkawv sib cai lawm nkawv thiaj mloog tau tias ncaj rau ob tog lawm. Valerie Norton, Family Dispute Resolution Practitioner and mental health expert

Cov kev pom zoo faib vaj tse thiab nyiaj txiaj

Australia yeej siv lub tswv yim 'sib nrauj uas tsis yog ib tog twg yog tus txhaum‘ no. Txhais tias ib tug txij nkawm twg muaj peev xwm thov nrauj tau lwm tus txij nkawm yam tus txij nkawm ntawd tsis tas pom zoo nrauj, los yog tus thov nrauj ntawd tsis tas qhia tias yog tim dab tsi nws thiaj xav xaus txoj kev txij nkawm.





Thiab tej zaum kuj yuav tsis faib tej peev txheej vaj tse los nyiaj txiaj sib npaug ib leeg ib nrab li sawv daws ib txwm ntseeg thiab.





Kws lij choj Eleanor Lau uas yeej yog ib tug paub zoo txog pej kum haiv cov kev sib kho kom haum xeeb rau lub caij sib nrauj hais tias, tej nkawm ntiam txiv yuav tau sab laj nrog tej kws lij choj thiab yuav tau siv ib co xwm txheej dab tsi los txiav txim.





“Yog tham txog cov kev faib vaj tse lawm, ces peb yuav tau txheeb tias ho puas muaj vaj tse dab tsi coj los fiab, tsis hais yuav yog tej muaj ntawm Australia tib si."





“Ntxiv ntawd ces yuav cuam tshuam txog ntau yam sib txawv ua rau los ua cov txiav txim. Tsis hais seb tus txij nkawm ntawd puas yog tus pab nyiaj txiaj, tsis yog tus pab nyiaj txiaj tab sis yog tus tab cuab tab yig tu vaj tse thiab tub ki."



Yeej yog tej yam sib chab sib chaws heev uas yuav txheeb tau tias seb ib tug txij nkawm twg ho tau ua dab tsi pab rau nkawv yim neeg

Valerie Norton hais tias “Yua tau txheeb tias seb puas yog tias ib tug twg ho coj ib million dollars los rau nkawv txoj kev txij nkawm ntawd, hos lwm tus ces tsuas coj nuj nqes los xwb.



Nqe ob ces seb ib tug txij nkawm twg ho tau ua dab tsi pab rau txoj kev txij nkawm, tsis hais yog pab nyiaj txiaj los yog pab lwm yam uas tsis yog nyiaj txiaj ntawd."





Tej kev pab no thiaj tseem ceeb tshaj ib tug txij nkawm twg tej nyiaj hli uas nws khwv tau lawm thiab.





“Tsis yog yuav tham txog tias seb yus khwv tau nyiaj ntawm chaw hauj lwm npaum li cas xwb, vim cov kev ua ib tug niam tsev txiv tsev tab cuab yig tu tub ki ntawm vaj tse los yeej raug xam tias tsim nuj tib yam li yog ib tug CEO uas khwv tau nyiaj ib million dollar rau ib lub xyoos twg thiab. Ces thiaj tham txog tias seb puas yog yus niam yus txiv muab nyiaj yuav tsev rau yus nyob? Los yog seb puas yog yus nrog lawv nyob tau ntau xyoo es txuag tau nyiaj yus mam li mus yuav yus ib lub rau yus nyob? Los sis yog seb puas yog lawv puab lub tsev pub rau yus?."



Nqe peb uas yuav tau xam ces yog los txheeb seb ho muaj dab tsi tsim nyog ua rau ib tug txij nkawm twg xav tau txais kev pab cuam ntxiv rau lub neej pem suab. Ces tej no thiaj yuav los txheeb txog ib tug txij nkawm twg lub hnoob nyoog, seb nws puas yuav muaj peev xwm khwv tau nyiaj li cas, nws ho puas tau txais kev noj qab nyob zoo li cas puas muaj mob li cas, nrog rau lwm yam coj los ua cov txiav txim tias tsim nyog nws tau cov feem pua faib ntawm lub tsev ntawd ntau npaum li cas.





Ms Lau tshab txhais tias “Qhov ntaws txhais tias; puas muaj lwm yam laj thawj (reasons) uas yuav ua rau ib tug txij nkawm twg muaj cai tau tej peev txheej no ib nyuag ntau dua lwm tus, vim seb puas yog tej zaum nws xav tau ntau yam kev pab mas thiaj yuav muaj peev xwm ua tau neej tshiab txuas ntxiv?''





“Ib co piv txwv ces yog tias; ho muaj ib tug txij nkawm uas tseem tu tej me nyuam tseem yau, thiab tus txij nkawm ntawd yeej tseem yuav tau ris lub luag hauj lwm tu saib xyuas nws tej me nyuam kom thiaj ua tau lub neej txuas ntxiv, uas yuav ua rau nws tsis muaj peev xwm ua hauj lwm khwv tau nyiaj, los yog ua rau tsis muaj peev xwm rov qab mus ua hauj lwm, los sis yog khwv tau nyiaj tsawg dua lwm tus txij nkawm. Tej no yog tej laj thawj uas tej zaum yuav ua cov txiav txim tias seb ib tug twg tsim nyog tau npaum li cas."





Tej txij nkawm los yeej muaj peev xwm siv kev txwj laug los kho kom muaj txoj kev sib haum xeeb rau cov kev sib faib nyiaj txiaj los yog cov kev sib pab tu thiab saib xyuas tej me nyuam. Thiab yeej ib txwm muaj tej kws lij choj taw qhia tej txij nkawm tam li yog ib feem ntawm tej txheej txheej no, los yog tej zaum kuj yuav koom sab laj txog tej no thiab. Thaum uas tau muaj kev pom zoo lawm, ces daim ntawv teev cov kev pom zoo no yuav ras los ua ib daig ntawv raug cai uas ob tog pom zoo lawm (consent orders).



Kev pab cuam cai lij choj thiab kev pab daws kev nyuaj siab ntxhov plawv

Ms Lau hais tias yog tej yam tseem ceeb heev uas tej txij nkawm uas tseem tab tom sib cai yuav tau tswj thiab cais lawv cov kev tu siab cais rau ib sab, thiab nrhiav kev pab cuam cai lij choj los pab kom sai npaum li sai tau raws li qhov muaj peev xwm ua tau.





“Vim muaj qee zaus ces ib txhia txij nkawm kuj tau muab tej no ncua vim lawv tseem npaj tsis tau txhij, tab sis kuv xav tias yog tej yam tseem ceeb uas yuav tsum tau xyuas kom yus paub tias yus poob rau lub sam thiaj zoo li cas lawm, kom yus paub txog yus tej cai thiab lub luag hauj lwm, ntxiv ntawd ces mam siv caij nyoog los xav tias seb yus xav ua dab tsi. Tab sis kuv xav tias yeej tseem ceeb heev uas yuav tau sab laj tej kws lij choj kom sai npaum li sai tau. Yog tias ho cuam tshuam nrog tej peev txheej txawv teb chaws thiab."





Tej zaum cov kev kos xyeem mem tes rau cov kev pom zoo txog tej nyiaj txiaj ua ntej yuav pib ua txij nkawm los yog rau lub caij ua txij nkawm kuj yuav yog tej yam tseem ceeb rau tej neeg uas tsis xav ntsib kev nyuaj siab rau yav pem suab yog tias ho sib cais tiag. Vim cov kev pom zoo rau tsab ntawv teev nyiaj txiaj no kuj muaj peev xwm siv coj los ua cov kev txiav txim siab kawg tau thiab.



Lawv kuj muaj peev xwm sib cuag tau nrog lub koom haum Relationships Australia , uas yog ib lub koom haum tau nyiaj pab cuam ntawm tsoom fwv los tsim cov kev pab cuam cai lij choj me ntsis pab rau tej cuab yig uas tseem yuav sib nrauj, thiab ho qhia kom lawv paub mus nrhiav tau cov kev pab cuam pub dawb, los yog cov kev pab cuam uas tau them tus nqe pheej yig los ntawm tej txwj laug thiab tej neeg sab laj txog txoj kev sib nrauj no tau.





Raws li Nick Tebbey uas yog tus coj ntawm lub koom haum Relationship Australia hais “Ces cov kev mus txheeb xyuas lub koom haum Relationships Australia tej kev pab cuam no kuj muaj peev xwm pab kom yus tau them ntau yam nqe tsawg dua tej uas yus mus siv tej kws lij choj thiab. Yog li ntawd yog tias yus ho lug tau tsis txhob them tej nqe hais plaub uas yuav tau siv mus sib hais ntawm tsev hais plaub ntawd ces, kuj yuav pab kom yus muaj nyiaj seem rau yus coj mus ua lwm yam thiab."



Txawm tias lub koom haum Relationships Australia tsis muaj peev xwm yuav ua tus sawv cev rau tej txij nkawm hauv tsev hais plaub, los lawv yeej muaj peev xwm muab cov kev pab cuam daws kev nyuaj siab thiab pab cuam coj los sib kho tej cuab yig rau lub caij lawv hais plaub thiab.





“Peb yeej muaj ntau cov kev pab cuam tshaj qhov uas tsuas sau tej neeg nqe xwb. Tsis yog tias peb tsuas txheeb txog txoj kev sib nrauj thiab los kho kom sib haum tias tus twg tsim nyog tau dab tsi xwb. Tab sis peb yeej tseem pab tej neeg kom ntxheem dhau txhua tsav yam thiab. Vim muaj kev nyuaj siab ntau yam ces yuav tau nrog pab txheeb xyuas kom ntxeem dhau tej ntawd, thiab yog tias ho muaj me nyuam cuam tshuam thiab, ces yeej tseem yuav muaj cov kev sib raug zoo ntawm tej niam txiv ntawd ntev ntxiv mus thiab txawm tias lawv tau sib nrauj lawm."





Tej kws lij choj los yog tej neeg paub daws kev nyuaj siab hais tias qhov tseem ceeb tshaj plaws uas yus yuav tau xav txog thaum yus yuav sib nrauj ces yog xam seb yus ho yuav tau ua dab tsi rau yav pem suab thiab tej me nyuam txoj kev tau txais kev noj qab nyob zoo, yog tias yus muaj me nyuam.





Yog li ntawd ib feem ntawm cov kev pab kom yus ntxeem dhau ntawm cov kev sib nrauj ntawd, ces yog cov kev yuav tau lees paub tias tau muaj kev pauv hloov rau yus txoj kev txij nkawm lawm.





“Ib txhia txij nkawm ces yeej tsis ua kev txij nkawm mus tag ib txhis ... Tab sis tej neeg yeej muaj peev xwm pib dua neej tshiab tom qab sib nrauj tag lawm, thiab yeej tseem muaj kev zoo siab heev thiab ua tau lub neej tiav raws li qhov yus ntshaw."





Mr Tebbey xaus lus tias “Yog thaum yus lees paub txog tej tau hais ntawd lawm ces yuav tshem tau qee cov kev raug lwm tus ntaus nqe yuam kev rau yus, thiab yuav tshem tau txoj kev txaj muag vim yus tau sib nrauj ntawd lawm, thiab peb yuav lees txais tias tsuas yog ib co txheej txheem uas yeej ib txwm ua xwb. Yog li thiaj xav kom kub siab txog qhov tias txoj kev xav twg yuav siv tau zoo dua, tsis yog pheej yuav siv txoj kev tu siab los liam tej txheej txheem no xwb."



