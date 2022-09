Presented by Ricky Kusumo

By Allan Lee

Dokter menggambarkan gejala LONG COVID termasuk kelelahan, nyeri tubuh, perubahan suasana hati, masalah kognitif, dan sesak napas.





Laporan dari Institute for Health Metrics and Evaluation ((IHME)) yang ditugaskan oleh WHO memnyebutkan sebanyak 17 juta orang mungkin menderita LONG COVID antara tahun 2020 dan 2021.





Namun WHO mengatakan jumlah yang terpengaruh tidak signifikan.





