Semua yang perlu Anda ketahui tentang risiko belanja online di Australia

Highlights Sebagai e-commerce di Australia booming, pembeli online juga semakin terkena penipuan

Banyak program loyalitas pengecer menawarkan diskon untuk mengumpulkan data pribadi pelanggan untuk tujuan pemasaran

Peretas tertarik dengan data ini untuk keuntungan mereka sendiri, karena dapat dijual di pasar gelap untuk mendapatkan keuntungan

Penjahat dunia maya juga mendirikan toko online palsu untuk mencuri uang dan identitas orang

Meskipun belanja online terus meningkat dalam dekade terakhir, ia mengalami ledakan menyusul penguncian pandemi COVID-19.





Menurut penelitian yang diterbitkan baru-baru ini , hampir satu dari lima orang Australia membeli setidaknya beberapa bahan makanan mereka secara online. Studi lain menemukan belanja supermarket online saja hampir tiga kali lipat selama pandemi.





Dr Louise Grimmer, seorang peneliti dan Dosen Senior Pemasaran di University of Tasmania College of Business and Economics, mengatakan meskipun beberapa pengecer besar memiliki toko online yang bagus sebelum pandemi, krisis memaksa banyak pedagang untuk meningkatkan platform dan layanan digital mereka yang ada.





“Sebelum pandemi sekitar hanya 40 persen konsumen Australia berbelanja online. Sekarang, ketika kami bergerak melalui pandemi dan orang-orang harus berbelanja online, angka itu telah meningkat tajam dan sekitar 50 persen konsumen sekarang secara teratur berbelanja online.”





Dr Grimmer menambahkan banyak pengecer meningkatkan situs web mereka untuk menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik dan opsi pengiriman di antara manfaat atau daya tarik lainnya, untuk mempertahankan bisnis mereka. Tapi ini juga datang dengan harga tertentu.





Situs ritel online sering membantu pelanggan menghemat uang dengan mempromosikan penjualan atau memberi penghargaan kepada klien dengan kupon, insentif uang kembali, dan penawaran khusus. Namun, konsumen harus menyadari bahwa toko-toko yang menawarkan program loyalitas ini juga mengumpulkan data pribadi dan mengawasi perilaku belanja online mereka sebagai gantinya.





Jelas mereka akan melacak apa yang Anda lakukan di situs web dan Anda jelas harus menyerahkan beberapa informasi pribadi Anda. Dr Louise Grimmer, Peneliti dan Dosen Senior Pemasaran di University of Tasmania College of Business and Economics

Source: Getty / Getty Images Database yang berisi informasi pelanggan dan data yang dikumpulkan tentang kebiasaan belanja mereka dapat digunakan oleh bisnis untuk tujuan pemasaran yang sah. Mereka juga dapat dimonetisasi secara sah atau dijual ke bisnis pihak ketiga lainnya, jika diizinkan berdasarkan perjanjian pengguna.





Namun, informasi ini juga menarik penjahat cyber dan peretas yang ingin menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri, karena informasi pribadi dapat dijual di pasar gelap untuk mendapatkan keuntungan.



Toko online palsu dan pencurian identitas

Salah satu risiko terbesar belanja online adalah menghadapi toko online palsu yang didirikan oleh penipu untuk mencuri uang atau informasi pribadi.





“Apa yang dilakukan scammers akhir-akhir ini adalah mereka mendirikan toko palsu, baik di internet dan lebih sering di media sosial,” Delia Rickard, Wakil Ketua Komisi Kompetisi & Konsumen Australia menjelaskan.





Ms Rickard memperingatkan bahwa semakin sulit untuk mengidentifikasi situs web penipuan. Penipu online secara teratur meniru entitas Australia untuk membangun kredibilitas, dengan menggunakan logo mereka.



Mereka sering mengiklankan produk dengan harga yang sangat rendah atau manfaat luar biasa yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

“Seringkali mereka akan berpura-pura menjadi perusahaan Australia dan menggunakan nomor ABN Australia, yang telah mereka curi,” tambahnya.





Jika situs meminta metode pembayaran yang tidak biasa atau tidak biasa, seperti transfer kawat, cryptocurrency, atau voucher, kemungkinan penipuan, Ms Rickard menjelaskan.





Dia merekomendasikan untuk segera menghubungi bank Anda jika Anda scammed.



Semakin cepat Anda mengenali bahwa Anda telah ditipu dan memberi tahu bank Anda, semakin baik Anda dapat melindungi diri sendiri. Delia Rickard, Wakil Ketua ACCC

Dia menambahkan bahwa peningkatan permintaan telah memperlambat pengiriman produk, sehingga lebih sulit bagi pelanggan untuk mengetahui apakah ditipu jika penundaan yang sah.





“Sekarang semakin sulit untuk mengetahui kapan Anda memiliki dan belum scammed dengan penjualan online, karena masalah rantai pasokan. Ini juga berarti bahwa kita semua terbiasa dengan hal-hal yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke kita daripada dulu, dan itu adalah masalah,” kata Ms Rickard.



Apa yang harus dilakukan jika Anda scammed

Banyak penipuan online dirancang untuk mengekstrak informasi pribadi seperti nama, usia, dan alamat. Informasi lain yang sangat didambakan adalah SIM dan nomor paspor.





Penipuan ini biasanya digunakan untuk mencuri identitas orang.





“Jika mereka memiliki nama, alamat, tanggal lahir dan mungkin nomor telepon Anda juga, mereka dapat pergi ke lembaga keuangan Anda dan berpura-pura menjadi Anda,” Shanton Chang, Profesor di School of Computing and Information Systems di University of Melbourne menjelaskan.





“Ini adalah cara bahwa semua organisasi resmi akan mengidentifikasi siapa Anda,” tambahnya.





Ms Rickard mendesak siapa saja yang telah ditipu untuk memberikan informasi pribadi apa pun untuk menghubungi Scamwatch secepat mungkin untuk melaporkan penipuan dan mendapatkan bantuan .