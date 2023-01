Come preparare il carbone della Befana

Chiara Cajelli è autrice del libro Per noi, per loro, in cui reinventa ricette creandone una versione parallela che sia adatta ai nostri amici quattrozampe.





Per la serie podcast Scarrafoni in Cucina - The Ugly Ducklings of Italian Cuisine , Chiara ricrea il carbone dolce seguendo passo passo tre ricette che promettono di fare tutti felici.





RICETTA 1 - SECONDO LA TRADIZIONE





INGREDIENTI



125 g zucchero a velo

20 g albumi

2 g cremor tartaro

3 gocce succo di limone

5 g alcol alimentare o vodka

300 g zucchero semolato

100 g acqua

10 g colorante alimentare nero in polvere

4 g bicarbonato

PREPARAZIONE





1) Montare a neve ferma l'albume a temperatura ambiente insieme al limone, aggiungendo anche metà colorante e tutto il cremor tartaro





2) Aggiungere anche l'alcol e, infine, lo zucchero a velo poco per volta: si deve ottenere una sorta di glassa/pasta, simile alla ghiaccia reale per decorare i biscotti





3) A parte, scaldare l’acqua con lo zucchero semolato e il colorante rimanente





4) Raggiunti i 142°C, incorporare allo sciroppo 2 cucchiai abbondanti della glassa preparata in precedenza. Mescolare bene e incorporare infine tutto il bicarbonato: il composto si gonfierà molto





5) Versare in uno stampo foderato con carta da forno, senza livellarlo, e aspettare che l'impasto si asciughi. Impiegherà un paio d’ore





6) Rompere a pezzetti irregolari



Source: SBS RICETTA 2 - MODERNA, UN PO' SEMPLIFICATA





INGREDIENTI



300 g zucchero di canna

80 g miele

60 g acqua

8 g bicarbonato

10 g colorante alimentare nero in polvere

PREPARAZIONE





1) In una pentola molto capiente scaldare acqua, zucchero e miele per ottenere uno sciroppo. Abbassare la fiamma e aggiungere il colorante.





2) Con un termometro da cucina, verificare che il composto raggiunga 150°C. A questa temperatura, spegnere il fuoco e aggiungere il bicarbonato mescolando velocemente: il composto di gonfierà moltissimo.





3) Travasare subito l' honey comb nero in una teglia foderata con carta da forno, senza livellarlo né sbattere la teglia. Aspettare un paio d’ore che si asciughi e raffreddi.





4) Rompere a pezzetti irregolari.



C'è sempre un po' di timore nell'andare a dormire il 5 gennaio, perché è possibile che la dolce vecchina, invece che caramelle e cioccolato, lasci nelle calze appese accanto al camino del carbone. Source: iStockphoto / Getty Images RICETTA 3 - PER I CANI BIRICHINI (MA ANCHE PER QUELLI BRAVI)





approvata da un medico veterinario





INGREDIENTI



150 g farina di riso

60 g acqua (o yogurt greco 0% grassi o Kefir naturale)

1 cucchiaino abbondante miele

1 cucchiaino scarso di carbone vegetale puro 100% in polvere (o mezza pastiglietta sbriciolata)

1) Unire tutti gli ingredienti per ottenere una sorta di frolla. Aggiungere acqua, se dovesse risultare un composto troppo secco e duro.





2) Stendere a 5 mm di spessore e intagliare i biscotti della forma che si preferisce (osso, zampina), e della dimensione che si preferisce (piccini se si ha un cane di piccola taglia, più grossi per i cani imponenti).





3) Cuocere in forno statico preriscaldato a 170°C, per 10 minuti.





4) Darli al proprio cane con parsimonia, uno ogni tanto, al pari di ogni snack extra pappa quotidiana.



LISTEN TO THE SPECIAL HOLIDAY EPISODE OF "THE UGLY DUCKLINGS OF ITALIAN CUISINE" Sweet Coal and the Italian tradition of La Befana SBS Italian 03/01/2023 23:52 Play

ASCOLTA L'EPISODIO SPECIALE DELLA BEFANA DI "SCARRAFONI IN CUCINA" Il carbone della Befana SBS Italian 03/01/2023 29:06 Play

IL PODCAST





Scarrafoni in Cucina - The Ugly Ducklings of Italian Cuisine torna a febbraio con una seconda serie di podcast dedicati ai piatti più bruttini della cucina italiana, ma non per questo meno amati.





Per solleticare il nostro appetito è appena stato pubblicato un episodio speciale tutto dedicato alla Befana e al carbone che la vecchina porta a bimbi e bimbe che ne hanno combinate troppe durante l'anno.





Ma il carbone non è una punizione, quasi sempre regala sorrisi e belle emozioni! Ascolta il podcast in italiano e in inglese per averne la prova.





Segui Scarrafoni in Cucina - The Ugly Ducklings of Italian Cuisine sulla app SBS Radio o sulla tua piattaforma per podcast preferita.