Come mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata con una modalità di lavoro ibrido

Highlights Il numero di ore di lavoro da casa dei dipendenti australiani è diminuito dal 43% di marzo al 26% di settembre

Secondo il professore associato Mohan Thite, i manager vogliono che i dipendenti lavorino più spesso dall'ufficio

Una commissione del Senato raccomanda una legge che dia ai dipendenti il ​​"diritto di disconnettersi dal lavoro"

Uno studio recente ha mostrato che un modello di lavoro ibrido, con alcuni giorni in ufficio e altri a casa, è diventato la norma in Australia con l'allentamento delle restrizioni COVID-19.





Lo studio rileva che i dipendenti nella maggior parte delle occupazioni hanno lavorato meno da casa (Work From Home o WFH) a settembre rispetto a marzo di quest'anno.





L'orario di lavoro totale per chi lavora da casa, o in WFH, si è ridotto dal 43% di marzo al 26% di settembre.





South Australia, Australian Capital Territory/Tasmania e Northern Territory hanno registrato il calo più netto di WFH, rispettivamente del 53%, 48% e 43%.





Il professor David Hensher, direttore dell'Institute of Transport and Logistics Studies presso la University of Sydney Business School, ha affermato che questi risultati sono in linea con quella che sembra la "nuova normalità" in termini di lavoro ibrido.





"Stiamo iniziando a vedere alcuni segni di stabilizzazione dei modelli di lavoro ibridi", ha affermato il professor Hensher.



New South Wales and Victoria had the highest WFH proportion at 31.4 per cent and 28.9 per cent in September. Credit: Morsa Images/Getty Images Il professore associato Mohan Thite, che insegna gestione del personale e relazioni industriali alla Griffith University, ha affermato che le aspettative dei manager stanno cambiando con l'uscita dell'Australia dalla pandemia.





"I manager vogliono che i lavoratori tornino e interagiscano con altri dipendenti, e, allo stesso tempo, temono di perdere il controllo sui lavoratori se lavorano di più da casa", ha detto il dottor Thite a SBS.





"Ma la ricerca mostra che la produttività non diminuisce lavorando da casa o da remoto. Al contrario, in molti casi, la produttività è effettivamente aumentata".



Come mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata





Alcuni dipendenti trovano sempre più difficile lavorare dall'ufficio poiché si sono abituati a lavorare da casa e si sono abituati a risparmiare sul tempo necessario agli spostamenti durante il lockdown.





Il dottor James Donald, docente nella disciplina degli studi sul lavoro e le organizzazioni presso l'Università di Sydney, ha affermato che i dipendenti dovrebbero avere conversazioni oneste e dirette con i loro manager.





"Per alcune organizzazioni, ciò non è possibile. Impongono che i dipendenti lavorino tre giorni alla settimana in ufficio, ma non tutte le aziende lo hanno fatto", ha affermato il dottor Donald.





"E anche se le aziende hanno politiche in merito, c'è spesso una certa flessibilità all'interno di tale struttura", ha aggiunto.



I dipendenti non dovrebbero sottovalutare la loro capacità di negoziare con il proprio manager se possono sostenere che possono essere più efficienti e migliorare la loro salute mentale e il loro benessere lavorando di più da casa

Secondo il dottor Donald è molto probabile che i datori di lavoro ascoltino in quanto il mercato del lavoro è competitivo.





"La maggior parte dei manager all'interno delle aziende, in definitiva, desidera ottenere il meglio dalle proprie persone. E quindi, dipendente può far leva su questo", ha affermato.





"C'è un potenziale vantaggio per tutti, ma molti dipendenti non si sentono a proprio agio o sicuri nell'iniziare quella conversazione. Non verrai licenziato per aver iniziato quella conversazione".





Impatti negativi di lavorare completamente da casa





Il dottor Thite ha affermato che sebbene lui sia favorevole al lavoro da casa, riconosce anche che ci sono alcuni impatti negativi del lavoro interamente da casa.





"Ci sono problemi psicologici come l'isolamento e l'incapacità di interagire con gli altri. C'è una pressione per mantenere l'equilibrio, come restare calmi e concentrati quando si è circondati dalla famiglia", ha detto il dottor Thite.





Secondo il dottor Thite i dipendenti devono rendersi conto che è a loro vantaggio personale e professionale che lavorano anche in ufficio.





"Prima di tutto, respiri aria fresca e interagisci con le persone. L'economia di oggi è guidata dall'innovazione e dalla creatività, e per far fiorire la tua innovazione e creatività devi interagire con altre persone", ha affermato il dottor Thite.



È uno sforzo di collaborazione. Il lavoro di squadra è una parte essenziale delle conoscenze per lavorare oggi. Pertanto è anche nell'interesse dei dipendenti lavorare almeno alcuni giorni alla settimana dall'ufficio.

Secondo il dottor Donald, il lavoro da casa deve essere gestito con attenzione dall'azienda.





"Dipende dall'azienda e dalle sue politiche in merito al supporto del personale in termini di carico di lavoro e all'incoraggiamento a non rispondere al di fuori dell'orario di lavoro standard", ha affermato.





"Si tratta di promuovere e creare una cultura in cui le persone si sentano al sicuro".





Il diritto a 'staccare'





Un comitato ristretto del senato per il lavoro e l'assistenza il mese scorso ha consigliato al governo australiano di prendere in considerazione una legge che dia ai dipendenti il "diritto di disconnettersi dal lavoro".





"La pandemia ha visto un numero crescente di lavoratori lavorare da casa, e questo ha cambiato la vita di molti lavoratori", ha affermato il comitato.





Il comitato ritiene che i nuovi modelli siano stati produttivi e abbiano consentito a molte famiglie di risparmiare il tempo dedicato al pendolarismo, ma che abbiano anche indebolito i limiti dell'orario di lavoro, aumentandolo.





Secondo il comitato, il diritto a 'staccare' dovrebbe:



Consentire e supportare il lavoro produttivo da casa e la flessibilità del lavoro.

Tutelare il diritto dei lavoratori a disconnettersi dal proprio lavoro al di fuori dell'orario contrattuale e far valere questo diritto con il proprio datore di lavoro.

Imporre ai datori di lavoro il dovere positivo di soddisfare ragionevolmente il diritto ove possibile.

Consentire ai dipendenti di appellarsi alla Commissione per il lavoro equo laddove i datori di lavoro non stiano rispettando il diritto.

Un diritto simile esiste già in alcuni Paesi europei.