Come possono ricevere un vaccino contro il COVID i viaggiatori internazionali in Australia

Highlights Chiunque abbia almeno cinque anni può vaccinarsi gratuitamente contro il COVID in Australia

Le persone senza Medicare possono accedere ai vaccini presso le farmacie comunitarie partecipanti, le cliniche del Commonwealth e statali

I residenti dovrebbero consultare i loro medici prima di assumere vaccini diversi tra loro

I genitori di Jay Mankad, residente a Sydney, torneranno in India questo mese. Sono venuti subito dopo che l'Australia ha riaperto i confini ai genitori di persone immigrate e studenti internazionali.





Mentre si preparano a tornare a casa il mese prossimo, Mankad ha ritenuto prudente far vaccinare i suoi genitori con la seconda dose di richiamo prima dell'inizio dell'inverno nell'emisfero settentrionale.





I suoi genitori hanno ricevuto il loro primo richiamo o booster in India, ma il secondo richiamo non è disponibile nel loro Paese.





"Sono a maggior rischio di contrarre l'infezione da coronavirus a causa della loro età", spiega Mankad a SBS.





I suoi genitori possono beneficiare di un secondo richiamo in Australia, ma non hanno Medicare come le persone cittadine australiane e residenti permanenti.



In che modo le persone senza Medicare possono accedere a un vaccino COVID-19 o a un richiamo in Australia?

Chiunque abbia cinque anni o più può ricevere vaccini contro il COVID gratuitamente in Australia.





Questo include persone senza Medicare, visitatori stranieri, studenti internazionali, lavoratori migranti e richiedenti asilo.





Tuttavia, trovare una clinica di vaccinazione per questo gruppo potrebbe essere difficile.





Mankad dice di aver provato inutilmente a rivolgersi a diversi medici di base e farmacie.





"Non sapevamo dove andare", aggiunge Mankad.



Rachana Oza says there is conflicting information for overseas parents wanting to vaccinate in Australia. Credit: Rachana Oza Rachana Oza, i cui genitori sono recentemente tornati a casa in India dopo otto mesi in Australia, ritiene che ci siano "informazioni contrastanti per i visitatori stranieri".





"Alcuni si sono rivolti inutilemente a medici di base, mentre il mio medico di famiglia è stato più che felice di somministrare il vaccino", dice Oza.





"Penso che ci sia una discrepanza tra il modo in cui è stato consigliato e quello in cui è stato reso disponibile", aggiunge.





Il Department of Health and Aged Care ha risposto a SBS che le persone senza Medicare potrebbero ottenere i vaccini attraverso "farmacie comunitarie partecipanti".





"Le vaccinazioni sono disponibili anche attraverso le cliniche di vaccinazione del Commonwealth e le cliniche di vaccinazione gestite dallo stato o dal territorio", ha affermato.





"Ci sono molti posti in cui puoi ottenere la tua vaccinazione gratuitamente. Il vaccine clinic finder ti aiuterà a trovare il posto migliore. Ogni sito web dei dipartimenti sanitarii statali e territoriali ha anche maggiori informazioni su come vaccinarsi a livello locale".



Puoi sottoporti a vaccini diversi tra loro?

Mankad afferma di aver dovuto fare affidamento sui consigli dei suoi amici e della sua famiglia poiché non è riuscito a trovare alcuna "linea guida specifica" sul mix dei vaccini.





La professoressa associata Sanjaya Senanayake, esperta di malattie infettive dell'Australian National University, afferma che ci sono stati molti studi che hanno cercato di combinare diversi vaccini e che i risultati generali sono stati che "è sicuro farlo".





"È probabile che si ottenga una risposta immunitaria più forte e sintomi leggermente più forti quando si utilizza un vaccino diverso", afferma il professor Senanayake.





"Quindi non c'è davvero un problema nell'usare i vaccini in diverse combinazioni quando si tratta di COVID", spiega.





Tuttavia, il governo australiano incoraggia vivamente i residenti a chiedere il parere del proprio medico e del personale sanitario prima di ottenere un vaccino diverso.



I visitatori dovrebbero ricevere la loro dose di richiamo in Australia?

Il professor Senanayake afferma che i visitatori dovrebbero prendere in considerazione l'assunzione di una dose di richiamo (o booster ) se sono idonei.





"Dal punto di vista del COVID, non importa se sei qui in visita o vivi in Australia. Il COVID ti infetterà se sei un ospite suscettibile", dice.





"Dovremmo fornire loro l'opportunità perché andrà a beneficio della nostra popolazione nel suo insieme", aggiunge.





Oza dice di essere grata al governo australiano per aver messo a disposizione dei suoi genitori una dose di richiamo.





"È una preoccupazione costante per le persone immigrate quando i loro genitori anziani li visitano per un periodo di tempo significativo", dice.