Immigrazione, approvata l'estensione dei visti vacanza lavoro

Il governo ha anticipato che insieme alla legge finanziaria che verrà annunciata il 6 ottobre, intende adottare una misura d'emergenza per ovviare alla crisi di manodopera nel settore dell'agricoltura, che rischia non solo di perdere interi raccolti quest'anno, ma anche di non riuscire ad effettuare la semina per l'anno prossimo.





Il governo ha annunciato l'estensione dei visti vacanza lavoro per coloro che si impegneranno a lavorare nel settore agricolo

Uno studio di settore ha rivelato che saranno circa 30.000 i posti di lavoro che rimarranno vacanti l'anno prossimo in questo settore

Gli stati più colpiti dalla penuria di manodopera saranno il Victoria e la Tasmania

Secondo uno studio di settore, l'anno prossimo saranno circa 30.000 i posti di lavoro vacanti nel settore dell'agricoltura, a causa principalmente della chiusura delle frontiere interne ed internazionali.





Alcune stime ci informano inoltre che l'anno prossimo ci sarà una diminuzione del 40% nel numero di backpackers in Australia, e questo potrebbe avere conseguenze devastanti per il settore agricolo.

È per questo motivo che il governo vuole incentivare i detentori di un WHV che si trovano in Australia a rimanerci.





Per fare questo il governo ha annunciato che permetterà l'estensione di questo visto, e che implementerà un'esenzione a riguardo dei limiti d'età che erano fissati per i cittadini italiani a 31 anni.

Secondo Emanuela Canini "la strategia avrà limitato successo. Qualcuno ne approfitterà, ma non credo che ci sarà una corsa verso i visti vacanza lavoro".





Secondo l'agente d'immigrazione infatti "chi è in possesso di un visto vacanza lavoro e vuole allungare il proprio soggiorno è perché spera in uno sponsor o in un altro visto che lo porti ad ottenere la residenza permanente".





"Ci sarà qualcuno fuori età che ne approfitterà, nella speranza che nel frattempo si presentino altre opportunità per fare altri visti, ma nella maggioranza dei casi il lavoro in agricoltura non aumenta l’esperienza lavorativa necessaria per richiedere altri visti in altre occupazioni, e taglia fuori dal mercato chi cerca uno sponsor, trovandosi i lavori fuori dai centri metropolitani".





