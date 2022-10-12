日豪サッカーの架け橋Other ways to listen 日豪サッカーの架け橋Play02:06日豪サッカーの架け橋Other ways to listen Get the SBS Radio appOther ways to listenDownload (1.69MB)Published 13 October 2022 at 10:22amBy Yumi ObaSource: SBS サッカーのグラスルーツからトップ・ティビジョンまで、あらゆるレベルで活躍する日本人選手、コーチ、関係者にスポットライトをあてる「日豪サッカーの架け橋」。サッカーについてとことん語ります。Published 13 October 2022 at 10:22amBy Yumi ObaSource: SBS10月18日から配信スタート！「日豪サッカーの架け橋」を、SBS Radio AppやApple Podcasts、Spotifyなど、お気に入りのポッドキャストでフォローし、最新エピソードの通知を受け取ってください。火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！Advertisementポッドキャストから過去のストーリーを聴くこともできます。SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。Share