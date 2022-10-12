日豪サッカーの架け橋

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Published 13 October 2022 at 10:22am
By Yumi Oba
Source: SBS

サッカーのグラスルーツからトップ・ティビジョンまで、あらゆるレベルで活躍する日本人選手、コーチ、関係者にスポットライトをあてる「日豪サッカーの架け橋」。サッカーについてとことん語ります。

Published 13 October 2022 at 10:22am
By Yumi Oba
Source: SBS
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