정착 가이드: 호주에서 폭풍우와 홍수에 대비하는 법

Highlights 심각한 폭풍우와 홍수를 대비하는 데에는 며칠이 걸림

가장 첫 번째 단계는 위험 수위를 파악하는 것으로 응급 시 계획을 준비할 수 있음

모든 가족 구성원들은 혼자 있을 때, 어떤 응급 계획에 있는지 인지해야 함

기상 상황을 주의 깊게 모니터하고,폭풍우가 발생하기 전에 대비할 것

실내나 실외에 대피해야 할 만약의 상황에 대비해 비상식량을 준비할 것

호주 내의 대부분의 지역 사회는 폭풍과 홍수가 발생할 때 각 주와 테리토리의 비상 서비스 본부(Emergency Services)에 도움을 요청합니다.





보통 SES로 잘 알려져 있는데요.





이 기관은 지역 사회가 위험을 최소한으로 할 수 있도록 비상사태에 대비하는 도움을 제공합니다.





비상 서비스 본부는 대피를 지원하고 비가 그치고 물이 가라앉은 뒤에는 청소와 복구 작업을 지원합니다.





호주 내의 모든 비상 서비스 본부는 고도로 훈련된 자원봉사자들에게 의존하고 있는데요.





NSW 주 비상서비스본부에서 수년간 봉사해 온 크리스티나 사바토 씨가 그중의 한 명입니다.





사바토 씨는 “SES는 폭풍우와 쓰나미에 대한 전투를 치르는 기관”이라며 “주 내 많은 동료들이 홍수 영향을 받는 공동체를 돕고 있다”라고 말했습니다.





그러면서 “각 가정의 폭풍우로 인한 피해, 쓰러진 나무, 지붕 손상 등 돌발 홍수나 폭풍과 관련된 일들을 돌본다”라고 밝혔습니다.





SES 자원봉사자들은 자주 심각한 폭풍우나 홍수가 발생하기 전 각 가정을 방문해 경고를 하기도 합니다.





주민들에게 대피 절차나 선택 사항 등에 대한 정보를 제공하기도 하고요.





위험물을 제거하거나 모래주머니를 준비해 물이 빠지지 않도록 임시 경합 벽을 구축함으로써 재산이나 기반 시설을 보호하는 데 도움을 주기도 합니다.



응급 상황에 대처하는 첫 단계는, 사전 준비

도로시 트랜 씨는 NSW 주 비상 서비스 본부의 커뮤니티 역량 담당자인데요.





트랜 씨는 첫 단계는 준비라고 말합니다.





사람들은 위험의 수준을 반드시 이해함으로써 재난이 닥쳤을 때 무엇을 할 것인지를 자세히 설명하는 비상 전략을 작성할 수 있다고 설명했습니다.





트랜 씨는 “계획 초안을 작성할 때는 왜 이 계획이 필요하고 실제 위험이 무엇인지 알아야 한다”라며 “거주지, 일터, 방문지 등이 폭풍우나 홍수의 영향을 받을 수 있는지를 알고 있어야 하고, 특히 폭풍우는 어디서든 발생할 수 있으므로 이에 대비하는 것이 매우 좋은 일”이라고 말했습니다.





그리고 “홍수에 대해서는 수로나 개울, 폭풍우 파이프 근처에 거주하는 경우 물이 어디로 흐를 것인가를 대비하고 그 영향이 집이나 직장이나 집을 오고 가는 이동 시에 어떻게 영향을 미칠 것인가를 염두에 둬야 한다”라고 강조했습니다.



수로 근처에 사는 사람들은 만약의 홍수에 대비해 언제나 기상 상태에 대한 정보를 귀 기울여야 하는데요.





각 지역 사회는 기상청이나 SES 앱, 웹사이트 또는 소셜 미디어를 통해 최신 기상 예보를 접하실 수 있습니다.





주민들은 물의 수위가 올라가기 전에 비상 계획을 실행할 준비가 돼 있어야 합니다.





자녀, 애완동물, 또는 가축이 있다면 어떻게 어디로 이들을 안전하게 데려갈 것인지에 대해서 알아야 합니다.



대피 대신 자택에 남는다면?

위험 정도에 따라 대피해야 하는 상황이 발생할 수도 있는데요.





대피하는 대신 집에 남아 재산을 지키는 방안을 택할 수도 있습니다.





어떤 선택을 하든 홍수 다발 지역에 사는 주민들은 어떤 물품이 필요한지 생각해 비상 가방을 준비해야 한다고 트랜 씨는 설명합니다.





트랜 씨는 “매일매일 약 같은 것이 필요하진 않은지? 생각하고 기본 필수품 그러니깐 여벌의 옷이나 물이나 음식 등을 고려해야 한다”라고 말했습니다.





그러면서 “만약 가족 내에 애완동물이나 아이들이 있다면 이들에게 적합한 물품도 챙겨야 하는데, 애완동물은 목줄이나 캐리어, 음식이나 간식이 되겠고, 아이들은 여벌 옷, 필요한 음식, 어린아이들이라면 기저귀나 유모차 등이 되겠다”라고 설명했습니다.





트랜 씨는 또한 위로가 되는 물품도 잊지 말라며, 간식이나 장난감, 애착 담요 등 아이들이 안전하고, 편안하게 느낄 수 있도록 해야 한다”라고 강조했습니다.





비상 연락처를 편리하게 보관하고 다른 사람들이 비상 계획을 미리 알 수 있도록 하는 것도 트랜 씨는 제안하고 있습니다.





”어딘가를 떠나려고 한다면 가족과 친구들에게 어디에 갈 것인지 의논하고 홍수에 영향을 받은 지역 바깥에 있는 가족이나 친구 집에 갈 수 있는지 살펴보라”라며 “대피소에 가야 하는지도 보고, 만약 가족 내에서 영어를 할 수 있는 주요 통역자가 1명이라면 만약 그 사람들 없이 가족들끼리만 남게 됐을 때 어떻게 행동해야 하는지 등도 생각해야 한다”라고 트랜 씨는 말했습니다.





그러면서 “집에서 손주들을 돌보고 있는 할머니, 할아버지가 홍수나 폭풍우를 맞았던 이야기들을 들어 왔다”라며 “대피를 해야 한다면 조부모들이 아이들과 무엇을 해야 하는지 알고 있는지를 점검해야 하고 계획을 공유하고 실행해 보는 것이 정말 중요하다”라고 강조했습니다.



It is also important to check your insurance policy is current and adequate. Ensure that it covers you for the types of events specific to your location. These may include flash flooding, storm water runoff, associated landslides and damage caused by trees or falling items.



폭풍우가 닥치기 전 준비해야 할 것들

비상 가방에 넣어야 할 또 하나의 중요한 아이템은 배터리와 손전등, 양초, 우천 시에 필요한 물품, 담요, 세면도구입니다.





구급상자 그리고 여권이나 신분증, 또는 보험 증서 등 중요한 서류, 또 집문서나 가족사진 등 다른 중요한 물품도 챙겨야 합니다.



대피 대신 남는다는 것, 더 큰 위험을 감당해야 한다는 뜻

비록 SES의 최고 권장 사항은 사람들이 대피하는 것이지만 몇몇 홍수 피해 경험이 있는 사람들은 집에 머물겠다는 결정을 하기도 합니다.





시드니 외각 맥도날드 강 하류 지역에 위치한 작은 마을에 사는 니콜 웨스틀 씨의 이층 집은 지난 2년 동안 4번이나 홍수로 침수됐습니다.





웨스틀 씨 가족이 홍수에 대비하기 위해서는 3-4일의 시간이 필요하기 때문에 항상 기상청 앱을 통해 기상 상황을 체크하고 강의 수위를 기록하고 있습니다.





이런 준비를 통해 웨스틀 씨 가족은 수위가 올라가기 전에 미리 행동을 시작할 수 있습니다.





웨스틀 씨는 “큰 식료품 가게에 가서 전기가 끊기는 것에 대비해 캔에 든 음식이나 오래 저장할 수 있는 음식을 산다”라며 “남편은 모든 연료통을 채우는데 정전이 일어나 발전기를 돌리려면 많은 연료가 필요하다”라고 말했습니다.





심한 폭풍우에 대비하기 위해 취할 수 있는 몇 가지 간단한 단계도 있습니다.





배수로가 막히는 것을 예방하기 위해 나뭇잎을 치우고 강력한 바람에 날리거나 떠내려갈 수 있는 것들을 정리하고 묶는 것 등입니다.



More from The Settlement Guide What are Australia’s Emergency Warnings and Fire Danger Ratings and how should you respond? SBS English 27/09/2022 11:31 Play

깨진 타일이나 누락된 타일을 포함 지붕의 모든 순상을 미리 수리하는 것도 필요합니다.





웨스틀 씨는 “이것이 끝나면 아래에 있는 것들을 위로 올리는 일을 시작하는데, 차와 보트 등 트레일러를 이용해 올릴 수 있는 것들의 우선순위를 정한다”라고 말했습니다.





그런 뒤 “벙커에 들어가 얼마나 올라갈지를 기다린다”라고 말했습니다.





웨스틀 씨는 가족이 대피해야 하는 경우에 대비해 구명조끼와 작은 보트를 준비해 둔다고 설명했습니다.





웨스틀 씨 가족은 집 내의 수위도 계속 추적한다고 하는데요.





“계단의 벽에 지워지지 않는 유성 매직으로 만조의 날짜와 시간을 기록한다”라며 “ 그다음 만조는 어떻게 변화는 지를 계속 기록하면, 수위가 올라가는지 내려가는지 알 수 있다”라고 말했습니다.





외부 세계와 소통을 하는 것도 매우 중요한데요.





홍수가 일어나면 유선 전화나 휴대전화, 인터넷도 다 장애를 일으키기 때문에 어떤 분들은 워키토키를 사용하기도 합니다.





하지만 웨스틀 씨는 다른 방법을 택했습니다.





웨스틀 씨는 “인터넷 공급 업체를 위성으로 변경해 언제든 전화 수신이 가능한데, 이것이 매우 필요했기 때문”이라고 말했습니다. 그는 이어 “여기에서는 전기가 꺼지면 아무것도 할 수 없는데 위성 서비스는 발전기에 연결하면 여전히 작동한다”라고 밝혔습니다.



홍수가 난 곳을 절대 운전하지 마세요.





SES 자원봉사자 크리스티나 사바토 씨는 또한 주민들에게 나무 아래나 배수구 근처 또는 손상을 일으킬 만한 여지가 있는 곳에 주차하지 말 것을 권고합니다.





그러면서 가장 중요하고, 잠재적으로 생명을 구할 수 있는 조언은 홍수가 난 곳을 운전하지 말라는 것이라고 거듭 강조합니다.





탁한 흙탕물은 파편이나 도로 손상 또는 빗물에 패인 구멍 등을 가릴 수 있고, 차량이 휩쓸려 갈만한 위험한 급류가 있을 수도 있기 때문입니다.





트랜 씨는 이 외에도 차를 얻어 타려고 하는 예상찮은 히치 하이커가 있는 등 잠재적인 위험이 존재한다고 설명했습니다.





트랜 씨는 “지난 2년 동안 홍수로 차량에 갇힌 가운데 뱀이나 거미 등 모든 종류의 벌레가 차량으로 올라온다는 경우가 많이 있었는데, 이는 또 다른 문제를 일으킬 수 있다”라며 “무엇보다 주민들께는 집에 머물고 홍수 속을 이동하기보다는 미리 대피할 것을 강력히 권고한다”라고 말했습니다.





그 밖에도 보험 약관이 최신 상태이고 적절한지를 확인하는 것도 중요합니다.





보험이 지역 내에서 일어나는 모든 종류의 이벤트를 감당하는지를 확실하게 확인해야 하는데요.





돌발 홍수, 빗물 유출 산사태 및 나무 등 무엇이든 떨어지는 것 등이 여기에 해당됩니다.





더 자세한 정보는 각 주와 테리토리의 비상 서비스 본부에서 접하실 수 있습니다.