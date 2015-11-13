Serkeftina jiyanê li welatekî nuh

Dr Omid Allan Source: Supplied
Published 13 November 2015 at 8:47pm, updated 14 January 2021 at 3:23pm
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
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Me derbarî destpêka jiyana Dr Omid Allan dema ber bi deh salan hat Australya axaft. Herweha me li ser serkeftina karê wî jî axaft. Dr Omid Allan pijîshkê didanane û bi salane li Sydney vî karî dike.
Published 13 November 2015 at 8:47pm, updated 14 January 2021 at 3:23pm
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
Available in other languages
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