SBS Kurdî

Pîrozkirina Newrozê li Adelaide

SBS Kurdî

Adelaide Kurdish Youth Society

Source: Adelaide Kurdish Youth Society

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 19 March 2017 at 2:44pm, updated 19 March 2017 at 3:10pm
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
Available in other languages

Komeleya Ciwanên Kurd li Adelaide/Adelaide Kurdish Youth Society (AKYS) cejna Newrozê roja 18/3/2017 bi shêweyên taybet pîroz kirin. Festîvala Newrozê li parkê bi kêf, xweshî û shahî li bajarê Adelaide hat pîrozkirin. Em bi damezrênera AKYS Tara Fatehî li ser bûyerê axifîn.

Published 19 March 2017 at 2:44pm, updated 19 March 2017 at 3:10pm
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Kurdish News

Nûçeyên Dawiya Hefteya 1î Rêbendanê

Capital of Kurdish Region of Iraq

Hin ji bûyerên ku di sala 2022 de li Herêma Kurdistanê qewimîn

Roboski massacre victims

Bîranîna komkujiya Roboskê û rewşa mafên mirovan li Tirkiyê

Ukraine And Russia Trade Fire In Donetsk Region.jpg

Şerê ji nişka ve sala 2022 cîhan bi gelek awayan hejand