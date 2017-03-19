Pîrozkirina Newrozê li Adelaide

Source: Adelaide Kurdish Youth Society
Published 19 March 2017 at 2:44pm, updated 19 March 2017 at 3:10pm
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
Available in other languages
Komeleya Ciwanên Kurd li Adelaide/Adelaide Kurdish Youth Society (AKYS) cejna Newrozê roja 18/3/2017 bi shêweyên taybet pîroz kirin. Festîvala Newrozê li parkê bi kêf, xweshî û shahî li bajarê Adelaide hat pîrozkirin. Em bi damezrênera AKYS Tara Fatehî li ser bûyerê axifîn.
Published 19 March 2017 at 2:44pm, updated 19 March 2017 at 3:10pm
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
Available in other languages
Share