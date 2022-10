Hemwelatiyên Australya yên nû comerdiya Australya teqdîr dikin

Şîlan Xodêde, dê û bav û xwişk û birayên wê di 2016an de wek penaber hatin Wagga Wagga, Australya. Di Roja Australya de 2022 wê û malbata xwe hemwelatiya Australî wergirtin.





Şîlan Xodêde dibêje: "Bidestxistina hemwelatiya Australî gelek derfetan di peydakirina kar de di qada ku ez dixwazim dide min. Spasiya hukumeta Australya dikim ji bo vê firsendê".





Advertisement







Shelan Kodedah with her parents and siblings and the Mayor of Wagga Wagga Dallas Tout Source: Shelan Khodedah





Elî Şikakî û malbata wî di Adara 2017an de gihîştin Coffs Harbour; ew yekem malbata penaberên kurdên êzdî bûn ku bi eslê xwe ji Efrînê ne gihîştin wir.





"Ez dixwazim spasiya hukmeta Australya bikim ku derfet da me ku em li vî welatî ewle bijîn. Bidestxistina hemwelatîbûna me mîna sêwîyekî ku ji hêla malbateke dilovan ve were pejirandin, ji me re gelekî bi qedir û qîmete" got birêz Şikakî.





Ali Shikaki and his family with the Mayor of Coffs Harbour Paul Amos Source: Supplied





Rodî Cindo tevî herdu xwişkên xwe di sala 2017an de ji Herêma Kurdistanê, Iraqê gihîştin Toowoomba, ku ew jî ji Efrînê ne.





“Ez gelek kêfxweşim ku min hemwelatiya xwe ya Australî wergirt û ez yekem kesim li Toowoomba di nav penaberên bi kurdîaxaf yên ku bi min re hatin werdigirim. Girtina hemwelatiya Australî ji bo min, ez dikarim dengê xwe di helbijartinan de bidim. Gava ku we pasporteke Australî hebe rêwîtiya li derveyî welat hêsantir dike, ji ber ku ew ji alîyê welatên din ve rêzdar e".





READ MORE A dream come true for former refugee