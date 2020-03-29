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Nima, çalakwanêkî biçkolane be xewnêkî mezine we

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Nma Nariman

Nma Nariman Source: Supplied

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Published 29 March 2020 at 11:19pm, updated 29 March 2020 at 11:40pm
By Roza Germian
Source: SBS
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Nima Nerîman (Nma Nariman) twanîwêtî biçête dillî deyan-hezzar Kurd le seran serî cihane we bo çendîn salle. Le em lêdwane da le gell rojnamewan Nerîman Sabîr, bawkî Nima, pirsîyarî lê dekeyn sebaret be xewin û arezuwekanî Nma bo ayindey.

Published 29 March 2020 at 11:19pm, updated 29 March 2020 at 11:40pm
By Roza Germian
Source: SBS
Available in other languages


Nma Nariman
Nma Nariman with her parents Source: Supplied Xalid Max Photography


Nma Nariman
Little Kurdish activist Nma Nariman Source: Supplied


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