Rapora ji Diyarbekir

Hatice Kamer Source: Supplied
Published 29 January 2017 at 1:59pm, updated 29 January 2017 at 3:34pm
By Hatice Kamer
Source: SBS
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Rapora Hitice Kamer ji Diyarbekir li ser chûna serokwezira İngilstanê bo Turkiyê, beryara dadgeha bilind ya Yunanistanê sebaret bi leshkerên Tirk, herwiha biryara partiyên kurd jibo refrendumê jî di nav raportê de heye.
Published 29 January 2017 at 1:59pm, updated 29 January 2017 at 3:34pm
By Hatice Kamer
Source: SBS
Available in other languages
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