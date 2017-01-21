SBS Kurdî

Dû'em sall-yadî destey lawanî Kurdî Sydney

SBS Kurdî

Howkar Palani

Howkar Palani Source: Jake Lloyd Jones/MerJa Media

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Published 21 January 2017 at 11:44am, updated 21 January 2017 at 12:52pm
By Roza Germian
Source: SBS
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Le em lêdwane da le gell berêwberî Komelley Ciwananî Kurd le Sydney (SKYS), Hawkar Pallanî, pirsiyarî lê dekeyn sebaret be ahangî dahatûy grûpekeyan bo 2em sall-yadî damezrandyan, jimarey andamaniyan hetakû êsta û deskewtekaniyan le dû sallî rabirdûda...

Published 21 January 2017 at 11:44am, updated 21 January 2017 at 12:52pm
By Roza Germian
Source: SBS
Available in other languages
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