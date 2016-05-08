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Rollî Australya çi ye le katî qeyranî penaberanî cîhanî?

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Migrants and refugees at the northern Greek border point of Idomeni

Migrants and refugees at the northern Greek border point of Idomeni Source: AAP

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Published 8 May 2016 at 4:39pm
Source: SBS
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Çarenûsi ew penaberaney rû le Ewropa deken û rollî Australya le nishtecêkirdinyan babetî serekî konferansêkî nêwdewlleti bû. Konferansî Ancûmenî Xizmetgûzarî Nishtecêkirdin le Australya, Settlement Council of Australia pisporani kochberan û kesayetê akadîmêkan kokirdewe bo tawûtwê kirdinî kêshekan.

Published 8 May 2016 at 4:39pm
Source: SBS
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