Rollî Australya çi ye le katî qeyranî penaberanî cîhanî?

Migrants and refugees at the northern Greek border point of Idomeni Source: AAP
Published 8 May 2016 at 4:39pm
Source: SBS
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Çarenûsi ew penaberaney rû le Ewropa deken û rollî Australya le nishtecêkirdinyan babetî serekî konferansêkî nêwdewlleti bû. Konferansî Ancûmenî Xizmetgûzarî Nishtecêkirdin le Australya, Settlement Council of Australia pisporani kochberan û kesayetê akadîmêkan kokirdewe bo tawûtwê kirdinî kêshekan.
Published 8 May 2016 at 4:39pm
Source: SBS
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