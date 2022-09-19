ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ປະກາດວ່າ ໂຄວິດໃກ້ຈະສູນພັນແລ້ວ

ອົງການອະນາໄມໂລກ (The World Health Organisation) ໄດ້ປະກາດວ່າ ຈຸດສຸດທ້າຍຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄໂຣນາຢູ່ບໍ່ໄກແລ້ວ, ແຕ່ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ຮັກສາຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ ໃນການຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອໄວຣັສ, ໃນຂນະທີ່ອັດຕາການຕາຍໄດ້ຫຼຸດລົງໃນທົ່ວໂລກ.
ໃນຂນະທີ່ການປະກາດໄດ້ຖືກເຫັນວ່າເປັນທາງບວກໂດຍບາງຄົນ, ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມກັງວົນໃນບັນດາຄົນອື່ນໆ, ລວມທັງ AMA, ວ່າການລະບາດນີ້ແມ່ນຍັງໄກຈາກການສິ້ນສຸດລົງ ເນື່ອງຈາກລະບົບສຸຂະພາບຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່... Gloria Kalache... ລາຍງານ.
ຣັຖມົນຕີ ວ່າການກະຊວງທ່ອງທ່ຽວຂອງ Victoria, ທ່ານ Steve Dimopoulos... ຕື່ນເຕັ້ນກັບໂອກາດຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ມາຢ້ຽມຢາມຣັດ ແລະເງິນຈາກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ.
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“ເຮືອລໍາທໍາອິດກັບມາຕັ້ງແຕ່ການລະບາດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ນັ້ນເປັນການປ່ຽນແປງຂອງການ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ແລະການກຽມພ້ອມຂອງພວກເຮົາ ໃນແງ່ຂອງການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນໃນທີ່ນີ້. ບໍ່ມີຫຍັງຈະດີກວ່າການມາເຖິງທາງເຮືອຂອງຫຼາຍພັນຄົນໃນເວລານັ້ນ, 2000 ຄົນກໍາລັງມາຕາມຖນົນຂອງ Melbourne”
ອີກສັນຍານຫນຶ່ງຂອງຊີວິດທີ່ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ..ທີ່ ດຣ. Tedros Ghebreyesus ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ກໍໄດ້ສົ່ງທັດສະນະໃນແງ່ດີຂອງຕົນເອງເຊັ່ນກັນ.
“ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຈໍານວນຜູ້ເສັຍຊີວິດປະຈໍາອາທິດຈາກ Covid-19 ແມ່ນຕ່ໍາສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ 2020. ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ດີກວ່ານີ້ ທີ່ຈະຍຸດຕິການແພ່ລະບາດ. ເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ໄປຮອດບ່ອນນັ້ນເທື່ອ, ແຕ່ກໍຢູ່ບໍ່ໄກແລ້ວ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດໄດ້ຖືກປະກາດ ກໍມີຜູ້ເສັຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 6.4 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ. ບັດນີ້ການເສັຍຊີວີປະຈໍາອາທິດ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະຕ່ຳທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ.
ທ່ານນາງ Catherine Bennett ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂຣກລະບາດ ກ່າວວ່າ ໃນຂນະທີ່ການປະກາດຈາກອົງການ WHO ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນທາງບວກ, ແຕ່ covid ກໍຍັງເປັນພະຍາດທີ່ສໍາຄັນ... ແລະການປະກາດ ຄວນຈະຖືກເບິ່ງວ່າເປັນການປ່ຽນແປງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ ໄປສູ່ການລະບາດທ້ອງຖິ່ນ.
“ຕອນນີ້ພວກເຮົາມີການປະສົມປະສານ ຂອງພູມຕ້ານທານ ດັ່ງນັ້ນການປະສົມປະສານ ຂອງທັງການຕິດເຊື້ອ ແລະການສັກຢາວັກຊີນໃນປະຊາກອນ ສ່ວນໃຫຍ່ໃນເວລານີ້ ແລະຫວັງວ່າຈະເຮັດ ໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ດີກວ່າ ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາລະດັບການແພ່ເຊື້ອ ໃຫ້ຕໍ່າ ໃນຂນະທີ່ພວກເຮົາ ຍັງຈັບຕາເບິ່ງ Omicron ແລະເຖິງແມ່ນວ່າກັບ ສາຍພັນ(variants) ອື່ນໆອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສາຍພັນ (variants) ໃຫມ່ທົ່ວໂລກບໍ່ປາກົດ”
ອອສເຕຣເລັຍ ໄດ້ປະສົບກັບການເສັຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ ສູງທີ່ສຸດໃນປີນີ້ ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເກືອບ 14.5 ພັນຄົນໄດ້ເສັຍຊີວິດ.
“ຫຼາຍກວ່າ 2 ພັນລ້ານຄົນໃນໂລກ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຢາເຂັມທຳອິດ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບ 4 ເຂັມແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນເລື້ອງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ” Brendan Crabb
“ພວກເຮົາຄິດວ່າຈະເປັນການເວົ້າງ່າຍເກີນໄປ ທີ່ຈະຄິດວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນໃກ້ຈຸດສຸດທ້າຍຂອງການແຂ່ງຂັນ ພວກເຮົາຍັງເຫັນອັດຕາການຕິດເຊື້ອ covid ຢ່າງຮຸນແຮງ ໃນຊຸມຊົນ ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສືບຕໍ່ໃຫ້ການດູແລ ໃນລະບົບການດູແລສຸຂະພາບ ທີ່ເຄັ່ງຕຶງຢູ່ແລ້ວ ແລະພວກເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກສ້ອມແປງອີກຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບການຜ່າຕັດທີ່ຊັກຊ້າທັງຫມົດ ແລະການດູແລທີ່ຊັກຊ້າໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກໃນການຕຽມພ້ອມບາງຢ່າງ ທັງສໍາລັບການກັບມາເທື່ອໃໝ່ຂອງ covid ຕື່ມອີກ ແລະສໍາລັບຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນທີ່ ”covidຍາວ”ຈະມີຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງເຮົາ”
ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານງານສະຖາບັນ Burnet, ທ່ານ Brendan Crabb ຢ້ານວ່າຄວາມບໍ່ສເມີພາບໃນການສັກຢາວັກຊີນ ຈະເຮັດໃຫ້ບາງປະເທດ ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍຂຶ້ນ.
“ຫຼາຍກວ່າ 2 ພັນລ້ານຄົນໃນໂລກ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຢາເຂັມທຳອິດ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບ 4 ເຂັມແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນເລື້ອງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຈາກມຸມມອງດ້ານດ້ານສິລະທັມ ແລະ ຈະຣິຍະທັມ ແຕ່ມັນເປັນເປົ້າຫມາຍຂອງມັນເອງ ຈາກປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກທີ່ພະຍາຍາມຍຸດຕິການລະບາດ ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຍຸດຕິການລະບາດໄດ້ຈົນກວ່າ ພວກເຮົາຈະຍຸດຕິມັນສໍາລັບທຸກຄົນ ແລະດັ່ງພວກເຮົາໄດ້ກ່າວມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ແລະມັນຍັງເປັນຄວາມຈິງໃນປັດຈຸບັນ.”
ທ່ານຫມໍ Ghebreyesus ກໍາລັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາປະເທດ ໃນເວລານີ້ ແມ່ນເວລາ ທີ່ຈະເສີມສ້າງນະໂຍບາຍສໍາລັບ Covid ແລະໄວຣັສໃນອະນາຄົດ.
“ນັກແລ່ນມາຣາທອນຈະບໍ່ຢຸດເມື່ອເຫັນເສັ້ນໄຊ. ນາງຈະແລ່ນຫນັກຂຶ້ນ, ດ້ວຍພະລັງງານ ທັງຫມົດ ທີ່ນາງຍັງເຫຼືອຢູ່. ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຄືກັນ. ພວກເຮົາສາມາດ ເຫັນເສັ້ນໄຊ, ພວກເຮົາຢູ່ໃນ ຕໍາແຫນ່ງທີ່ຈະຊນະ, ແຕ່ຕອນນີ້ ແມ່ນເວລາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຈະແລ່ນຕໍ່ໄປ, ຕອນນີ້ ແມ່ນເວລາທີ່ຈະແລ່ນຫນັກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພວກເຮົາເຂົ້າເສັ້ນໄຊ ແລະເກັບກ່ຽວຜົນຕອບແທນ ຂອງການເຮັດວຽກຫນັກທັງຫມົດ ຂອງພວກເຮົາ”
ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Gloria Kalache ຂ່າວ SBS News,
ຜລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກ ພາສາລາວ