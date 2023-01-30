ມາດຕະການໃໝ່ໃນການຊື້ຂາຍເຫຼົ້າໃນ Alice Springs ເມື່ອເຫຼົ້າໄດ້ກາຍເປັນປັນຫາອາດຊະຍາກັມ.
ມີການນຳຂໍ້ຈໍາກັດຢ່າງທັນທີ ກ່ຽວກັບການຂາຍເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ້າໃນ Alice Springs ຫຼັງຈາກທີ່ມີອາຊະຍາກັມເພີ່ມຂຶ້ນ.
ວັນຈັນ ແລະວັນອັງຄານ ຈະເປັນມື້ທີ່ບໍ່ມີການຊື້ເຫລົ້າມາກິນຢູ່ເຮືອນ, ໃນຂນະທີ່ໃນວັນອື່ນໆ, ການຊື້ເຫລົ້າມາກິນຢູ່ເຮືອນ ຈະຖືກຈໍາກັດ. Marcus Megalokonomos ລາຍງານ.
ຣັຖບານ Northern Territory ຈະຈໍາກັດການຂາຍເຫລົ້າ ໃນເມືອງ Alice Springs ທ່າມກາງວິກິດການອາຊະຍາກັມ ຂອງຊາວຫນຸ່ມທີ່ທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂື້ນ.
ຄື້ນອາຊະຍາກັມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຊກແຊງ ຈາກຣັຖບານກາງ.
ນາຍົກຣັຖມົນຕີ Anthony Albanese ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງຫ່າງໄກ ໃນຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານ (24 Jan), ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະ ກັບຣັຖບານຂອງ Northern Territory, ສະພາທ້ອງຖິ່ນ, ກຸ່ມຊຸມຊົນ, ຕໍາຫຼວດ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍຣິການແນວຫນ້າ.
Natasha Fyles ຫົວຫນ້າຂອງ Northern Territory ແລະທ່ານ Albanese ໄດ້ປະກາດມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຄວາມຮຸນແຮງ ແລະກິດຈະກັມຕໍ່ຕ້ານສັງຄົມ.
"ການພັດທະນາບໍ່ ພຽງແຕ່ແຜນການຈັດການ ເຫຼົ້າໃນອອສເຕຣເລັຍກາງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນແມ່ນແຜນໄລຍະຍາວ-ແຕ່ພວກເຮົາຈະຮັບມື ກັບບັນຫາ ທີ່ສລັບຊັບຊ້ອນ ທີ່ມີຢູ່ນີ້ແນວໃດ"
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະກາດຫ້າມຂາຍເຫຼົ້າ ໃນວັນຈັນ ແລະວັນອັງຄານ ໃນທັນທີ; ແລະຫຼຸດຊົ່ວໂມງການຊື້ຂາຍ ໃນມື້ອື່ນໆ ລະຫວ່າງ ເວລາ 3 ໂມງຫາ 7 ໂມງ, ໂດຍມີຂໍ້ຈໍາກັດ ໃນການຊື້ຂາຍຫນຶ່ງເທື່ອ (ຂອງການຊື້ຂາຍ) ຕໍ່ຄົນໃນແຕ່ລະມື້.
ນອກນັ້ນ ຍັງມີການແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ຄວບຄຸມພາກພື້ນຂອງອອສເຕຣເລັຍກາງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທຸກລະດັບຂອງຣັຖບານ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອໃຫ້ການບໍຣິການແກ່ຊຸມຊົນ.
ຜູ້ຄວບຄຸມ Dorrelle Anderson ຍັງຈະທົບທວນ ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລະບົບເລືອກໃຊ້ (opt-in system) ທີ່ປ່ຽນແທນການຫ້າມ ໃນການແຊກແຊງ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນປີກາຍນີ້.
ທ່ານ Albanese ຍັງໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະໃຊ້ເງິນຕື່ມອີກຫລາຍລ້ານໂດລາ ເພື່ອເພີ່ມ ຄວາມປອດພັຍ ແລະສືບຕໍ່ການບໍຣິການ ແລະໂຄງການຊຸມຊົນໃນເມືອງ Alice Springs ແລະພູມິພາກທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ.
"ພວກເຮົາຈະຂຍາຍເງິນທຶນ ດ້ານການບໍຣິການຄວາມປອດພັຍແລະຊຸມຊົນ ທີ່ພວກເຮົາຈະຈັດຫາໃຫ້ອົງກອນພາກກາງຂອງອອສເຕຣເລັຍເກີນເດືອນມິຖຸນາ 2023 - ນັ້ນຈະເປັນຄໍາສັນຍາ 25 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈສໍາລັບຄົນງານ, ອົງການ ແລະປະຊາຊົນ ທີ່ອາສັຍການບໍຣິການເຫຼົ່ານັ້ນ."
Natasha Fyles ຫົວຫນ້າຣັຖມົນຕີ Northern Territory ໄດ້ກ່າວວ່າ ຊຸມຊົນຫ່າງໄກທີ່ບໍ່ສົມບູນ ແມ່ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ, ແຕ່ການເຂົ້າມາແຊກແຊງ ໃນສມັຍ Howard ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ກັບການຫ້າມດື່ມເຫຼົ້າ ແລະການຄວບຄຸມສວັດດີການ...ບໍ່ແມ່ນຄໍາຕອບ.
ລາວໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຊກແຊງຂອງຣັຖບານ ຈາກຕໍາຫຼວດ ຫຼືທະຫານ.
Ms Fyles ກ່າວວ່ າບັນຫາຕ່າງໆໃນເມືອງ Alice Springs ແມ່ນມີຫຼາຍແງ່ມຸມ ແລະຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຢ່າງຮີບດ່ວນ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈ, ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານີ້. ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມາດຕະການທີ່ຈະຫຼຸດ ປະຣິມານເຫຼົ້າໃນຊຸມຊົນ ຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຕໍາຫຼວດສນັບສນູນຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະໂດຍການຫຼຸດປະຣິມານເຫຼົ້ານັ້ນ ພວກເຮົາຈະລົດຄວາມເສັຍຫາຍລົງ."
ເຈົ້າຂອງດັ້ງເດີມຂອງ Alice Springs ກ່າວວ່າ ການລະເລີຍແບບລະບົບ ແລະຊໍາເຮື້ອເປັນເວລາຫລາຍສິບປີ ໃນຊຸມຊົນທີ່ຫ່າງໄກ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການນັ້ນ.
Ms Fyles ໄດ້ອອກຂໍ້ຄວາມ ການວິຈານ ຕໍ່ຜູ້ນໍາຝ່າຍຄ້ານ, ທ່ານ Peter Dutton.
"ໃນແງ່ຂອງການຈໍາກັດເຫຼົ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ ໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ Peter Dutton ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄນະຣັຖບານຮ່ວມທີ່ນັ່ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະປ່ອຍໃຫ້ກົດຫມາຍອະນາຄົດ ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ໃນເຂດພາກເຫນືອນັ້ນ ຕ້ອງສິ້ນສຸດລົງ, ແຕ່ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດຜ່ານມານີ້ ທ່ານໄດ້ຫຼິ້ນການເມືອງກັບ ບັນຫານີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດພາກເຫນືອເລີຍ. ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຫລັງຈາກຫົກເດືອນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງຕື່ມອີກ, ແລະທ່ານໄດ້ເຫັນດ້ວຍມາດຕະການ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນມື້ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຕື່ມອີກໃນທັນທີ. ພວກເຮົາໄດ້ວາງລະບົບເລືອກ(opt-in system) ແລະພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຊຸມຊົນເລືອກເອົາ. ລະບົບການເລືອກໃຊ້ (opt-in system) ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນອາທິດຫນ້າ, ແລະສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ ແມ່ນຈະກວດເບິ່ງລະບົບ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ລວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການວາງລະບົບເລືອກ (opt-in system)."
Mr Dutton ໄດ້ກາໜ້າວ່າ "ບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນອອສເຕຣເລັຍ, ແລະບັນຫາກົດ ຫມາຍ ແລະລະບຽບ ແລະອາຊະຍາກັມ."
ຣັຖມົນຕີຕີກະຊວງຊົນພື້ນເມືອງອອສເຕຣເລັຍ Linda Burney ກ່າວວ່າ ບັນຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນແພ່ລາມໄປທົ່ວ ແລະຊັບຊ້ອນ.
"ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບຄົນຈໍານວນຫຼາຍ, ຫນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນກຸ່ມແມ່ຍິງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍົກເອົາຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງ,ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຫຼົ້າ, ແຕ່ມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຈະເບິ່ງໃນ Alice Springs. ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ ເພາະວ່າມີຄວາມຕ້ອງການຈາກຊຸມຊົນ ໃນການແກ້ໄຂ ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ຕອບສນອງຕໍ່ສິ່ງນັ້ນ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ."
ສະຖິຕິ ປີຕໍ່ປີ ຫາເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2022 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ໃນຄອບຄົວ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 54 ເປີເຊັນ, ສ່ວນການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫລົ້າ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 55 ເປີເຊັນ.
ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Marcus Megalokonomos ຂ່າວ SBS News,
ຜລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກ ພາສາລາວ.