ປັນຫາຂອງເດັກ ແລະຄົນຫນຸ່ມ ກັບເຫລົ້າ.
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ເຮົາມັກຈະບໍ່ໄດ້ຍິນ ກ່ຽວກັບປະສົບການ ຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະຄົນຫນຸ່ມ ທີ່ອາສັຍຢູ່ກັບຄົນຂີ້ເຫລົ້າ ຫລືຄົນເຄີຍຕິດເຫລົ້າ.
Alateen ແມ່ນໂຄງການ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມງຽບນີ້, ໂດຍໃຫ້ບ່ອນທີ່ປອດພັຍ ສໍາລັບຊາວຫນຸ່ມ ທີ່ຕ້ອງການ ການສນັບສນູນ.
ANGELICA WAITE ລາຍງານ.
ມັນແມ່ນສະຖິຕິ ທີ່ໜ້າສະເທືອນໃຈ.
ສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບເຫຼົ້າ, ມີປະມານ 8 ຄົນໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍ.
ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ, ເດັກນ້ອຍ 1 ໃນ 4 ຄົນ ໃນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການດື່ມເຫຼົ້າ ຂອງຄົນບາງຄົນ.
Helen Gillies, CEO ຂອງກຸ່ມສນັບສນູນ Al-Anon Family Groups Australia ກ່າວວ່າ ຜົນກະທົບ ຂອງບັນຫາການດື່ມເຫຼົ້າ ຕໍ່ເດັກນ້ອຍມັກຈະຖືກລືມ.
"ທ່ານຮູ້ຈັກຜູ້ຄົນຫຼາຍຄົນ-ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ຕິດເຫຼົ້າ ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນໂຕມາເປັນເວລາດົນນານ-ມັກຈະຄິດວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ວ່າຖ້າຫາກວ່າ ພໍ່ຫຼືແມ່ເລີກກິນເຫຼົ້າ ເປັນເວລາດົນນານ,ພວກເຂົາຄິດວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກການດື່ມ ຂອງພວກເຂົາ."
ທ່ານນາງ Gillies ກ່າວວ່າ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພວກລູກໆຂອງຄົນຂີ້ເຫລົ້າ ຫລືຜູ້ເຄີຍຕິດເຫລົ້າ ມັກຈະໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຈາກປະສົບການນັ້ນ.
"ຫຼາຍຄັ້ງ ພວກເຮົາຈະເຫັນບັນຫາຢູ່ໂຮງຮຽນ, ບັນຫາໃນການຂາດສະມາທິ, ບັນຫາຄວາມປະພຶດ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ຄືກັບພຶດຕິກັມປົກກະຕິຂອງເດັກ, ບັນຫາການເອົາໃຈໃສ່, ແລະອື່ນໆ-ແລະບັນຫາທາງສັງຄົມ ເຊັ່ນກັນ."
Al-Anon Family Groups ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ທີ່ໃຫ້ການສນັບສນູນ ຄອບຄົວ ແລະຫມູ່ເພື່ອນ ຂອງຜູ້ດື່ມທີ່ມີບັນຫາ, ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ Alateen, ເຊິ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍ ຂອງສະມາຊິກຫນຸ່ມຂອງ Al-Anon, ປົກກະຕິແລ້ວ ຊາວໜຸ່ມ, ເຊິ່ງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກຄວາມສໍາພັນ ຂອງຄົນອື່ນ ກັບເຫຼົ້າ.
ໂຄງການ Alateen ມີຈຸດປະສົງ ທີ່ຈະຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງຜົນກະທົບ ທີ່ມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້, ແລະເດັກນ້ອຍ ທີ່ໄຮ້ອໍານາດ ແລະເປັນສິ່ງທີ່ຊາວຫນຸ່ມ ມັກຮູ້ສຶກ.
ທ່ານນາງ Gillies ກ່າວວ່າ ການປະຊຸມ ສອນຄົນຫນຸ່ມ ກ່ຽວກັບ ການເລືອກ ທີ່ເຂົາເຈົ້າມີ, ແລະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ໃນສິ່ງ ທີ່ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.
"ເມື່ອເຮົາລົມກັບໄວລຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ ເຂົາເຈົ້າມັກຈະເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າ ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຢູ່ຫ່າງຈາກພໍ່ແມ່ເຂົາ. ເຂົາເຈົ້າ ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຍັງເພີ່ມເຕີມ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າ ມັກຈະຮູ້ສຶກ ຮັບຜິດຊອບ. ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງເຂົາ.ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຄວບຄຸມ ພຶດຕິກັມຂອງພໍ່ແມ່, ແລະຄົນຫນຸ່ມສາວເຫຼົ່ານີ້ ຈໍານວນຫນຶ່ງ ຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນ ຕ້ອງຍົກລະດັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃນການເບິ່ງແຍງ ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຊຶ່ງມັນບໍ່ຄວນຈະເປັນແນວນັ້ນ."
ມີກຸ່ມ Al-Anon ແລະ Alateen ປະມານ 26,000 ກຸ່ມທົ່ວໂລກ, ແລະການປະຊຸມ Alateen ຖືກຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈໍາ ໃນທຸກຣັດ ຂອງອອສເຕຣເລັຍ.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ Alateen ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ ໃຫ້ແບ່ງປັນປະສົບການ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະຄວາມຫວັງ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ແລະສົນທະນາ ກ່ຽວກັບຄວາມຍາກລຳບາກ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຫຼັກການສໍາຄັນ ຂອງແນວທາງ Alateen ຄືດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ທີ່ມີ ປະສົບການຊີວິດ ໃນການເຕີບໃຫຍ່ຫຼືອາສັຍຢູ່ກັບຄົນ ທີ່ມີບັນຫາ ເລື່ອງເຫລົ້າ.
Jioji Ravulo ເປັນປະທານຂອງ Social Work and Policy Studies ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Sydney.
ລາວເວົ້າວ່າ ການແບ່ງປັນປະສົບການຊີວິດ ກັບຄົນອື່ນ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ໃນການເຮັດໃຫ້ຄົນຫນຸ່ມ ຮູ້ສຶກປອດພັຍ ແລະໄດ້ຮັບການສນັບສນູນ.
"ພະລັງຂອງປະສົບການຊີວິດ ແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຜູ້ຄົນ ແລະການມີຄວາມພົວພັນກັບຄົນອື່ນ ທີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນທາງລົບ ໂດຍຜູ້ທີ່ໃຊ້ສານເສບຕິດ. ການມີການບໍຣິການ ຂອງກຸ່ມສນັບສນູນ ເຮັດໃຫ້ຊາວຫນຸ່ມຄົນອື່ນໆ ຮູ້ສຶກວ່າ ມີການຕິດຕໍ່ກັບຄົນອື່ນ ທີ່ອາດມີປະສົບການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ."
Stephanie ເປັນປະທານ ຄນະກັມມະການທີ່ປຶກສາ Alateen ຂອງAlateen Australia.
ປະຈຸບັນ ນາງເປັນຜູ້ສນັບສນູນ ຂອງສະມາຊິກຫນຸ່ມ ຂອງ Alateen ແລະເປັນສະມາຊິກເກົ່າ ນຳອີກ.
Stephanie ໄດ້ຖືກສົ່ງມາທີ່ Alateen ຕອນນາງອາຍຸແປດປີ ຍ້ອນນາງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການດື່ມເຫລົ້າ ຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ແລະນາງ ໄດ້ໄປຮ່ວມການປະຊຸມຂອງ Alateen ຕລອດຊ່ວງໄວລຸ້ນຂອງລາວ.
"ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ຖ້າຈໍາເປັນ, ຜູ້ອຸປະຖັມມີພຽງແຕ່ຊີ້ນໍາ, ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ແມ່ນເດັກນ້ອຍທີ່ນຳພາ. ພວກເຮົາກໍາລັງເວົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກ Alateen ຫຼືຄົນທີ່ເຂົ້າມາ ໃນທີມງານຂອງເຮົາ, ພວກເຂົາອາດຖືກເຫັນໄດ້ຢູ່ບ້ານ. ບໍ່ໄດ້ຮັບການສນັບສນູນ ຫລືຄວາມເຂົ້າໃຈ ຈາກຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຂົາເຈົ້າ ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າ ກໍາລັງປະສົບຢູ່ໃນບ້ານ."
Stephanie ກ່າວວ່າການປະຊຸມ Alateen ໄດ້ໃຫ້ບ່ອນປອດພັຍແກ່ນາງໃນການແບ່ງປັນ ກັບຄົນອື່ນ ທີ່ປະສົບກັບສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
"ຂ້ອຍສາມາດເວົ້າກັບຜູ້ຄົນ ທີ່ເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ປະສົບມາຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າຂາດການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະຫມົດຫວັງ. ແລະອີກຫນຶ່ງຫຼັກການ ຂອງໂຄງການ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ໃຜທັງນັ້ນ. ສະນັ້ນ ຂ້ອຍຈຶ່ງຮູ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເວົ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຜູ້ຄົນ ໃນກອງປະຊຸມ ຈະຮູ້ຈັກຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍຫລືບໍ່, ວ່າມັນຈະບໍ່ຖືກເວົ້າຕໍ່ອີກ. ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ອຍຈຶ່ງຮູ້ສຶກວ່າ ຂ້ອຍສາມາດເວົ້າ ໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍ ຈໍາເປັນຕ້ອງເວົ້າ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດພັຍແລະເອົາສິ່ງຕ່າງໆ ອອກຈາກເອິກຂອງຂ້ອຍ, ເຊິ່ງຕອນເປັນໄວຮຸ່ນນັ້ນ ມີປໂຍດຫຼາຍ."
ຈຸດປະສົງຫນຶ່ງ ຂອງການປະຊຸມ Alateen ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາ ຄວາມຮູ້ສຶກອັບອາຍ ຂອງຄົນຫນຸ່ມຈຳນວນຫລາຍ ທີ່ອາສັຍຢູ່ກັບຄົນຕິດເຫລົ້າ.
Jioji Ravulo ກ່າວວ່າ ການຈັດການກັບຄວາມອັບອາຍນີ້ ເປັນມີປໂຍດຫຼາຍ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບວົງຈອນການໃຊ້ສານເສບຕິດ ແລະຄວາມເຈັບປວດ ທີ່ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຂ້າມລຸ້ນ.
"ໂຄງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ Alateen ໃຫ້ວິທີການ ແລະແນວທາງແກ້ໄຂ ໃນທາງປະຕິບັດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊາວຫນຸ່ມ ເຂົ້າໃຈວິທີ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນການຮັບມື ກັບຄວາມເຈັບປວດເຫຼົ່ານັ້ນ. ທີ່ພວກເຮົາຈະຮັບມື ກັບບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາ ໃນການເສບຂອງເຂົາ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດ."
ສໍາລັບ Stephanie, ອັນຕະລາຍຄືຄວາມຮູ້ສຶກອັບອາຍ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຮັດໃຫ້ຊາວຫນຸ່ມຈຳນວນຫຼາຍ ມິດງຽບ ກ່ຽວກັບ ປະສົບການ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຕ່ລາວບອກວ່າ ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງຮູ້ສຶກແບບນັ້ນ.
"ສໍາລັບຕົວຂ້ອຍເອງ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍ ທີ່ຈະຄວບຄຸມທຸກຢ່າງໃນຄອບຄົວ ຕອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ແລະຍັງພະຍາຍາມ ຈະຮັບມື ກັບສິ່ງທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຮືອນ ເປັນການສ່ວນຕົວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ວ່າມີ ຫຍັງເກີດຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ ການມາທີ່ Alateen ແລະເວົ້າເຖິງສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ ເປັນເທື່ອທໍາອິດ ແລະບັນເທົາຄວາມອັບອາຍນັ້ນ."
ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ ANGELICA WAITE ຂ່າວ SBS News,
ຈັດທຳໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ.
ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ ຈາກອອສເຕຣເລັຍ ແລະທົ່ວໂລກ ເປັນພາສາລາວ ຈາກເອສບີເອສ ລາວໄດ້ທີ່ ເວັບໄຊ້ຕ໌
ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕາມ ທາງ facebook ໄດ້ທີ່