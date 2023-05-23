ການດູແລ ຜູ້ດູແລ: ວິທີການເຂົ້າເຖິງການບໍຣິການສນັບສນູນ ຜູ້ດູແລ ໃນອອສເຕຣເລັຍ

ໃນອອສເຕຣເລັຍ ມີຜູ້ດູແລເກືອບ 2.7 ລ້ານຄົນ. ຜູ້ດູແລມາໃນທຸກເພດ, ທຸກວັຍ, ແລະທຸກສາຂາອາຊີບ. ແຕ່ສິ່ງດຽວ ທີ່ເຂົາເຈົ້າທຸກຄົນມີ ກໍຄືຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ບາງຄົນ ໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຕ້ອງການ ການສນັບສນູນຊ່ອຍເຫຼືອ.
ໃນຂນະທີ່ ບາງຄົນກາຍເປັນຜູ້ດູແລຢ່າງກະທັນຫັນ, ຫລັງຈາກຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ໄດ້ຮັບອຸປະຕິເຫດ ຫລືເຈັບປ່ວຍ, ບາງຄົນກໍເກີດມາໃນບົດບາດນີ້. ໃນບາງກໍລະນີ, ການເປັນຜູ້ດູແລ ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຄ່ອຍໆເປັນໄປ.
Patty Kikos ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະພະນັກງານສັງຄົມ ອະທິບາຍວ່າ "ຜູ້ດູແລ ແມ່ນຄົນທີ່ໃຫ້ການດູແລ ແລະການສນັບສນູນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ແກ່ຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການ, ສຸຂະພາບຈິດ, ເປັນພະຍາດຊໍາເຮື້ອ, ເຈັບປ່ວຍໃນໄລຍະສຸດທ້າຍ, ບັນຫາເຫຼົ້າ ຫຼືຢາເສບຕິດ, ຫຼືຜູ້ທີ່ອ່ອນແອ ຍ້ອນອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ."
ຄວາມທ້າທາຍ ຂອງການດູແລ
ການເດີນທາງຂອງການດູແລ ມັກຈະແມ່ນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນ ໃນໄລຍະຍາວ ທີ່ຄອບຄຸມໃນວົງກ້ວາງ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ດູແລມີຕັ້ງແຕ່ ການໃຫ້ການດູແລທາງຮ່າງກາຍ ແລະສ່ວນຕົວ ຈົນເຖິງການສນັບສນູນ ທາງອາລົມ ແລະທາງສັງຄົມ.
ຫນ້າທີ່ປົກກະຕິ ອາດຈະມີການແຕ່ງຕົວ, ອາບນ້ຳ, ການໃຫ້ອາຫານ, ການເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະການຈັດການຢາ. ຜູ້ດູແລ ອາດຈະຈັດ ແລະເຂົ້າຮ່ວມການນັດຫມາຍ, ຊ່ວຍໃນດ້ານທະນາຄານ ແລະເຫດສຸກເສີນ. ຜູ້ດູແລ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ, ພາລະກໍຈະຫນັກຫຼາຍຂຶ້ນ ເທົ່ານັ້ນ.
"ບົດບາດການດູແລ ອາດຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ... ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມັນຄ້າຍຄືກັນກັບ, 'ໂອ້ ,ສິ່ງນີ້ຫາກໍເກີດຂຶ້ນ!... ສະນັ້ນ, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະດັດແປງ ຕາຕະລາງຂອງທ່ານ ຕາມສະຖານະການ" ທ່ານນາງ Kikos ພິທີກອນຂອງ ກ່າວ.
ການສັບປ່ຽນສະຖານະການ ທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນເລື້ອຍໆ ສາມາດປ່ຽນຊີວິດ ແລະຄວາມສຳພັນຂອງຄອບຄົວ ຂອງຜູ້ດູແລ.
Caring hands Credit: AMCS
"ເມື່ອເຈົ້າເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ໃກ້ຊິດ ພໍທີ່ຈະເປັນຜູ້ດູແລເຫຼົ່ານັ້ນ, ທຸກຢ່າງສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ ກໍຈະປ່ຽນແປງໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ບາງເທື່ອ ເຈົ້າຈະປ່ຽນຈາກການເປັນລູກສາວ ໄປເປັນຜູ້ດູແລ, ຫຼືປ່ຽນຈາກການເປັນເມັຍ ໄປເປັນຜູ້ດູແລ.
"ບາງເທື່ອ ເຈົ້າຈະໄປຈາກການເປັນແມ່ ທີ່ລູກຂອງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນອິດສຣະ ແລະເຕີບໂຕແລ້ວ, ແຕ່ກໍກາຍຜູ້ດູແລອີກ. ແລະການກ່າວວ່າ ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າຕົກໃຈ ໃນຊີວິດນັ້ນອາດຈະເປັນການເວົ້າ ທີ່ບໍ່ໃກ້ຄຽງກັບຄວາມຈິງເລີຍ."
Australia's medical and social support systems would not cope without the contribution of unpaid carers, so the government recognises the importance of supporting carers in practising necessary self-care. Credit: Erdark/Getty Images
ການສນັບສນູນ ທີ່ມີໃຫ້ສໍາລັບຜູ້ດູແລ
ຜູ້ດູແລຫຼາຍຄົນ ບໍ່ຮູ້ຈັກຕົນເອງວ່າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ຄວາມລຳບາກຂອງການດູແລ. ເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ມີການສນັບສນູນເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ຮັບມື ກັບຄວາມກົດດັນທາງອາລົມ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງການເງິນ, ການໂດດດ່ຽວທາງສັງຄົມ ແລະພາລະຕ່າງໆ ທີ່ມາພ້ອມກັບບົດບາດນັ້ນ.
ຜູ້ດູແລບາງຄົນ ອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ອຍເຫຼືອ ຂອງຜູ້ດູແລ ທຸກໆສອງອາທິດ ແລະການສນັບສນູນອື່ນໆ ໂດຍຜ່ານ Services , ແລະ .
ຈໍານວນເງິນອຸດຫນູນ ສາມາດທຽບເທົ່າກັບເງິນ Age Pension, ແຕ່ນີ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບການສ່ວນຕົວ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ການສນັບສນູນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຖືກກໍານົດ ໂດຍອີງໃສ່ລາຍຮັບ ແລະຊັບສິນ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການດູແລ ແລະຜູ້ດູແລ.
, ເຄືອຂ່າຍສນັບສນູນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ອອສເຕຣເລັຍ ສໍາລັບຜູ້ດູແລ, ສເນີການບໍຣິການຟຣີອື່ນໆ ສໍາລັບຜູ້ດູແລ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກທົດສອບລາຍໄດ້.
Mother drawing with son with Cerebral Palsy Credit: ferrantraite/Getty Images
"ເມື່ອທ່ານໂທຫາ ເລກໃນປະເທດ, ມັນຈະເຊື່ອມຕໍ່ທ່ານ ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍຣິການທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງ ການບໍຣິການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການພັກຜ່ອນສຸກເສີນ, ການສນັບສນູນທີ່ກຳກັບ ໂດຍຜູ້ດູແລ, ການສນັບສນູນຈາກຫມູ່ເພື່ອນ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ແລະພວກເຮົາຍັງມີໂຄງການຜູ້ດູແລຫນຸ່ມອີກດ້ວຍ." Ms Kikos ອະທິບາຍ.
ນາງກ່າວຕື່ມວ່າ, "ພວກເຮົາ ຍັງມີການອົບຣົມທາງອິນເຕີເນັດເປັນປະຈໍາ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍ ໃນບົດບາດໃນການດູແລຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າໃຈໃນເສັ້ນທາງ ຂອງຄວາມໂສກເສົ້າ, ພາກໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ໂຢຄະ, ການທຳສະມາທິ, ແລະແມ່ນແຕ່ການຮຽນ ສິລປະບຳບັດ."
ແພັກເກັດ ຜູ້ດູແລ (Carer packages) ສາມາດຮວມການຝຶກສອນແບບບໍ່ເສັຍຄ່າ. ການປະຊຸມ ສາມາດຜ່ານໂທຣະສັບ, ການໂທວິດີໂອ ຫຼືດ້ວຍຕົນເອງ.
Credit: Westend61/Getty Images
Haya Alhilaly ທີ່ເກີດໃນອີຣັກ ໄດ້ເປັນຄູຝຶກຜູ້ດູແລ (Carer Coach) ກັບ ມາເປັນເວລາ ຫຼາຍກວ່າສອງປີແລ້ວ.
ເຊັ່ນດຽວກັບ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງນາງຫລາຍຄົນ, ນາງຖືກກະຕຸ້ນ ໃຫ້ສນັບສນູນຜູ້ດູແລ ຈາກປະສົບການຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງນາງ. ໃນກໍລະນີຂອງນາງ, ນາງໄດ້ຮັບການດູແລ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ.
"ເມື່ອຜູ້ດູແລ ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າ ກ່ຽວກັບບົດບາດຜູ້ດູແລຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ວ່າ ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຜ່ານຫຍັງມາແດ່.”
"ບໍຣິການ Carer Gateway ແມ່ນກ່ຽວກັບຜູ້ດູແລ. ມີຫຼາຍບໍຣິການຢູ່ທີ່ນັ້ນ ສໍາລັບປະຊາຊົນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າດູແລ ເຊັ່ນ: My Aged Care ແລະ NDIS, ແຕ່ Carer Gateway ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ດູແລເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງບາງຄັ້ງ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກຫຼາຍ ສໍາລັບຜູ້ດູແລ ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ເພາະວ່າ ຈະແນໃສ່ທີ່ຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ການດູແລ, ດັ່ງນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງໃຫມ່ ເມື່ອມີຄົນມາບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ 'ແມ່ນຫຍັງສໍາຄັນສໍາລັບທ່ານ? ທ່ານຕ້ອງການຫຍັງ?
ແພັກເກັດ Carer Gateway ຍັງສາມາດຮວມເອົາ ການສນັບສນູນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊັ່ນ: ການພັກຜ່ອນສຸກເສີນ ,ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການຂົນສົ່ງ ຫຼືການທຳຄວາມສະອາດ.ແນວຄວາມຄິດ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ດູແລ ໄດ້ຮັບການສນັບສນູນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມອິດເມື່ອຍ ຫຼືພື້ນທີ່ເພື່ອບັນເທົາ ການເບື່ອໜ່າຍ-ຊຶ່ງເປັນຄວາມທ້າທາຍ ທີ່ມີທົ່ວໄປ ທີ່ຜູ້ດູແລຕ້ອງປະເຊີນ.
Rear view of female caregiver embracing while greeting man at home Credit: Klaus Vedfelt/Getty Images
ຄູຝຶກ Carer ເຊັ່ນ Haya ເຮັດວຽກເພື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດແກ່ຜູ້ດູແລ ຈາກທຸກພູມຫຼັງ. ນາງກ່າວວ່າ ຜູ້ດູແລຜູ້ອົບພະຍົບຫລາຍຄົນ ບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ຄວາມສໍາຄັນໃນການດູແລຕົນເອງ ,ການຕັ້ງເປົ້າຫມາຍ ແລະການຂໍຄໍາແນະນໍາ.
"ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍ ທີ່ຈະອະທິບາຍວ່າ ການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ ແລະການຝຶກສອນແມ່ນຫຍັງ. ໃນລະຫວ່າງພາກທໍາອິດ ຫລືພາກທີສອງ, ນັ້ນຄືການສົນທະນາຂອງເຮົາ. ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເຮົາ ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນ ຜູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຕົນເອງທີ່ຈະສາມາດດູແລບຸກຄົນນັ້ນໆ.
"ສິ່ງທ້າທາຍທີສອງ ແມ່ນຄວາມອັບອາຍ ທີ່ມັກຈະມາ ກັບການດູແລສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ທີ່ມີຄວາມພິການ. ຜູ້ດູແລຫຼາຍຄົນ ຖືກຕັດຂາດຈາກຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເນື່ອງຈາກການເບິ່ງແຍງ ຄົນໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ມີຄວາມພິການ."
ຜູ້ທີ່ດູແລຍາດພີ່ນ້ອງ ທີ່ສູງອາຍຸ ອາດຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງ ຜ່ານ ວາລະສານປະຈໍາເດືອນ ສໍາລັບຜູ້ດູແລຫຼັກ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ.
Source: SBS
Paul Koury ກ່າວວ່າ ເພິ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການພິມ ຫລັງຈາກຮູ້ສຶກວ່າ ຫຼົງທາງໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຂອງເພິ່ນ ເພື່ອດູແລພໍ່ແມ່ຜູ້ສູງອາຍຸຂອງເພິ່ນ.
"ທ່ານເຂົ້າສູ່ໂລກ ໂດຍບໍ່ມີແຜນທີ່ໃດໆ. ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງສິ່ງນີ້ ເພາະວ່າຜູ້ດູແລ ໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າ ບໍ່ມີຕົວຕົນ ຈົນເຖິງເວລານີ້, ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ, ແລະຖືກປະຖິ້ມ ແລະບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສນັບສນູນ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢູ່ໃສ ເຊັ່ນ: ການພັກຜ່ອນ, ການດູແລຢູ່ເຮືອນ... ບ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງອາສາສມັກ... ພວກເຮົາມີລາຍຊື່ ການບໍຣິການ ແລະການສນັບສນູນເຫຼົ່ານັ້ນ. [ພວກເຮົາ] ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍ ທີ່ຈະຍື່ນມືອອກໄປຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ."
ສິ່ງຈໍາເປັນ ໃນການດູແລຕົນເອງ ຂອງຜູ້ດູແລ.
Patty Kikos ກ່າວວ່າ ການຍື່ນມືອອກໄປຫາຄົນອື່ນ ໃນຊຸມຊົນຂອງຜູ້ດູແລ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ ສໍາລັບຜູ້ດູແລທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ. ນາງເນັ້ນວ່າ ການມີເວລາພັກຜ່ອນເປັນປະຈໍາກໍມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ.
ນາງກ່າວວ່າ "ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານໄດ້ອ້ອມຮອບຕົວທ່ານເອງ ດ້ວຍຊຸມຊົນທີ່ຈະມີຄວາມຄິດແບບດຽວກັນ.
"ບົດບາດການດູແລ ອາດແປັນສິ່ງໜັກໃຈຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມສົມດຸນນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເບົາໃຈເຊັ່ນກັນ. ແລະຖ້າຫາກວ່າ ນັ້ນຫມາຍເຖິງ ການເບິ່ງລາຍການໂທລະພາບທີ່ມ່ວນ, ຫຼືແຕ້ມຮູບເຄິ່ງຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ຫຼືໄປຍ່າງ ຫຼິ້ນກັບຫມູ່, ຫຼືການຢູ່ຄົນດຽວ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ ທີ່ຈະເຮັດແບບນັ້ນ ເພື່ອສຸຂະພາບຈິດຂອງທ່ານ.
"ປັບຂອບເຂດຂອງທ່ານໃຫ້ດີໆ. ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດ ທີ່ຈະສະແດງອອກໃນດ້ານອື່ນໆ ຂອງຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະໃນອາຊີບຂອງທ່ານ ແບບທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດ, ສະນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະບອກໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ວ່າ ທ່ານອາດຈະມີເວລາຫນ້ອຍລົງ." Ms Kikos ກ່າວສລຸບ.