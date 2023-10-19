ທ່ານສາມາດກໍາຈັດເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ ໃນອອສເຕຣເລັຍໄດ້ແນວໃດ?

ຈຸດສໍາຄັນ
- ຢ່າເອົາເຄື່ອງນຸ່ງໃສ່ໃນ ຖັງຂີ້ເຫຍື່ອທີ່ນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ (Recycle bin) ໃນເຮືອນ.
- ຮ້ານຄ້າໃຫຍ່ໆບາງບ່ອນ ຈະຮັບເຄື່ອງນຸ່ງໃນທຸກສະພາບ ສໍາລັບການຫມູນໃຊ້ຄືນ (Recycling).
- ການບໍຣິຈາກເສື້ອຜ້າ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ ຈະຈົບລົງ ດ້ວຍການຖືກຝັງດິນ ແລະສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃຫ້ແກ່ອົງກອນການກຸສົນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.
The Australian Fashion Council ລາຍງານວ່າ ພວກເຮົາ ຊື້ເສື້ອຜ້າໃຫມ່ສເລັ່ຍ 56 ຊຸດທຸກປີ.
ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງເຮົາ, ໂດຍສະເພາະແຟຊັ້ນໄວ (), ສາມາດຫ້ຽນ, ເສັຍຫາຍ ຫຼືຫນ້າເບື່ອໄດ້ໄວ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງກໍາຈັດ ເຄື່ອງນຸ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນຖືກຝັງດິນ ໂດຍການບໍຣິຈາກ ແລະການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ (Recycling).
ຖັງຂີ້ເຫຍື່ອ Recycle ຂອງທ່ານ ບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບ.
"ການປະຕິບັດທີ່ດີ ແມ່ນບໍ່ເອົາ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເກີບ, ຜ້າ ຫຼືຜ້າເຊັດໂຕ ຫຼືຜ້າຕ່າງໆ ໃສ່ໃນ ຖັງຂີ້ເຫຍື່ອ Recycle curbside ຂອງທ່ານ," ອະທິບາຍ Rebecca Gilling, CEO ຂອງ Planet Ark.
ບັນຫາທີ່ມີຜ້າຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຖັງ, ນອກເຫນືອຈາກວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຈະ recycle ຜ່ານລະບົບເຫຼົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ຕິດ ໃນເຄື່ອງຈັກ recycle ແລະທຸກຢ່າງ ກໍຈະຢຸດເຮັດວຽກ.Rebecca Gilling, CEO of Planet Ark
ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານສາມາດຈອງການບໍຣິການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້. ບາງທຸຣະກິດຈະເອົາເຄື່ອງນຸ່ງ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະຈັດໃຫ້ມັນຖືກນໍາມາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ ໂດຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
Source: Moment RF / Andrew Merry/Getty Images
ບໍຣິຈາກເຄື່ອງນຸ່ງ ໃຫ້ຮ້ານ ‘op shop’
ຊາວອອສເຕຣເລັຍ ມັກບໍຣິຈາກເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ເພື່ອການກຸສົນ. ມັນບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງ ທີ່ຈະເອົາເສື້ອຜ້າຂອງທ່ານ ໃຫ້ຮ້ານການກຸສົນ-ທີ່ຮູ້ກັນວ່າເປັນຮ້ານ ‘op shop’–ຫຼືເອົາເສື້ອຜ້າ ຂອງທ່ານໄວ້ໃນ ຖັງຮັບການກຸສົນ (Charity bin) ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.
Op shops ທົ່ວອອສເຕຣເລັຍ ສ້າງລາຍໄດ້ເກືອບພັນລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຂາດແຄນ ໂດຍການຂາຍເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ຈາກການບໍຣິຈາກ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈດີ, ແຕ່ເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງ ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍຣິຈາກ.
ທ່ານນາງ Gilling ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ຄົນຖິ້ມເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຫລືເກົ່າເກີນໄປ ຫລືລ້າສມັຍ ເພາະພວກມັນ ຕ້ອງຖືກສົ່ງໄປຝັງດິນ, ແລະນັ້ນ ແມ່ນສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ພວກເຂົາ."
"ປັດຈຸບັນ, ຮ້ານການກຸສົນ ໃຊ້ເງິນປະມານ 13 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ເພື່ອກໍາຈັດ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ທີ່ຖືກຖິ້ມໃນຖັງຮັບບໍຣິຈາກ (Charity bin) ຂອງເຂົາເຈົ້າ."
ມີວິທີການງ່າຍໆ ໃນການວັດຄຸນນະພາບ ຂອງການບໍຣິຈາກ, ຕາມ ທ່ານ Omer Soker, ຜູ້ອໍານວຍການບໍຣິສັດ Charitable Recycling Australia.
ຖ້າທ່ານບໍ່ເອົາໃຫ້ເພື່ອນຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຢ່າມອບໃຫ້ການກຸສົນ.Omer Soker, CEO of Charitable Recycling Australia
ທ່ານສາມາດຊອກຫາລາຍຊື່ ຮ້ານ ‘op shop’ ທົ່ວອອສເຕຣເລັຍ ທີ່: , ລວມເຖິງ:
- Salvos
- Vinnies
- Australian Red Cross
- Save the Children
- Lifeline
- Anglicare
- Brotherhood of St Laurence
ເວັບໄຊຍັງມີເຄື່ອງມື 'ຜົນກະທົບຈາກການນໍາມາໃຊ້ຄືນໃຫມ່' ເພື່ອຄິດໄລ່ ການປ່ອຍກ໊າສກາກບອນ ທີ່ທ່ານຊ່ອຍປ້ອງກັນ ຈາກການບໍຣິຈາກຂອງທ່ານ.
Workers sorting out clothing at the St Vincent de Paul Society, a major charity recycling clothes, in Sydney. Source: AFP / PETER PARKS/AFP via Getty Images
ເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຂອງທ່ານໄປຫມູນໃຊ້ຄືນ (Recycle)
ຖ້າຫາກວ່າເຄື່ອງນຸ່ງຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຜ່ານ 'ການທົດສອບເພື່ອນ', ຊອກຫາໂຄງການ Recycling ທີ່ ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍເສື້ອຜ້າ ທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາຈໍານວນຫນຶ່ງ.
ທ່ານນາງ Gilling ກ່າວວ່າ "H&M ມີໂຄງການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ຟຣີ ໃນບາງຮ້ານ ສໍາລັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະຜ້າທຸກຊະນິດ ໃນທຸກສະພາບ."
" Zara ກໍມີໂຄງການຮັບເສື້ອຜ້າຟຣີ ໃນບາງຮ້ານ. Uniqlo ມີໂຄງການ recycling ຟຣີ ທີ່ຮັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ຂອງຕົນເອງ ໃນທຸກສະພາບ. ແລະ Patagonia ມີໂຄງການແລກປ່ຽນ ສໍາລັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຊຶ່ງລູກຄ້າ ສາມາດສົ່ງຄືນເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມເກົ່າ ຫຼືເສັຍຫາຍ ເພື່ອຮັບ ເຄຣດິດຂອງຮ້ານ."
ເພື່ອຊອກຫາຮ້ານ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ, ໄປທີ່: .
ເທດສະບານທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ກໍອາດຈະມີຖັງຮັບບໍຣິຈາກ (Charity bin) ເຊັ່ນກັນ.
Planet Earth ຮັບບໍຣິຈາກ ເກີບກິລາ ໃນ NSW, Victoria ແລະQueensland. ເຂົາເຈົ້າ ເປັນອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນປໂຍດ ທີ່ໃຫ້ເກີບກິລາໃນສະພາບດີ ທີ່ຖືກໃຊ້ແລ້ວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຂາດແຄນທົ່ວໂລກ.
ເຂົ້າຮ່ວມງານແລກປ່ຽນ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ.
ກິດຈະກັມແລກປ່ຽນ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ກໍຄືກັບກິດຈະກັມອື່ນໆ ທີ່ຈັດໂດຍ The Clothing Exchange ກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມ.
Adam Worling ທີ່ປຶກສາຂອງ The Clothing Exchange ທີ່ Sydney ອະທິບາຍວ່າ "ການແລກປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດຢູ່ກັບ The Clothing Exchange ໃນ Sydney ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຈະນໍາເອົາເສື້ອຜ້າ ທີ່ອາດໃສ່ບໍ່ໄດ້, ຫຼືພວກເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະບໍ່ມັກແລ້ວກໍໄດ້."
ມັນມ່ວນ ທີ່ຈະທໍາຄວາມສະອາດຕູ້ເຄື່ອງນຸ່ງ ຂອງທ່ານ ໃນຂນະດຽວກັນ ກໍຈັດການກັບການໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ຟູມເຟືອຍເກີນໄປ.
Adam Worling ກ່າວວ່າ "ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ ຄືການເອົາເສື້ອຜ້າອອກຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະໃຫ້ໂອກາດ ແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ຈະຮັກ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເຄີຍຮັກ."
ເຂົ້າໄປທີ່ ສໍາລັບກິດຈະກັມ ແລກປ່ຽນເສື້ອຜ້າທີ່ຈະມີຂຶ້ນທົ່ວປະເທດ.
Ol hangem ol klos long hanga. i gat ol diferen kaen klos mo hanga long wan klos exchange parti. Source: Moment RF / Marissa Powell/Getty Images
ສນັບສນູນເສດຖະກິດ ການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ (Recycling)
ເຮົາຕ້ອງພິຈາລະນາ ເຖິງວົງຈອນຊີວິດທັງໝົດ ຂອງເສື້ອຜ້າຂອງເຮົາ. Charitable Recycling Australia ກໍາລັງປ້ອງກັນ 'ເສດຖະກິດ ການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ (Recycling)' ຊຶ່ງເຮົາທຸກຄົນ ມີເປົ້າຫມາຍ ທີ່ຈະຫລຸດການບໍຣິໂພກ ແລະການນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ ແລະ Recycle ໃນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້.
ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ດູແລທີ່ດີ ສໍາລັບຜລິດຕະພັນ.Omer Soker, CEO of Charitable Recycling Australia
Mr Soker ກ່າວວ່າ "ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ ສໍາລັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແມ່ນຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແທ້ໆ, ໃຊ້ມັນໃຫ້ມັນເຫີງ, ສ້ອມແປງມັນ ແລະເມື່ອເຖິງເວລາ ທີ່ຈະເຊົາໃຊ້, ບໍຣິຈາກໃຫ້ແກ່ການກຸສົນ ເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າ ຈະສາມາດເອົາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອື່ນໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງຢູ່ໃນສະພາບດີ.”
"ຫຼືຖ້າຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ດີ ຫຼືຈໍາເປັນຕ້ອງມີການກໍາຈັດ ໃຫ້ຊອກຫາວິທີ ທີ່ເຫມາະສົມ."