ສຳພາດປະທານຂອງສະມາຄົມບານເຕະ EZRA

EZRA - One Team. One Mission..

One Team. One Mission... Credit: EZRA Football Club

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ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າມີຄົນເກົາຫຼີຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງລາວພ້ອມຄອບຄົວແລະເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົ່ງເສີມວົງການບານເຕະລາວ. ຄິມ ແຈ ຢັງ (Kim Jae Young) ແມ່ນໃຜ? ຄົນຜູ້ນີ້ໄດ້ສ້າງນັກເຕະບານຣະດັບຊາດໃຫ້ແກ່ທີມລາວຫຼາຍຄົນ....ແລະຈະມີເພີ່ມຂຶ້ນອີກໃນອະນາຄົດ.

ສຳພາດ ປະທານຂອງ ສະມາຄົມບານເຕະ EZRA
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Credit: EZRA Football Club
ໃນໄລຍະ 3-4 ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທີມເຕະບານລາວໄດ້ສ້າງຄວາມສັ່ນສະເທືອນຕໍ່ວົງການບານເຕະໃນອາຊຽນ ໂດຍ ທີມເຕະບານອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 19 ປີໄດ້ ຕຳແໜ່ງຮອງຊນະເລີດໂດຍພຽງແຕ່ເສັຍໄຊໃຫ້ແກ່ທີມເຈົ້າພາບ ມາເລເຊັຍ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທີມເຕະບານລາວເຄີຍຖືກຕັ້ງຊື່ວ່າ “ທີມກະຖາງດອກໄມ້” ເພາະເປັນພຽງແຕ່ການເອົາໄປຕັ້ງເອ້ເທົ່ານັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນທີມທີ່ທີມອື່ນໆຕ້ອງຈັບຕາເບິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ທີມອື່ນໆກໍໄດ້ສ້າງວີຣະກັມຢູ່ຕ່າງປະເທດຄືກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ U19, U16-17, U12 ຫຼືທີມອື່ນໆ.


Kim and wife
Mr. Kim and his wife Credit: Ezra Football Club

ຄວາມສຳເຣັດນີ້ບໍແມ່ນຈະໄດ້ມາໂດຍງ່າຍ, ມັນຈະຕ້ອງມີການຝຶ້ກ, ການອົບຣົມ, ການສນັບສນຸນ ແລະອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ.

ມື້ນີ້ SBS ພາກພາສາລາວ ຈະນຳທ່ານໄປຟັງການສຳພາດຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງຄວາມສຳເຮັດຂອງວົງການບານເຕະລາວຜູ້ໜຶ່ງ. ຄວາມພິເສດຢ່າງໜຶ່ງກ່ຽວກັບຄົນຜູ້ນີ້ກໍຄື ທ່ານບໍ່ແມ່ນຄົນລາວ.

ສຳພາດເມື່ອວັນທີ 17 ສິງຫາ. ສຳພາດໂດຍ ສັກ ພູມິຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ
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