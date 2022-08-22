ສຳພາດປະທານຂອງສະມາຄົມບານເຕະ EZRA

ສຳພາດ ປະທານຂອງ ສະມາຄົມບານເຕະ EZRA
ໃນໄລຍະ 3-4 ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທີມເຕະບານລາວໄດ້ສ້າງຄວາມສັ່ນສະເທືອນຕໍ່ວົງການບານເຕະໃນອາຊຽນ ໂດຍ ທີມເຕະບານອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 19 ປີໄດ້ ຕຳແໜ່ງຮອງຊນະເລີດໂດຍພຽງແຕ່ເສັຍໄຊໃຫ້ແກ່ທີມເຈົ້າພາບ ມາເລເຊັຍ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທີມເຕະບານລາວເຄີຍຖືກຕັ້ງຊື່ວ່າ “ທີມກະຖາງດອກໄມ້” ເພາະເປັນພຽງແຕ່ການເອົາໄປຕັ້ງເອ້ເທົ່ານັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນທີມທີ່ທີມອື່ນໆຕ້ອງຈັບຕາເບິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ທີມອື່ນໆກໍໄດ້ສ້າງວີຣະກັມຢູ່ຕ່າງປະເທດຄືກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ U19, U16-17, U12 ຫຼືທີມອື່ນໆ.
Credit: EZRA Football Club
Mr. Kim and his wife Credit: Ezra Football Club
ຄວາມສຳເຣັດນີ້ບໍແມ່ນຈະໄດ້ມາໂດຍງ່າຍ, ມັນຈະຕ້ອງມີການຝຶ້ກ, ການອົບຣົມ, ການສນັບສນຸນ ແລະອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ.
ມື້ນີ້ SBS ພາກພາສາລາວ ຈະນຳທ່ານໄປຟັງການສຳພາດຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງຄວາມສຳເຮັດຂອງວົງການບານເຕະລາວຜູ້ໜຶ່ງ. ຄວາມພິເສດຢ່າງໜຶ່ງກ່ຽວກັບຄົນຜູ້ນີ້ກໍຄື ທ່ານບໍ່ແມ່ນຄົນລາວ.
ສຳພາດເມື່ອວັນທີ 17 ສິງຫາ. ສຳພາດໂດຍ ສັກ ພູມິຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ