ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບການປຽ່ນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.
- ລະບົບທີ່ຄອບງໍາສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ທົ່ວໂລກ ເປັນເວລາສາມປີທີ່ຜ່ານມາ-ໄດ້ຖືກປະກາດວ່າສິ້ນສຸດ ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ.
ອົງການຕິດຕາມກວດກາມະຫາສມຸດ ແລະບັນຍາກາດ ຊັ້ນນໍາ ຂອງສະຫະຣັດ ກ່າວວ່າ ສະພາບການ ໃນມະຫາສມຸດປາຊີຟິກ ກໍາລັງກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.
ສະນັ້ນ, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ ແນວໃດ ສໍາລັບອອສເຕຣເລັຍ? Alex Anyfantis ແລະ Gareth Boreham ລາຍງານ.
ອົງການບໍຣິຫານມະຫາສມຸດ ແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ ຂອງສະຫະຣັດ(The United States National Oceanic and Atmospheric Administration) ກ່າວວ່າ ລະບົບອາກາດ La Niña ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.
ອົງການກ່າວວ່າ ຕອນນີ້ອາດຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງ ກ່ອນທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ El Nino ນ້ອງຊາຍທີ່ອົບອຸ່ນຂອງນາງ ຈະກັບຄືນມາໃນປາຍປີນີ້.
ການກວດສອບຫຼ້າສຸດ ຂອງມັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ອຸນຫະພູມຂອງຫນ້ານ້ຳທະເລ ໃນມະຫາສມຸດປາຊີຟິກ ທີ່ເສັ້ນສູນສຸດ (Equator) ຕອນນີ້ ແມ່ນຕ່ຳລົບຈຸດສອງອົງສາ ຊຶ່ງຕ່ຳກວ່າຄ່າສເລັ່ຍ-ສູງກ່ວາເກນຂອງ La Niña ຊຶ່ງແມ່ນ ລົບຈຸດແປດອົງສາ.
ອຸນຫະພູມຂອງມະຫາສມຸດທາງລຸ່ມໜ້ານ້ຳ ກໍຍັງສູງກວ່າລະດັບສເລັ່ຍ ສໍາລັບຕອນມີ La Niña. ລົມທີ່ພັດມາຈາກເຂດຮ້ອນ ກໍາລັງຄ່ອຍອ່ອນລົງ, ໃນຂນະທີ່ ສະພາບຄວາມກົດດັນຂອງອາກາດກໍາລັງກັບຄືນສູ່ ສະພາບປົກກະຕິ ແລະຄວາມຮ້ອນ ຂອງນ້ຳໃນເຂດສູນສຸດ (Equator) ກໍຫຼຸດລົງ.
Dr Andrew King ນັກຄົ້ນຄວ້າສະພາບອາກາດຮຸນແຮງ (Climate Extremes Research Fellow) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Melbourne.
"ເມື່ອ La Niña ສິ້ນສຸດລົງ, ພວກເຮົາຄວນຈະເຫັນ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະຫຼຸດລົງ ຂອງສະພາບທີ່ປຽກຫຼາຍ ໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນໃນພາກຕາເວັນອອກ ຂອງ, ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າ ຈະເປັນການບັນເທົາທຸກທີ່ໜ້າຍິນດີ ສໍາລັບຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກພັຍນໍ້າຖ້ວມຈຳນວນຫຼາຍ."
ສໍານັກງານອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ກ່າວວ່າ La Niña ເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອລົມການຄ້າເສັ້ນສູນສຸດ (Equatorial trade winds) ມີຄວາມແຮງຂຶ້ນ, ປ່ຽນກະແສຜິວຫນ້ານ້ຳ ໃນມະຫາສມຸດ ແລະດຶງເອົາຄວາມເຢັນຈາກດ້ານລຸ່ມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ ເອື້ອອໍານວຍ ໃຫ້ແກ່ອາກາດແລະເຮັດໃຫ້ມັນພັດສູງຂຶ້ນໄປ, ກາຍເປັນເມກ ແລະຝົນ.
ຮູບແບບສະພາບອາກາດ ຖືກເຊື່ອຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກຫນັກ ແລະຮ້າຍແຮງ ໃນປີກາຍນີ້ ໃນສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງອອສເຕຣເລັຍ.
ດຣ. Simon Bradshaw ນັກຄົ້ນຄວ້າ ຂອງສະພາສະພາບພູມອາກາດ (Climate Council) ອະທິບາຍເຫດຜົນ ຂອງການປ່ຽນແປງ ຢ່າງຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້ ໃນສະພາບອາກາດ.
"ສະພາບອາກາດທັງຫມົດ ທີ່ເຮົາເຫັນໃນມື້ນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ມັນເກີດຂຶ້ນ ໃນຂັ້ນບັນຍາກາດທີ່ອົບອຸ່ນ, ປຽກ, ມີພະລັງງານຫຼາຍ, ຍ້ອນການເຜົາຖ່ານຫີນ, ນ້ຳມັນ ແລະແກັສ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກຢ່າງ. ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາກໍາລັງເອົາ steroids ໃສ່ສະພາບອາກາດຂອງພວກເຮົາ.ບ່ອນທີ່ມີພາຍຸຮຸນແຮງ, ຝົນຕົກຫນັກ ອາດຈະມີຄວາມຮຸນແຮງແລະສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່ານັ້ນ. ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຮ້ອນຢ່າງແຮງ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕລອດເວລາ ແລະມັນຍັງຫມາຍຄວາມວ່າ ຜົນກະທົບຂອງ La Niña ແລະກົງກັນຂ້າມຂອງມັນ, ElNino, ແມ່ນຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນອີກ."
ແລະໃນຂນະທີ່ພວກເຮົາ ກໍາລັງເບິ່ງໄປທີ່ເດືອນທີ່ປຽກໜ້ອຍລົງຫລາຍເດືອນຂ້າງຫນ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການເຕືອນວ່າ ບໍ່ຄວນຈະນິ່ງນອນໃຈ.
"ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ເຮົາກຳລັງຈະກັບໄປບ່ອນ ທີ່ຈະມີອັກຄີພັຍທີ່ສູງກວ່າປົກກະຕິ ໃນບາງຈຸດ ເພາະຕອນນີ້ ພວກເຮົາກໍາລັງເບິ່ງໄປທີ່ ຊ່ວງລະດູແລ້ງ, ຖ້າພວກເຮົາເຂົ້າສູ່ໄລຍະ ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນັ້ນຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງນັ້ນຕື່ມອີກ, ແລະແນ່ນອນ, ທຸກຢ່າງ ທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນເວລານີ້ ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ ໃນສະພາບການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໃນຂັ້ນບັນຍາກາດທີ່ອຸ່ນຂຶ້ນ, ປຽກຂຶ້ນ,ມີພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນການເຜົາຜານຖ່ານຫີນ, ນ້ຳມັນ ແລະແກ໊ສ."
Alex Anyfantis ແລະ Gareth Boreham ຂ່າວ SBS News,
ຜລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກ ພາສາລາວ.