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Picnic ໃນວັນປິດພາກຮຽນປະຈຳປີໂຮງຮຽນ ລາວລ້ານຊ້າງ ຊິດນີ.

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ທ່ານ ປະທານ ສ. ສ.ຊ.ລ. ກຳລັງມອບທຶນລາງວັນແກ່ນັກຮຽນດີເດັ່ນ. Credit: Sak Phoumirath, SBS.

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Published 12 December 2022 at 3:52pm, updated 12 December 2022 at 4:34pm
By Sak Phoumirath
Presented by Sak Phoumirath
Source: SBS

Picnic ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ ເນື່ອງໃນວັນປິດພາກຮຽນປະຈຳປີຂອງສົກການສຶກສາ 2022 ຂອງໂຮງຮຽນ ລາວລ້ານຊ້າງ. ວິທຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ ກໍໄດ້ໄປຮ່ວມ ແລະຍັງໄດ້ສຳພາດຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນດີເດັ່ນຂອງ ໂຮງຮຽນນຳອີກ.

Published 12 December 2022 at 3:52pm, updated 12 December 2022 at 4:34pm
By Sak Phoumirath
Presented by Sak Phoumirath
Source: SBS
Picnic ໃນວັນປິດພາກຮຽນປະຈຳປີໂຮງຮຽນ ລາວລ້ານຊ້າງ ຊິດນີ.

ໃນວັນເສົາ 10 ທັນວາ 2022, ວິທຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ ໄດ້ໄປຮ່ວມການກິນເຂົ້າປ່າ ຫຼື Picnic ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ ເນື່ອງໃນວັນປິດພາກຮຽນປະຈຳປີຂອງສົກການສຶກສາ 2022 ຂອງໂຮງຮຽນລາວ ລ້ານຊ້າງ ທີ່ Plough and Harrow Western Sydney Parkland, Abbotsbury.
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ຄນະຄູສອນຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັບນັກຮຽນ
ໃນມື້ນັ້ນກໍມີການແຈກປະກາສນີຍະບັດແກ່ນັກຮຽນ ແລະໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ Michelle ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນນັກຮຽນດີເດັ່ນ ຊຶ່ງເປັນມູນຄ່າເປັນເງິນທຶນຈຳນວນໜຶ່ງ.

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ຜູ້ອຳນວຍການກຳລັງມອບໃບປະກາດ ແລະລາງວັນແກ່ນັກຮຽນດີເດັ່ນ Michelle.
ອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມແມ່ນ ໄດ້ຮັບການສນັບສນຸນໂດຍ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ ຊຶ່ງຄນະກັມມະການກໍໄດ້ມາຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

ຍາປ້າ ເດັ່ນໃຈ ສິຣິວົງ ໄດ້ກ່າວຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າມາຮ່ວມ ແລະ ຂອບໃຈສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ ໃນການສນັບສນຸນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແກ່ໂຮງຮຽນ.

ໃນໂອກາດດຽວກັນ ທາງສະມາຄົມກໍໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການ ໂອ້ລົມຕໍ່ນັກຮຽນໂດຍ ຍ.ນ. ນີນາ ລອງ ແລະ ຍ.ນ. ອອ້ມທິບ ພົມມະຈັນ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນໃນການຮຽນພາສາລາວ.

ນອກຈາກນີ້, ວິທຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ ຍັງໄດ້ສຳພາດ ຍາປ້າ ເດັ່ນໃຈ ສິຣິວົງ ຜູ້ອຳວຍການໂຮງຮຽນ ລາວລ້ານຊ້າງ, ຍ.ນ. ວັນ ທັດຕະມະນີວົງ ຜູ້ເປັນແມ່ຂອງ Michelle ຊຶ່ງເປັນນັກຮຽນຄົນນຶ່ງຂອງ ໂຮງຮຽນ ລາວລ້ານຊ້າງ ແລະ Michelle ເອງ.

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ໂຄສົກ ກຳລັງຈະຖືກສຳພາດໂດຍນັກຮຽນ !!
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນັກຮຽນ ກໍສຳພາດ ໂຄສົກຂອງ ວິທຍຸ SBS ແບບເປັນກັນເອງ.

ວິທຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ ແລະໂຮງຮຽນລາວ ລ້ານຊ້າງ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກທຸກຢ່າງໃນມື້ນັ້ນ.

ຈັດທຳໂດຍ ສັກ ພູມິຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ
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