ການຈັດການຄວາມເຈັບປ່ວຍໃນບ່ອນດູແລເດັກ ຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໃໝ່ ແລະພໍ່ແມ່ຄັ້ງທຳອິດ

ຈຸດສໍາຄັນ
- ແນະນໍາໃຫ້ສົ່ງເດັກອ່ອນ ແລະເດັກນ້ອຍ ໄປສະຖານທີ່ການສຶກສາ ໃນໄວເດັກໃຫ້ໄວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ.
- ພໍ່ແມ່ (ທີ່ມີລູກ) ເທື່ອທໍາອິດ ແລະຜູ້ອົບພະຍົບອາດ ຮູ້ສຶກຖືກທ້າທາຍເປັນພິເສດ ຈາກການເຈັບປ່ວຍເລື້ອຍໆ ຈາກການດູແລລູກ.
- ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານບາງຄົນ ທີ່ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນອຸດຫນູນດູແລເດັກ ຈາກ Centrelink, ຕ້ອງແບກຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ໃນການດູແລເດັກ.
- ການແຍກເດັກທີ່ເຈັບປ່ວຍອອກຈາກສູນດູແລເດັກ, ແມ່ນຫນ້າທີ່ຂອງການດູແລເດັກຄົນອື່ນໆ.
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ມັກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສນັບສນູນຈາກຄອບຄົວ ໃນ ແລະອາດຈະບໍ່ສາມາດເພິ່ງພາ ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການດູແລ ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຫາລາຍໄດ້ສໍາລັບຄອບຄົວ.
ມີການແນະນໍາ ໃນການສຶກສາໄວເດັກ ໃນອອສເຕຣເລັຍ ເພາະມັນຊ່ອຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ທີ່ເຮັດວຽກ ສາມາດກັບຄືນໄປເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
ນອກນັ້ນ ການເຂົ້າຮຽນໃນໃນສະຖານສຶກສາໄວເດັກ ເປັນປະຈໍາ ຍັງ ຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກໄລຍະຫັດຍ່າງ ແລະ ກຽມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປຮຽນຕໍ່ດ້ານສັງຄົມ, ແລະ ທາງດ້ານວິຊາການ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂນະທີ່ເດັກອ່ອນແລະເດັກນ້ອຍເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງ ຕລອດຊີວິດຂອງການຮຽນຮູ້ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາໃນໄວເດັກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສມອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງເຂົາເຈົ້າ ກໍເລີ່ມຮຽນຮູ້ເຊັ່ນກັນ.
ນີ້ແມ່ນຕອນທີ່ມັນເລີ່ມສຳຜັດກັບຈຸລິນຊີ ທີ່ມີເຊື້ອ, ເຊິ່ງທົ່ວໄປເອີ້ນວ່າ 'bugs'.
ຖ້າບໍ່ມີເຄືອຂ່າຍສນັບສນູນ ຫຼືຜູ້ຊ່ອຍໃດໆ, ມັນອາດຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະສໍາລັບພໍ່ແມ່ຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ບໍ່ມີປະສົບການໃນການຮັບມື ກັບການເຈັບປ່ວຍເລື້ອຍໆ ຈາກສະຖານທີ່ລ້ຽງເດັກ ແລະອາດຈະຕື່ນຕົກໃຈ ຫຼືມີຄວາມເມື່ອຍໄວ.
Doctors often recommend that most infections will subside without specific medical treatment. Credit: The Good Brigade/Getty Images
Jyoti Sandhu ເປັນຜູ້ໃຫ້ສຶກສາກ່ຽວກັບເດັກໃນ Melbourne.
ນາງກ່າວວ່າ ພໍ່ແມ່ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳໃນຕອນຕົ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຮູ້ເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະລົງທະບຽນຮຽນຂອງລູກ.
ບ້ານເປັນສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ປອດພັຍຫຼາຍ ແມ່ນບ່ອນທີ່ເດັກສໍາຜັດກັບຜູ້ໃຫຍ່ ບໍ່ເທົ່າໃດຄົນເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ໃນສະຖານສຶກສາວັຍເດັກ, ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ສໍາຜັດ ກັບເດັກນ້ອຍ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ອື່ນໆ ອີກຫລາຍຄົນ. ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ພວກເຂົາຈະເຈັບປ່ວຍ.Jyoti Sandhu
ນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າການເຈັບປ່ວຍສ່ວນຫລາຍບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງກັງວົນໃຈ ກັບສະຖານທີ່ດູແລລູກ ແຕ່ການເຈັບປ່ວຍບາງຢ່າງ ກໍສາມາດຕິດຕໍ່ຢ່າງຮຸນແຮງໄດ້.
Dr Amir Saeedullah, ນາຍໝໍໃນເມືອງ Melbourne, ເຫັນເດັກນ້ອຍຈໍານວນຫຼາຍ ທີ່ຮັບການຕິດເຊື້ອຈາກສະຖານທີ່ດູແລເດັກ.
"ພວກເຮົາມີເດັກນ້ອຍຈໍານວນຫຼາຍໃນຊ່ວງອາຍຸ ຫົກເດືອນ ຫາຫ້າປີ... ໃນລະດູຫນາວ, ການຕິດເຊື້ອ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມາແມ່ນການຕິດເຊື້ອທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນເທິງ ຫຼືສ່ວນລຸ່ມ ແລະ ຫູຊັ້ນກາງອັກເສບ (otitis media). ແລະ ໃນລະດູຮ້ອນ,ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜູ້ປ່ວຍລະບົບທາງເດີນອາຫານ ຈຳນວນຫລາຍ."
ທ່ານຫມໍ Saeedullah ອະທິບາຍວ່າ "ໃນຈໍານວນເດັກນ້ອຍມາຈາກສະຖານດູແລເດັກ 100 ຄົນ, ຈະມີ 20-30 ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ເລື້ອຍໆ."
ນາງ Nikita ແມ່ທີ່ມີລູກຄົນທໍາອິດ ອາຍຸ 18 ເດືອນ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມເອົາລູກໄປທີ່ສະຖານດູແລເດັກ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນກ່ອນ.
New migrants often face extra challenges when their child becomes ill, due to lack of support network. Credit: MoMo Productions/Getty Images
"ລູກຊາຍຂອງເຮົາໄປສູນລ້ຽງເດັກອາທິດລະເທື່ອ... ລາວເປັນໄຂ້ຫວັດຢ່າງແຮງສອງເທື່ອຊຶ່ງທ່ານໝໍກໍ ໄດ້ສັ່ງຢາຕ້ານເຊື້ອ (antibiotics) ແລະ steroid ເພາະວ່າ ຢາparacetamol ແລະ ibuprofen ບໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້. ລາວຍັງໄດ້ນໍາເອົາພະຍາດມື-ຕີນແລະປາກ (hand-foot-and-mouth disease) ກັບບ້ານນຳ.
ນອກຈາກນັ້ນອາດເປັນເລື່ອງຫນ້າລຳບາກໃຈສໍາລັບພໍ່ແມ່ ທີ່ຈະຖືກຂໍໃຫ້ຮັບລູກ ທີ່ເຈັບປ່ວຍ ຈາກສູນດູແລເດັກ ໃນຂນະທີ່ກຳລັງເຮັດເຮັດວຽກຢູ່.
ຖ້າເດັກເຈັບໄຂ້ເລື້ອຍໆ ການຂໍລາວຽກກັບນາຍຈ້າງ ຫຼືທຸລະກິດ ອາດເປັນເລື້ອງທີ່ພໍ່ແມ່ເປັນຫ່ວງ.
Dr Saeedullah ອະທິບາຍວ່າ ໃຜສາມາດລະບຸໄດ້ແທ້ໆວ່າເປັນ "ເດັກທີ່ເຈັບປ່ວຍ".
"ພຽງແຕ່ມີນ້ຳມູກໄຫຼ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນບໍ່ມີເຫດສົມຜົນພໍ ທີ່ຈະສົ່ງເດັກນ້ອຍກັບບ້ານ. ຖ້າມີສັນຍານອື່ນໆຂອງການຕິດເຊື້ອ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ໄຂ້, ໄອ ຫຼືຖ້າເດັກທີ່ອາຍຸໃຫຍ່ຈົ່ມວ່າເຈັບຄໍ, ຫຼືຖ້າເດັກເບິ່ງຄືວ່າອາການບໍ່ດີຢ່າງຊັດເຈນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະສນັບສນູນ ໃຫ້ເດັກຖືກສົ່ງກັບບ້ານ."
Dr Saeedullah ເນັ້ນເຖິງສັນຍານອັນຕະລາຍ ຂອງການຕິດເຊື້ອ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບໂດຍນາຍໝໍ ແມ່ນອຸນຫະພູມສູງ (ປະມານ 39 - 40 ອົງສາ), ການກິນຂອງແຫຼວທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼາຍ ຍຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ຳມູກໄຫຼ, ທ້ອງເສັຍ, ຮາກ ຫຼືມີຜື່ນຂຶ້ນໃໝ່ໆ.
ທ່ານນາງ Sandhu ອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ສໍາລັບເດັກ ທີ່ບໍ່ສະບາຍທີ່ຈະຢູ່ເຮືອນ.
"ຂ້ອຍຮູ້ວ່າພໍ່ແມ່ຕ້ອງໄດ້ລາວຽກ ແລະຢູ່ກັບລູກທີ່ປ່ວຍເປັນເວລາສອງສາມມື້, ແຕ່ວ່າມັນເປັນປໂຍດສູງສຸດຂອງເດັກ... ຖ້າລູກເຈັບປ່ວຍຫລາຍ, ພໍ່ແມ່ອາດຕ້ອງ ພາເຂົາເຈົ້າໄປໂຮງຫມໍ ແລະການຟື້ນໂຕ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນນານ." Ms Sandhu ອະທິບາຍ.
ນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ການແຍກເດັກ ທີ່ເຈັບປ່ວຍຈາກສູນດູແລເດັກ ແມ່ນອີງຕາມຫນ້າທີ່ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການດູແລເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໆ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແນະນໍາການລ້າງມືເລື້ອຍໆ ແລະຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ປອດພັຍ ຈາກເດັກທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດ ຫຼື ໂຣກທາງເດີນອາຫານ.
ດຣ Saeedullah ຊຸກຍູ້ເລື້ອງໂພຊະນາການທີ່ດີ ແລະ ການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢ່າງຖືກເວລາ.
Frequent handwashing and keeping a safe distance from a child suffering from flu or gastro is advised. Credit: Maskot/Getty Images/Maskot
"ເດັກສ່ວນຫຼາຍທີ່ມາຫາພວກເຮົາ, ເປັນຜູ້ກິນເຂົ້າຍາກ ທີ່ອາດຈະຂາດສານອາຫານ ເຊັ່ນ ທາດເຫຼັກ ແລະຂາດ ວິຕາມິນ D. ດັ່ງນັ້ນ, ການເສີມສານອາຫານ ຂອງພວກເຂົາ ໃນຮູບແບບຂອງຢາເມັດ ຫຼືຂອງແຫຼວ ຈະຊ່ອຍເພີ່ມພູມຕ້ານທານ ຂອງພວກເຂົາ ແລະຫຼຸດໂອກາດ ໃນການຕິດເຊື້ອນຳອີກ."
"ອີກອັນນຶ່ງກໍຄື ການສັກຢາວັກຊີນໃນໄວເດັກ... ພວກເຂົາໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແກ່ພວກເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາ ແລະພວກທີ່ບໍ່ສາມາດສັກຢາວັກຊີນໄດ້ ດ້ວຍເຫດຜົນ ທາງການແພດບາງຢ່າງ." ລາວກ່າວຕື້່ມ.
ສູນການສຶກສາໄວເດັກ ສ່ວນຫຼາຍໃນອອສເຕຣເລັຍ ຮັບຮອງການສັກຢາວັກຊີນ ທີ່ຖືກກໍານົດໂດຍກາງ.
"ພໍ່ແມ່ບາງຄົນ ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບການພູມຕ້ານທານ. ພວກເຮົາມີຂໍ້ບັງຄັບ ແລະແນວທາງທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ຖ້າມີການລະບາດ ໃນສະຖານບໍຣິການດູແລເດັກ, ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກ ທີ່ບໍ່ມີພູມຄຸ້ມກັນ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ເຮືອນ ເພາະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ມີພູມຕ້ານທານນັ້ນ."
ນາງສນັບສນູນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ຈະເດັກນ້ອຍໄດ້ສຳຜັດ ກັບສະພາບແວດລ້ອມທັມມະຊາດ ເຊັ່ນສວນສາທາຣະນະ ແລະສນາມຫລິ້ນ ແທນທີ່ຈະເປັນສະຖານທີ່ໃນຮົ່ມ ເຊັ່ນສູນຫລິ້ນຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມພູມຄຸ້ມກັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເປັນປຶ້ມຄູ່ມື ທີ່ໃຊ້ໂດຍ ສູນການສຶກສາໄວເດັກທົ່ວອອສເຕຣເລັຍ
ຈັດພິມໂດຍ ສະພາຄົ້ນຄວ້າສຸຂະພາບ ແລະການແພດແຫ່ງຊາດ (National Health and Medical Research Council), ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ ກໍານົດວິທີ ທີ່ຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍສູນການສຶກສາໃນໄວເດັກ ສໍາລັບການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ ແລະການຕິດຕາມການເຈັບປ່ວຍ.