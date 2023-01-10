ລາຍງານກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ອອສເຕຣເລັຍ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ.
ຣັຖບານຄາດວ່າ ຈະກັບຄືນສູ່ລະດັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ກ່ອນການລະບາດໃຫຍ່ ໃນປີນີ້ ແຕ່ການຄາດຄະເນ ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມທົ່ວໂລກ ທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ.
ການຄາດຄະເນ ແມ່ນໄດ້ຖືກເນັ້ນໃນບົດລາຍງານໃຫມ່ ຈາກສູນປະຊາກອນ (Centre for Population) ຊຶ່ງພິຈາຣະນາຂໍ້ມູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ປະຊາກອນອື່ນໆ ອີກຈໍານວນຫນຶ່ງ. Peggy Giakoumelos ລາຍງານ.
ລາຍງານໃຫມ່ຈາກສູນປະຊາກອນ (Centre for Population) ກໍາລັງຄາດຄະເນວ່າ ຈະມີການຟື້ນໂຕຄືນຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນຈໍານວນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນປີນີ້ ປະມານ 235,000 ຄົນຕໍ່ປີ ໂດຍສເລັ່ຍ.
ຣັຖບານຄາດວ່າ ຈະກັບຄືນສູ່ລະດັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ກ່ອນການລະບາດໃຫຍ່ ຫຼັງຈາກທີ່ ຂໍ້ຈໍາກັດການເດີນທາງ ຂອງ COVID ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼຸດລົງ ເປັນເປັນປວັດການ ໃນປີ 2020-21.
ແຕ່ທ່ານ Jim Chalmers, ຣັຖມົນຕີການຄັງໄດ້ບອກກັບວິທະຍຸ A-B-C ວ່າ, ການຍົກຍ້າຍ ເປັນພຽງປັດຈັຍຫນຶ່ງ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃນອະນາຄົດ ຂອງອອສເຕຣເລັຍ.
"ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ເຄີຍເປັນແລະຈະສືບຕໍ່ ເປັນສ່ວນສໍາຄັນຢ່າງແທ້ຈິງ ຂອງອອສເຕຣເລັຍແລະເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງຄວາມສໍາເລັດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດເຊັ່ນກັນ. ແຕ່ມັນກໍບໍ່ແມ່ນການທົດແທນຂອງສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດຢູ່, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຝຶກອົບຮົມຊາວອອສເຕຣເລັຍເພື່ອໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນ ແລະຣາຄາຖືກລົງສໍາລັບພໍ່ແມ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການ ແລະມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂັ້ນຕອນອື່ນໆທັງຫມົດນີ້ ທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດຢູ່ດ້ານທີ່ພັກອາສັຍ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ NBN, ນະໂຍບາຍພະລັງງານ. ທັງຫມົດນີ້ ແມ່ນແຜນເສດຖະກິດ ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນສໍາຄັນໃນການສ້າງແຮງງານທີ່ສາມາດຮອງຮັບປະຊາກອນ ຊຶ່ງກໍາລັງມີອາຍຸສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ ພ້ອມກັບຄວາມກົດດັນ ຕໍ່ງົບປະມານ."
ການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ກວາດລ້າງປະຊາຊົນ ຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງລ້ານຄົນ ຈາກການຄາດຄະເນ ປະຊາກອນ 10 ປີຂອງອອສເຕຣເລັຍໂດຍອອສເຕຣເລັຍໄດ້ສູນເສັຍ 85,000 ຄົນ ໃນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານສຸດທິ (Net Migration) ຄັ້ງທໍາອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2.
ໃນຂນະທີ່ມີສັນຍານຂອງການຟື້ນຕົວ ແຕ່ຍັງຄາດວ່າ ການລະບາດໃຫຍ່ ຈະເຮັດໃຫ້ອອສເຕຣເລັຍຂາດຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ 473,000 ຄົນໃນປີ 2025-26.
ການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ການຂາດແຄນ ແຮງງານ ແລະການຂາດແຄນທັກສະ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ທ່ານ Chris Richardson ນັກເສດຖະສາດກ່າວວ່າ ອອສເຕຣເລັຍຕ້ອງຄິດໃຫມ່ວ່າ ຈະດຶງດູດ ພວກອົບພະຍົບ ທີ່ມີຄວາມຊໍານານແນວໃດ ຖ້າຍັງຢາກຢູ່ ໃນການແຂ່ງຂັນໃນເສດຖະກິດໂລກ.
"ລະບົບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງອອສເຕຣເລັຍໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ເມື່ອທ່ານເຫັນສ່ວນອື່ນໆທົ່ວໂລກ. ແຕ່ມັນອາດຈະດີກວ່າຕອນນີ້. ພວກເຮົາໄດ້ອາສັຍລາຍຊື່ອາຊີບທີ່ມີຄວາມຊໍານານ ທີ່ເຮົາຕ້ອງການ. ແລະນັ້ນເປັນວິທີເຮັດວຽກແບບລະບົບລັດຖະການແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຫຼາຍໃນການປະຕິບັດ. ອາດຈະມີບາງວິທີ ທີ່ດີກວ່າ ທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້. ເບິ່ງງ່າຍໆເຊັ່ນວ່າ ຄ່າຈ້າງທີ່ຖືກສເນີໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມາອອສເຕຣເລັຍນັ້ນ ວ່າສູງຫຼືຕ່ຳປານໃດ.
Sussan Ley ຮອງຜູ້ນໍາຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ເຫັນດີກັບການສ້າງທັກສະແກ່ພະນັກງານອອສເຕຣເລັຍ ແລະການນໍາເອົາຜູ້ອົບພະຍົບ ທີ່ມີຄວາມຊໍານານ ແມ່ນສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານຂອງອອສເຕຣເລັຍ.
ລາວກ່າວວ່າ ບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການວາງແຜນຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍ ທີ່ດຶງດູດຜູ້ຄົນເຂົ້າໄປໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະພູມິພາກ.
ແຕ່ລາວຍັງກ່າວອີກວ່າ ຣັຖບານບໍ່ກຳໜົດນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ.
"ພັກແຮງງານສັນຍາວ່າ ຈະສ້າງທັກສະແກ່ຊາວແກ່ອອສເຕຣເລັຍກ່ອນ ແລະຈາກນັ້ນຈຶ່ງມາເພີ່ມການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີ່ມີຄວາມຊຳນານເພີ່ມຂຶ້ນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມາເປັນຣັຖບານພວກເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດພໍເຊັ່ນກັນ. ການເພີ່ມຈຳນວນໃນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ມີທັກສະ ຕ້ອງມີເປົ້າຫມາຍ ແລະມີຄວາມຍືນຍົງ."
ຂໍ້ມູນລາຍງານ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວອອສເຕຣເລັຍມີອາຍຸສູງຂຶ້ນ ແລະວ່າອາຍຸສເລັ່ຍຈະເຕີບໂຕຈາກ 38.4 ປີຂຶ້ນເປັນ 40 ກວ່າຄົນພາຍໃນສິບປີ.
ໃນຂນະທີ່ປະຊາຊົນມີຊີວິດຍືນຂຶ້ນ, ພວກເຂົາຈະຕ້ອງການ ການດູແລດ້ານສຸຂະພາບ ແລະການບໍຣິການອື່ນໆຂອງຣັຖບານຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະເຮັດໃຫ້ການດຸ່ນດ່ຽງຂອງງົບປະມານນັ້ນຍາກຂຶ້ນ.
ການລະບາດຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ກຸ່ມຄົນງານ ທີ່ມີອາຍຸສູງ ຊຶ່ງກຳລັງຫລຸດລົງ.
ທ່ານ Richardson ກ່າວວ່າ ນີ້ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັບລົບສເມີໄປ.
"ສະນັ້ນເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາຄົນງານຈາກຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ພວກເຮົາມີແຮງງານຊາວອອສເຕຣເລັຍທີ່ມີອາຍຸສູງ ແລະເຮັດວຽກເປັນເວລາດົນນານຂຶ້ນ. ການຍົກລະດັບອາຍຸການອອກກິນເບັ້ຍບໍານານ ຂອງຜູ້ທີ່ຢາກເຮັດວຽກຕໍ່ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຊອກຫາມາເຫີງແລ້ວ.ໃນສະຖານທີ່ອື່ນໆອີກຫຼາຍແຫ່ງທົ່ວໂລກ, ຄົນເຮັດວຽກດົນນານຂຶ້ນ ແລະໃນອອສເຕຣເລັຍທີ່ມີແຮງງານອາຍຸສູງຂຶ້ນ, ວິທີຫນຶ່ງທີ່ທ່ານຮັບມື ກັບສິ່ງທ້າທາຍເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຄົນງານທັງຫມົດ ເຮັດວຽກເປັນເວລາເຫີງຂຶ້ນ"
ຂໍ້ມູນອື່ນໆໃນລາຍງານເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາກອນ ຈະມີນ້ອຍກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ ປະມານ ສີ່ເປີເຊັນ ໃນທົດສະວັດ ເນື່ອງຈາກການລົດໂຕຊ້າລົງ ຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ພ້ອມທັງມີອັດຕາການຈະເຣີນພັນ (Fertility) ຫຼຸດລົງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ COVID-19 ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍ ຕໍ່ອັດຕາການຈະເຣີນພັນ, ມັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາ ຂອງການມີລູກໃນປີ 2020–21.
ອັດຕາການຈະເຣີນພັນ (Fertility) ໄດ້ຫລຸດລົງຢ່າງຊ້າໆ ໃນໄລຍະ 60 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະລາຍງານກ່າວວ່າ ແນວໂນ້ມນີ້ ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່.
ອັດຕາການຈະເຣີນພັນທັງຫມົດຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຈາກເດັກ 1.66 ຄົນຕໍ່ແມ່ຍິງໜຶ່ງຄົນ ໃນປີ 2021–22 ມາເປັນເດັກ 1.62ຄົນ ພາຍໃນປີ 2030–31.
Angela Knox ຮອງສາສດາຈານ ດ້ານການສຶກສາ ວຽກງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ (Work and Organisational Studies) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຊິດນີ ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຣັຖບານໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ການດູແລລູກ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ອັດຕາຈະເຣີນພັນ (Fertility).
"ແນ່ນອນວ່າ ມັນຈະເປັນການຕອບສນອງ ທີ່ເປັນປໂຍດຫຼາຍ. ບາງທີອາດມີວິທີ ທີ່ເຮົາສາມາດໄປໄກກວ່ານີ້. ແຕ່ໃນເວລານີ້, ຜູ້ຍິງທີ່ຢາກເຮັດວຽກຫລາຍຂຶ້ນ ພົບວ່າ ມັນເປັນສິ່ງຍາກ ທີ່ຈະຊອກຫາການບໍຣິການລ້ຽງເດັກທີ່ພຽງພໍ, ມີລາຄາບໍ່ແພງ ຊຶ່ງຕ້ອງເປັນການຕອບຮັບທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ."
ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Peggy Giakoumelos and Sara Tomevska ຂ່າວ SBS News,
ຜລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ.