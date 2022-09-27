ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນກັບໂຣກຫອບຫືດທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້.

ມີການເຕືອນຜູ້ເປັນໂຣກຫອບຫືດວ່າ ໃນໄວໆນີ້ ອອສເຕຣເລັຍຈະປະສົບກັບ ລະດູການພູມແພ້ ທີ່ສູງທີ່ສຸດ.
ເຫດການອາກາດທີ່ກໍາລັງເປັນຢູ່ໃນຕອນນີ້, La Nina ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນໂຣກໂຣກຫອບຫືດມີຄວາມສ່ຽງສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ໃນລະຫວ່າງຕົ້ນເດືອນ ຕຸລາ ຫາທ້າຍເດືອນທັນວາ ອີງຕາມຜູ້ຊ່ຽວຊານ..Catriona Stirrat ແລະ Gareth Boreham ລາຍງານ.
ມັນແມ່ນເລື້ອງບໍ່ດີ ສໍາລັບຜູ້ເປັນໂຣກຫອບຫືດ, ປາກົດການທາງສະພາບການອາກາດ La Nina ຈະມີຄວາມຫມາຍຫຼາຍກວ່າ ອາກາດທີ່ປຽກຂອງລະດູຮ້ອນ.
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ຜູ້ຊ່ຽວຊານກໍາລັງເຕືອນ ຊາວອອສເຕຣເລັຍ ທີ່ເປັນໂຣກຫອບຫືດໃຫ້ກຽມຕົວ ສໍາລັບລະດູການພູມແພ້ໃນລະດູຝົນ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກສະພາບອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງ.
ຜູ້ເປັນໂຣກຫອບຫືດຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງຂຶ້ນລະຫວ່າງຕົ້ນເດືອນ ຕຸລາ ຫາທ້າຍເດືອນ ທັນວາ ອີງຕາມສະພາ ໂຮກຫອບຫືດແຫ່ງຊາດ (The National Asthma Council).
ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະຫມໍທາງຣະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຂອງສະພາ, ສາດສະດາຈານ Peter Wark ອະທິບາຍວ່າ ເຫດການເປັນໂຮກຫອບຫືດຍ້ອນພາຍຸຝົນແມ່ນຫຍັງ.
"ໂຮກຫອບຫືດທີ່ເກີດຈາກພາຍຸຝົນ (Thunderstorm Asthma) ເປັນປາກົດການທີ່ເຮົາເຫັນໃນຊ່ວງນີ້ຂອງປີ ແລະມັນເກີດຂຶ້ນໂດຍສະເພາະເມື່ອເຮົາມີພາຍຸຝົນ. ພວກເຮົາມີຫຍ້າຢູ່ໃນທົ່ງຮາບ ແລະເມື່ອອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະມີລົມພັດ, ເມັດຫຍ້ານ້ອຍໆເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍຈະຖືກຫອບຂຶ້ນໄປໃນອາກາດ. ພວກມັນກໍຈະພົບກັບອາກາດທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະຊຸ່ມໃນຊັ້ນເທິງຂອງບັນຍາກາດ,ແລະພາໃຫ້ເມັດຫຍ້າເຫຼົ່ານັ້ນແຕກໂຕອອກ."
ສໍາລັບຜູ້ເປັນໂຣກຫອບຫືດ, ນີ້ອາດເປັນວົງຈອນທີ່ເປັນອັນຕຣາຍຮ້າຍແຮງໄດ້.
ໃນປີ 2016, ມີຜູ້ເສັຍຊີວິດ ສິບຄົນ ແລະຫນ່ວຍບໍລິການສຸກເສີນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບມືຢ່າງໜັກ, ຫຼັງຈາກໂຣກຫອບຫືດທີ່ເກີດຈາກພາຍຸຝົນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ Melbourne.
ສາດສະດາຈານ Wark ກ່າວວ່າ ເຫດການແບບນີ້ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ກໍຕ້ອງມີການປະສົມປະສານຂອງປັດຈັຍຕ່າງໆທີ່ສົມບູນແບບ.
"ທ່ານຕ້ອງມີເກສອນດອກໄມ້ຫຼາຍໃນອາກາດ, ແລະຈະຕ້ອງມີສະພາບບັນຍາກາດທີ່ເຫມາະສົມເຊັ່ນກັນ ແລະຈາກນັ້ນຈຶ່ງຈະເກີດເຫດການນີ້ຂຶ້ນ. ແລະແນ່ນອນວ່າມັນກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍນຳອີກ, ຊຶ່ງເປັນຕອນທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້ອອກໄປນອກເຮືອນ ແລະກັບມາຈາກວຽກງານ. ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງໃນສະພາບການເຫລົ່ານັ້ນ. ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫນັກທີ່ສຸດໃນເຂດພາກເຫນືອຂອງເມືອງ Melbourne ທີ່ມີຜູ້ຄົນອາສັຍຢູ່ຫຼາຍ, ແລະມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍພັນຄົນ ມີອາການຫອບຫືດຢ່າງຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄປຜແນກສຸກເສີນທີ່ໂຮງໝໍ, ແລະທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈກໍຄື ມີສິບຄົນທີ່ເສັຍຊີວິດ."
ພະນັກງານດ້ານນິຕິກັມ ນາງ Genevieve Vergara ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງອາການທີ່ລາວປະສົບມາ ເນື່ອງຈາກມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວໃນອາກາດ.
"ການເປັນໂຣກຫອບຫືດຂອງຂ້ອຍ ເລີ້ມເກີດຈາກການປ່ຽນແປງກະທັນຫັນຂອງສະພາບອາກາດ, ດັ່ງນັ້ນຖ້າຮູ້ສຶກວ່າຝົນຈະຕົກ ມັນຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຫອບຫືດຂອງຂ້ອຍເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຈາມ, ຫຼືມີຄວາມຮູ້ສຶກຄັນທີ່ດັງ ຫຼືໃນລຳຄໍຂອງຂ້ອຍ ຕໍ່ມາອາການກໍຈະເປັນແຮງຂຶ້ນ ຫຼືຈະມີອາການອື່ນໆ. ຕາຂ້ອຍກໍຈະມີນ້ຳຕາໄຫຼ ແລະກໍຈະເລີ້ມທີ່ຈະຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ນຳອີກຄືກັນ."
ສໍາລັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກຫອບຫືດຫຼາຍຄົນ, ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ອາການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ນາງ Vergara ມີອາການເປັນໂຣກຫອບຫືດ ຕັ້ງແຕ່ຖືກວິນິດສັຍ ເທື່ອທໍາອິດຕອນນາງອາຍຸ 9 ປີໃນປະເທດຟິລິບປິນ,ແຕ່ລາວເວົ້າວ່າ ອາການຂອງ ໂຄວິຍາວ (Long Covid) ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນໂຣກຫອບຫືດແຮງກວ່າແຕ່ກ່ອນ.
"ແຕ່ກ່ອນມັນເປັນພຽງອາການທີ່ພໍຈັດການໄດ້, ແຕ່ຫຼັງຈາກ Covid ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຮັບມື, ຍາກທີ່ຈະຈັດການ. ມັນຮຸນແຮງກວ່າເກົ່າ ຍ້ອນໂຄວິດ. ການຫາຍໃຈກໍຍາກ, ຕ້ອງຫາຍໃຈແຮງໆ, ຮູ້ສຶກຫນັກໜ້າເອິກ ແລະຕອນຫາຍໃຈມັນກໍມີສຽງດັງ, ແລະຕອນນັ້ນສຽງຂອງຂ້ອຍກໍບໍ່ມີອີກ."
ອອສເຕຣເລັຍ ມີອັດຕາການເປັນໂຣກຫອບຫືດ ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິ່ງຫນຶ່ງໃນສິບຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ໃນຂນະທີ່ ສາດສະດາຈານ Wark ກ່າວວ່າການມີພາຍຸຝົນ ເປັນເລື່ອງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຫລາຍ, ແຕ່ເພິ່ນຢ້ຳວ່າມັນສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກຫອບຫືດທີ່ຈະຮູ້ຢ່າງຄັກແນ່ ວ່າຈະເຮັດແນວໃດໃນເວລາສຸກເສີນ.
"ການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ທ່ານມີຕໍ່ໂຮກຫອບຫືດຍ້ອນພາຍຸຝົນ (Thunderstorm Asthma) ຫຼືໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ແລະລະດູຮ້ອນ ຊຶ່ງອາການແພ້ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໄປ ແມ່ນການມີການຄວບຄຸມທີ່ດີ ໃນແຕ່ລະມື້ ຂອງໂຣກຫອບຫືດຂອງທ່ານ ໃນຕອນທໍາອິດ. ສໍາລັບຄົນທີ່ເປັນໂຣກຫອບຫືດ ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າຫົກປີ-ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ຢາບັນເທົາ (Reliever) ຫຼາຍກວ່າສອງຫຼືສາມເທື່ອ ຕໍ່ເດືອນແລ້ວ ພວກເຂົາຄວນຈະໃຊ້ຢາປ້ອງກັນ ທີ່ສີດເຂົ້າທາງປາກ (Inhaled Preventer). ນັ້ນແມ່ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ດ້ວຍຕົວຢາ Corticosteroid ທີ່ຕ່ຳ. ວິທີນີ້ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ຂອງການໂຈມຕີດ້ວຍໂຣກຫອບຫືດທີຮ້າຍແຮງຈະເກີດຂື້ນ)."
ນາງ Vergera ມີການຕື່ນໂຕຢ່າງສູງຫລັງຈາກມີຂ່າວກ່ຽວກັບລະດູການໂຣກພູມແພ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະນາງມີສິ່ງທີ່ຢາກບອກຜູ້ເປັນໂຣກຫືດຫອບອື່ນໆ ໃນຂນະທີ່ອອສເຕຣເລັຍກຳລັງຫຍັບເຂົ້າໃກ້ລະດູຝົນນີ້.
"ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາສາມາດກຽມພ້ອມສໍາລັບມັນ, ແລະຫຼີກເວັ້ນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້. ແລະຕິດຕໍ່ກັບນາຍຫມໍຂອງພວກເຂົາສເມີ ມັນກໍຈະເປັນປໂຍດຫຼາຍ."
ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Catriona Stirrat ແລະ Gareth Boreham ຂ່າວ SBS News,
ຜລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກ ພາສາລາວ