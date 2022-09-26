ວັນລືກມຸງຄຸນຂອງ Queen Elizabeth II ທີ່ ສສຊລ

ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2022, ວິທະຍຸ SBS ພາກ ພາສາລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ລະນຶກເຖິງ Queen Elizabeth II ທີ່ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມ ຊຸມຊົນລາວທີ່ເມືອງ Bonnyrigg.
ມື້ນັ້ນ, ໄດ້ມີພິທີທາງສາສນາ ເພື່ອລະນຶກເຖິງພະຣາຊິນີ. ພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດໍາເນີນໂດຍພຣະສົງຈາກ 3 ວັດ. ພາຍຫຼັງພິທີທາງສາສນາ, ຮູບພະຣາຊິນີ ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນ ດ້ວຍຮູບຂອງ King Charles III ກະສັດອົງໃຫມ່; ແລະມີການຮ້ອງເພງຊາດ.
Source: SBS / Sak Phoumirath
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ໃນເວລາດຽວກັນ, ພວກເຮົາມີໂອກາດ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຍິງ ສອງຄົນທີ່ມີອາຍຸແຕກຕ່າງກັນ. ຄົນຫນຶ່ງ ອາຍຸ 70 ກວ່າປີ ອີກຄົນຫນຶ່ງ ອາຍຸຊາວ ກວ່າປີ. ທັງສອງໄດ້ຖືກຕັ້ງຄໍາຖາມ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບ ສະຖາບັນມະຫາກະສັດອັງກິດ ແລະຄວາມກ່ຽວ ຂ້ອງກັບອອສເຕຣເລັຍ ໃນສັດຕະວັດ ທີ 21.
ແຕ່ຫນ້າເສັຍໃຈທີ່ທັງສອງຄົນໄດ້ຮ້ອງຂໍບໍ່ໃຫ້ບອກຊື່ ແລະສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນpodcast ແຕ່ການສົນທະນາ ໄດ້ຖືກຕີພິມໃນ podcast ນີ້.
ນີ້ແມ່ນການສົນທະນາ ກັບຜູ້ຍິງ 1 (ອາຍຸ70ກວ່າປີ):
SBS: ສະຖາບັນມະຫາກະສັດອັງກິດ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບອອສເຕຣເລັຍຫຼາຍປານໃດ ໃນສັດຕະວັດທີ 21?
ຕອບ: ໃນຖານະເປັນຄົນລາວ/ອອສເຕຣລຽນ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມພົວພັນທີ່ແຮງກ້າ ຫຼາຍກັບສະຖາບັນມະຫາກະສັດ. ຂ້າພະເຈົ້າເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນລາວ ຕອນທີ່ສະຖາບັນມະຫາກະສັດລາວ ເປັນສະຖາບັນແຫ່ງຊາດ. ເນື່ອງຈາກ ເຫດການ ການເມືອງ ທີ່ຫນ້າເສັຍໃຈບາງຢ່າງ, ພວກເຮົາ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ກາຍ ເປັນອົບພະຍົບຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ຊຶ່ງກໍໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກມີຄວາມກະຕັນຍູຫລາຍຕໍ່ສິ່ງນັ້ນ. ຍ້ອນວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງທີ່ນີ້ ໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງ ຂອງຣາຊິນີ Queen Elizabeth II, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຜູກມີຄວາມພັນອັນແຮງກ້າກັບນາງ ແລະສະຖາບັນມະຫາກະສັດທົ່ວໄປ.
SBS ຖ້າຫາກວ່າມີການລົງປະຊາມະຕິ ວ່າອອສເຕຣເລັຍຄວນຈະເປັນ ສາທາຣະນະຣັດ ຫຼືບໍ່, ທ່ານຄິດວ່າຜົນຈະອອກມາເປັນແນວໃດ?
ຕອບ: ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້,ນັ້ນແມ່ນເຣື້ອງທີ່ຊາວອອສເຕຣເລັຍທຸກຄົນຈະຕັດສິນໃຈ. ສ່ວນຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະເລືອກເອົາທາງໃດ.
SBS: ຂອບໃຈຫຼາຍໆສໍາລັບເວລາຂອງທ່ານ.
ຕອບ: ຂອບໃຈ.
ນີ້ແມ່ນບົດສົນທະນາກັບ ຜູ້ຍິງ 2 (ອາຍຸ 20 ກວ່າປີ):
SBS: ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບໃດກັບ Queen Elizabeth?
ຕອບ: ສ່ວນຕົວແລ້ວຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃດໆ ກ່ຽວກັບພະຣາຊິນີເລີຍ. ຂ້ອຍມາທີ່ນີ້ມື້ນີ້ ເພາະວ່າພໍ່ແມ່ຜູ້ສູງອາຍຸມາທີ່ນີ້ ແລະຂ້ອຍຖືກຂໍໃຫ້ມານໍາເພິ່ນ. ບໍ່ຄືກັບພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກຫຍັງກ່ຽວກັບສະຖາບັນມະຫາກະສັດລາວເລີຍ ແລະດັ່ງນັ້ນ, ຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມພົວພັນຫຍັງ ກັບສະຖາບັນມະຫາກະສັດ ຄືກັນກັບພໍ່ແມ່ຂ້ອຍ.
SBS: ໃນຖານະທີ່ເປັນຄົນວັຍຫນຸ່ມ, ທ່ານຄິດວ່າສະຖາບັນມະຫາກະສັດອັງກິດ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບອອສເຕຣເລັຍບໍ?
ຕອບ: ບໍ່. ໃນຖານະເປັນປະເທດນຶ່ງ, ຂ້ອຍຄິດວ່າພວກເຮົາຄວນຈະ "ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ" ພໍທີ່ຈະມີປະມຸກຣັດ ຂອງພວກເຮົາເອງ. ຕາມປະວັດສາດ, ອອສເຕຣເລັຍ ອາດຈະຕ້ອງມີກະສັດອັງກິດ ທີ່ຈະປົກຄອງ; ແຕ່ວ່ານັ້ນມັນດົນມາແລ້ວ, ແລະຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງ.
SBS: ຖ້າຫາກວ່າມີການລົງປະຊາມະຕິ ວ່າອອສເຕຣເລັຍຄວນຈະເປັນ ສາທາຣະນະຣັດຫຼືບໍ່, ເຈົ້າຄິດວ່າຜົນຈະອອກມາເປັນແນວໃດ?
ຕອບ: ຂ້ອຍຄິດວ່າສາທາຣະນະຣັດຄວນຊນະ. ຂ້ອຍຈະລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ສາທາຣະນະຣັດຢ່າງແນ່ນອນ.
SBS ມີການບັນທຶກການສໍາພາດກັບ ທ່ານ ບຸນທັມ ວົງໄຊຍາ ປະທານ ສສຊລ ກ່ຽວກັບວັນ Memorial Day ນີ້ ສໍາລັບ Queen Elizabeth II.
ໃນຖານະເປັນຜູ້ຜລິດຣາຍການ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ ສໍາລັບໂອກາດທີ່ໄດ້ ໂອ້ລົມກັບທ່ານ ປະທານ ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ.