ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ.

ທ່ານ Xiao Qian ເອກອັກຄະຣັຖທູດຂອງຈີນ ປະຈໍາອອສເຕຣເລັຍ ໄດ້ບອກ ຣັຖບານກາງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕໍ່ບັນຫາ ໄຕ້ຫວັນດ້ວຍ "ຄວາມລະມັດລະວັງ" ໂດຍກ່າວໃນຄໍາປາໄສຕໍ່ສະໂມສອນ ສືມວນຊົນແຫ່ງຊາດ ໃນວັນພຸດ (10 ສິງຫາ) ວ່າ "ບໍ່ມີບ່ອນວ່າງສຳຣັບການປະນີປະນອມ" ກ່ຽວກັບການອ້າງສິດທິໃນເຂດແດນ ຂອງປັກກິ່ງກ່ຽວກັບ ເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ.
ຄໍາເຕືອນມີຂຶ້ນໃນຂນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ຫລັງຈາກທ່ານນາງ Nancy Pelosi ໂຄສົກສະພາຂອງ ອາເມຣິກາ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງ Taipei. Essam al-Ghalib ລາຍງານ.
ທ່ານ Xiao Qian ເອກອັກຄະຣັຖທູດຈີນ ປະຈໍາ ອອສເຕຣເລັຍ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງຣັຖບານ ຂອງອອສເຕຣເລັຍ ເມື່ອບໍ່ດົນ ມານີ້ເປັນໂອກາດທີ່ຈະ "ຕັ້ງໃໝ່" ຄວາມສໍາພັນທີ່ມີບັນຫາກັບ ຈີນ.
"ໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ຫນ້າເສຍດາຍທີ່ ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຈີນກັບອອສເຕຣເລັຍ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນ ສະຖານະການ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ທຸກຄົນຮູ້ຈັກ. ອັນນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການແລກປ່ຽນສອງ ຝ່າຍ, ການຮ່ວມມືໃນທັດສະນະ ຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງຄວາມເສັຍ ຫາຍຢ່າງຫນັກ ຕໍ່ມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ສອງປະຊາຊົນຂອງ ພວກເຮົາ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຢາກເຫັນ ແລະມັນຂັດກັບ ຜົນປໂຍດຂອງສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງສອງຊາດເຮົາ. ບັດນີ້, ດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງຂອງ ຣັຖບານ ເມື່ອ ບໍ່ດົນມານີ້, ພວກເຮົາມີ ຣັຖບານອອສເຕຣເລັຍໃຫມ່, ແນ່ນອນວ່າ ກິດຈະການພາຍໃນປະເທດນີ້ ແມ່ນການເລືອກ ຂອງປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລັຍ, ແຕ່ມັນໄດ້ໃຫ້ໂອກາດທີ່ເປັນໄປ ໄດ້ແກ່ພວກເຮົາທີ່ຈະຕັ້ງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຂອງພວກເຮົາຄືນໃຫມ່."
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບັນຫາໄຕ້ຫວັນ ຍັງເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກກັນຢູ່ ໂດຍທີ່ເອກອັກຄະຣັຖທູດຈີນ ກ່າວວ່າ ຕ້ອງຮັບມືດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.
"ພວກເຮົາຫວັງວ່າຝ່າຍອອສເຕຣເລັຍ ຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສໍາພັນລະຫວ່າງຈີນ-ອອສເຕຣເລັຍ ໂດຍເຄົາຣົບຫຼັກການ 'ຫນຶ່ງຈີນ' ຢ່າງຈິງຈັງ, ຮັບມືກັບຄໍາຖາມໄຕ້ຫວັນ ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ, ແລະໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນ."
ທ່ານກ່າວວ່າ ບໍ່ມີການປະນີປະນອມໃດໆ ເມື່ອເວົ້າເຖິງໄຕ້ຫວັນ.
"ແລະມັນເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຄໍາຖາມ ຂອງໄຕ້ຫວັນ, ບໍ່ມີບ່ອນປະນີປະນອມ. ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຫຼືຄວາມສໍາພັນທາງການຄ້າ ຫຼືບັນຫາສະເພາະ ໃນເລື້ອງອື່ນໆ. ໃນຄໍາຖາມຂອງໄຕ້ຫວັນ, ມັນເປັນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເອກຣາຊ ແລະດິນແດນແລະຊັບສິນຂອງພວກເຮົາ, ບໍ່ມີບ່ອນສໍາລັບພວກເຮົາ ທີ່ຈະປະນີປະນອມ ແລະເລື້ອງທີ່ວ່າອີກດົນປານໃດນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈະມີການປະກາດ ໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມ."
ທ່ານ Qian ກ່າວວ່າ ຈະມີ 'ການສຶກສາຄືນໃຫມ່' ສໍາລັບປະຊາຊົນ 80 ລ້ານ ຄົນຂອງໄຕ້ຫວັນທີ່ຈະມາເຂົ້າໃຈ ຈີນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຫລາຍຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກທ່ານ Qian ໄດ້ກ່າວຈົບ, ຈີນກໍໄດ້ຢຸດ ການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານ ທີ່ໃຊ້ອາວຸດຈິງ ໃກ້ໄຕ້ຫວັນ.
ກອງບັນຊາການໂຮງລະຄອນພາກຕາເວັນອອກ ຂອງຈີນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການປະຕິບັດງານຂອງຕົນຢູ່ ຮອບໆຊ່ອງແຄບ ໄດ້ "ທົດສອບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ" ເຖິງຄວາມສາມາດ ໃນການສູ້ລົບຂອງກອງທັບ ແລະ ການຝຶກຊ້ອມ, ໃນເວລານີ້ໄດ້ ສໍາເລັດແລ້ວ.
"ກອງບັນຊາການໂຮງລະຄອນພາກຕາເວັນອອກຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ (PLA) ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ດໍາເນີນການ ປະຕິບັດງານທາງທະຫານຮ່ວມກັນຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກອງທັບທີ່ມີຫຼາຍຫນ່ວຍບໍລິການແລະອາວຸດໃນນ່ານນ້ຳແລະນ່ານຟ້າ ນອກເກາະໄຕ້ຫວັນ. ພາຣະກິດທັງຫມົດໄດ້ສໍາເລັດ ແລ້ວ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສູ້ຮົບ ຂອງກອງທັບ ໃນການດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນໄດ້ຮັບການ ຢືນຢັນຢ່າງ ມີປະສິດທິຜົນແລ້ວ
ຈີນຕ້ອງການຮວມກັບ ໄຕ້ຫວັນຢ່າງສັນຕິ ເຊິ່ງປັກກິ່ງ ຖືວ່າ ເປັນແຂວງທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ ແຕ່ທ່ານ Qian ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າຈະບໍ່ໃຊ້ກໍາລັງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານນາງ Nancy Pelosi ໂຄສົກສະພາກ່າວວ່າ ສະຫະຣັດຈະສືບຕໍ່ ສນັບສນູນ ໄຕ້ຫວັນ.
"ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຈີນໂດດດ່ຽວໄຕ້ຫວັນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກີດກັນ ໄຕ້ຫວັນບໍ່ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນອົງການອະນາໄມໂລກ. ສິ່ງອື່ນໆທີ່ໄຕ້ຫວັນສາມາດປະກອບສ່ວນ ທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະບໍ່ໃຫ້ໄຕ້ຫວັນໄປທີ່ນັ້ນ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກີດກັ້ນພວກເຮົາຈາກການໄປໄຕ້ຫວັນ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຄິດວ່າ ປະຕິກິຣິຍາ ຂອງພວກເຂົານັ້ນ ແມ່ນ ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ ປະຊາທິປະ ໄຕ ທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕນີ້. ຢ່າເຊື່ອພຽງຄຳເວົ້າຂ້າພະ ເຈົ້າ, Freedom House ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ຫນຶ່ງໃນ ບັນດາປະຊາທິປະ ໄຕ ທີ່ມີອິດສຣະ ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ສິ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມສໍາເລັດ ຂອງເສດຖະກິດ ຂອງພວກເຂົາ, ເພື່ອ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ຂອງຄົນຫນຸ່ມ ທີ່ຈະຮັບເອົາປະຊາທິປະໄຕ."
ທ່ານນາງ Pelosi ໄດ້ປົກປ້ອງການຢ້ຽມຢາມ ໄຕ້ຫວັນຂອງລາວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈີນໂກດແຄ້ນ.
"ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາໃນການໄປໄຕ້ຫວັນແມ່ນຈະເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມສໍາພັນອັນແຫນ້ນແຟ້ນນີ້ສ້າງຂື້ນເທິງຄວາມສຳພັນທີ່ມີມາແຕ່ກ່ອນ, ເຊິ່ງພວກເຮົາສນັບສນູນ, ເຊິ່ງມັນສໍາຄັນແທ້ໆ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຈະເຮັດເພື່ອຈະສ້າງ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າ. ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການພົວພັນ ໄຕ້ຫວັນ ປີ 1979, ພ້ອມດຽວກັນກັບການປ່ຽນແປງ ການຮັບຮູ້ຂອງພວກເຮົາເພື່ອກໍານົດເງື່ອນໄຂຂອງຄວາມສໍາ ພັນຂອງພວກເຮົາ, ການສື່ສານຮ່ວມກັນທັງສາມ ລະຫວ່າງສະຫະຣັດ -ຈີນ ແລະ ການຮັບຮອງຫົກປະການ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ ບໍ່ມີ ການກະທຳທີ່ອອກໄປຈາກສິ່ງນັ້ນ. "
ຫລັງຈາກ ການຢ້ຽມຢາມ ໄຕ້ຫວັນ ຂອງທ່ານ ນາງ Pelosi, ຈີນ ໄດ້ເລີ້ມການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານ ແລະ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຕັດ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆຈາກຄວາມປອດພັຍທາງ ທະເລ ຈົນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງພູມອາກາດກັບສະຫະຣັດ
ທ່ານ Joseph Wu ຣັຖມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄຕ້ຫວັນ ກ່າວວ່າ ຈີນ ມີເປົ້າຫມາຍດຽວໃນການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານ:
"ຈີນໄດ້ໃຊ້ການຝຶກຊ້ອມການທະຫານຂອງຕົນເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການບຸກລຸກໄຕ້ຫວັນ. ກໍາລັງດໍາເນີນການ ຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານຂນາດໃຫຍ່ ແລະ ການຍິງຂີປະນາວຸດ, ພ້ອມທັງການໂຈມຕີ ທາງອິນເຕີແນັດ, ການໂຄສະນາ ບິດເບືອນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແລະ ການບີບບັງຄັບທາງເສດຖະກິດ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກຳລັງຂວັນ ຂອງສັງຄົມອ່ອນແອລົງໃນໄຕ້ຫວັນ."
ທ່ານ Wu ກ່າວວ່າ ຍຸດທະສາດ ຂອງປັກກິ່ງ ຈະຮວມທັງການ ຄວບຄຸມທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ຈີນໃຕ້ ຜ່ານຊ່ອງແຄບ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ການບັງຄັບເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ສະຫະຣັດແລະ ພັນທະມິດ ຂອງຕົນຊ່ອຍເຫລືອໄຕ້ຫວັນ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການໂຈມຕີ.
"ໃນແງ່ຂອງການທົດລອງຂີປະນາວຸດ ຂອງຕົນ, ຈີນພວມພະຍາຍາມຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອຢັບຢັ້ງ ປະເທດອື່ນໆທີ່ຈະແຊກແຊງ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ຕົນທີ່ຈະບຸກລຸກໄຕ້ຫວັນ. ການຝຶກຊ້ອມ ຂອງຕົນກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການປະຕິເສດພື້ນທີ່, ຫຼື ຍຸດທະສາດ A2/AD, ເຮັດໃຫ້ເຮົາ ເຫັນພາບທີ່ແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບ ຄວາມທະເຍີທະຍານ ທາງດ້ານພູມສາດ ຂອງຈີນເກີນກວ່າໄຕ້ຫວັນ. ເວົ້າອີກຢ່າງຫນຶ່ງ, ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງຈີນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການ ຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານ ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອປ່ຽນແປງສະຖານະພາບ ໃນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ແລະທົ່ວພູມິພາກ."
ຣັຖບານ ໄຕ້ຫວັນໄດ້ດໍາເນີນການຝຶກຊ້ອມ ຂອງຕົນເພື່ອເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມພ້ອມຂອງຕົນ ທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງຈີນ CCTV, Joanna Lei - ນັກວິເຄາະຄວາມສໍາພັນສາກົນ ຈາກໄຕ້ຫວັນ - ອ້າງວ່າປະຊາຊົນໃນໄຕ້ຫວັນບໍ່ເຊື່ອວ່າ ສະຫະຣັດຈະມາຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າຖ້າຫາກມີການຂັດແຍ້ງ ກັນເກີດຂຶ້ນ.
"ຜູ້ໃນເວລານີ້ ຄົນຕາມຫົນທາງ ກໍາລັງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ເຊື່ອວ່າ ສະຫະຣັດ ຈະມາຊ່ອຍເຫລືອໄຕ້ຫວັນ. ການສໍາຫຼວດ ສອງເທື່ອເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມີ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາຊົນທີ່ ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າ ສະຫະຣັດຈະມາຊ່ອຍ ຍ້ອນວ່າ ເມື່ອ ຈີນ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານ, ສະຫະຣັດ ອາເມຣິກາ ກໍຈະຖອນໂຕ."
ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Essam Al-Ghalib ຂ່າວ SBS News,
ຜລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກ ພາສາລາວ