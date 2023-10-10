ການປ້ອງກັນການຂ້າໂຕຕາຍໃນອຸດສາຫະກັມການກໍ່ສ້າງ.
ໂຄງການ Sydney Gateway ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າໄດ້ຮັບການ ຮັບຮອງ 'Mates in Construction' ທີ່ຫາຍາກໃນງານ Sydney.
Mates in Construction ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ທີ່ອຸທິດໃຫ້ແກ່ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈິດ ແລະການປ້ອງກັນການຂ້າຕົວຕາຍ ໃນອຸດສາຫະກັມການກໍ່ສ້າງ ແລະພາກສ່ວນທີ່ໃຊ້ແຮງງານອື່ນໆ.
Alex Anyfantis ລາຍງານ.
ໂຄງການ The Sydney Gateway ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ Mates in Construction ໃນ ລະຫວ່າງງານ ທີ່ Sydney ໃນ ວັນພຸດ (ຕຸລາ 4).
ການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແມ່ນເມື່ອໂຄງການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫນ້ອຍ 80 ເປີເຊັນ ຂອງພະນັກງານທັງຫມົດ ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ Mates General Awareness, ຊຶ່ງເປັນຫຼັກສູດເບື້ອງຕົ້ນ ຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະຊອກຫາໃນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະວິທີການຊຸກຍູ້ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຕ້ອງການ.
ນອກຈາກນີ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີອັດຕາສ່ວນ 1-ໃນ-20 ຂອງອາສາສມັກຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຊຶ່ງໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ Mates Connector-ຫຼັກສູດສີ່ຊົ່ວໂມງ ກ່ຽວກັບວິທີເຮັດໃຫ້ຄົນປອດພັຍ ໃນຂນະທີ່ ສນັບສນູນເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່.
ໃນການໄດ້ຮັບແຜ່ນຈາລຶກ ສະແດງຄວາມຍິນດີ ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງການຮັບຮອງ, ທ່ານ Andrew Deck ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ Sydney Gateway Project ໄດ້ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈ ໃນຄວາມສໍາພັນທີ່ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນກັບ Mates in Construction.
"ທີ່ Sydney Gateway, ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈຫຼາຍ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາປະສົບຄວາມສຳເຣັດ ໃນການປ້ອງກັນການຂ້າຕົວຕາຍ ແລະຄວາມຕື່ນໂຕດ້ານສຸຂະພາບຈິດ. ມັນເປັນບັນຫາສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກັມ ແລະມັນເປັນບັນຫາສໍາຄັນສໍາລັບຄົນທົ່ວໄປ. ແລະພວກເຮົາພູມໃຈຫຼາຍ ກັບຄວາມສໍາພັນທີ່ພວກເຮົາມີກັບ Mates (in Construction). ຂໍຂອບໃຈທ່ານ Brad (Parker) ສໍາລັບວຽກງານ ທີ່ທ່ານແລະທີມງານທັງຫມົດ ຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບ ຮັບຮອງນີ້. ເຮົາມີຄົນງານຫລາຍກວ່າພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການຮັບຮູ້ທົ່ວໄປ ແລະຫລາຍກວ່າຮ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ connector ເປັນເວລາສີ່ມື້, ຊຶ່ງທັງຫມົດແມ່ນກ່ຽວກັບການເອົາໃຈໃສ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນຂອງທ່ານ."
Mates in Construction ແມ່ນອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນປໂຍດ ທີ່ໄດ້ຮັບຫນ້າທີ່ ອັນລຳບາກ ໃນການແກ້ໄຂສຸຂະພາບຈິດ ແລະການປ້ອງກັນການຂ້າຕົວຕາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກັມກໍ່ສ້າງ.
C.E.O, Brad Parker ກ່າວວ່າ ອັດຕາການຂ້າຕົວຕາຍ ໃນພວກແຮງງານນັ້ນໜ້າເປັນຫ່ວງ.
"ພວກເຮົາສູນເສັຍ ພະນັກງານກໍ່ສ້າງ ທຸກໆສອງມື້ ຈາກການຂ້າຕົວຕາຍ. ເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມ ທີ່ຈະຂ້າຕົວຕາຍ ເຖິງແປດເທົ່າ ຫຼາຍກວ່າການຕາຍຈາກອຸບັດຕິເຫດຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ. ແລະຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາກໍມີບັນຫາວ່າ, ລາຍງານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເຮັດມາ ພາຍໃນອຸດສາຫະກັມຕ່າງໆ ໃນໂລກ ແມ່ນຢູ່ໃນນີ້, ຊຶ່ງເປັນລາຍງານ AISRAP, ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸວ່າ 93 ເປີເຊັນ ຂອງພະນັກງານກໍ່ສ້າງ ທີ່ໄດ້ຂ້າຕົວຕາຍໃນອະດີດ, ບໍ່ເຄີຍຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຫາໄດ້ຢູ່ໃສ, ເຂົາບໍ່ຕ້ອງການຫາ ຫຼືທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການສນັບສນູນໃຫ້ເຮັດ."
Lindsay Collins, ນັກຟຸດບານ N-R-L ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານເຊັ່ນກັນ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນຄ້ອນຕີ ທີ່ມີການແກະສລັກສອງດ້ານ ສໍາລັບການຈົບຫຼັກສູດຊ່າງໄມ້.
Lindsay Collins, ນັກຟຸດບານ N-R-L ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານເຊັ່ນກັນ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນຄ້ອນຕີ ທີ່ມີການແກະສລັກສອງດ້ານ ສໍາລັບການຈົບຫຼັກສູດຊ່າງໄມ້.
ຜູ້ຊນະການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກກັບ Kangaroos ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເປັນທູດ Mates N-R-L ສໍາລັບການເຮັດວຽກ ດ້ານສຸຂະພາບຈິດຂອງລາວ.
Mr Collins ກ່າວວ່າ ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບພວກຄົນງານ ທີ່ຈະເປີດໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ຄວາມຄິດລິເລີ່ມຕ່າງໆ ເຊັ່ນMates in Construction ຈະເອົາການສົນທະນາເຫລົ່ານັ້ນ ຂຶ້ນໄປຕື່ມອີກ.
"ແມ່ນແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະປາກົດໃຫ້ເຫັນຫຼາຍຂຶ້ນທຸກມື້ນີ້ ດ້ວຍໂຄງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ Mates (in Construction). ແຕ່ວ່າ ຕັ້ງແຕ່ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ໂດຍສະເພາະໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ທ່ານບໍ່ໄດ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ ຫຼາຍເກີນໄປ, ແຕ່ມີການສົນທະນາ ໃນເວລາຢຸດພັກ ຊຶ່ງເປັນຕອນ ທີ່ຈະເອົາມັນອອກຈາກເອິກຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ອາດຈະບໍ່ມີ ການເວົ້າລົມກັນຕໍ່ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຫນຶ່ງ ໃນເລື້ອງໃຫຍ່ກ່ຽວກັບ Mates (in Construction) ທີ່ກໍາລັງສ້າງຄວາມຮູ້ ຜ່ານທາງຄົນງານຄົນອື່ນໆ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງສິ່ງນັ້ນ ແລະອາດຈະຕິດຕາມ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນ ຈາກເພື່ອນຄົນອື່ນໆ ໃນອຸດສາຫະກັມ ຂອງເຂົາເຈົ້ານໍາອີກ."
ລາວເວົ້າວ່າ ການມີທາງເລືອກ ໃນການເປັນ ຊ່າງໄມ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວຊອກຫາຕົວຕົນ ຢູ່ນອກຟຸດບອນ, ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນ ຕ້ອງດີ້ນລົນ.
"ເຈົ້າມາຢູ່ບ່ອນສູງ, ແລ້ວກໍເຈົ້າກັບລົງມາຕ່ຳ ຫຼັງຈາກເຕະບານ ແລະເຈົ້າອາດຮຼ້ສຶກຫຼົງທາງຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ແລະບໍ່ຮູ້ຈຸດປະສົງຂອງເຈົ້າເຊັ່ນກັນ ແລະຂ້ອຍຄິດວ່າ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງ. ເວລານີ້, ແມ່ນການຊອກຫາຈຸດປະສົງຂອງທ່ານ ຢູ່ນອກເກມຟຸດບອນ ແລະບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກຖືວ່າ ເປັນພຽງນັກກິລາ. ສະນັ້ນ, ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ ຕອນນີ້ເປັນຊ່າງໄມ້ແລ້ວ ບັດນີ້ ກໍມີແຜນຍຸດທະສາດ ໃນການຈັດການສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ ເພື່ອວ່າ ການປ່ຽນແປງນັ້ນ ຈະສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ."
ໂດຍສເລັ່ຍແລ້ວ, ຫລາຍຄົນໃນອຸດສາຫະກັມ ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ເກີນກວ່າ ແປດຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ໂດຍມີການລາຍງານວ່າ ບາງຄົນກໍເຮັດວຽກເຖິງສິບຫ້າຊົ່ວໂມງ ເມື່ອໃກ້ກຳໜົດເວລາຂອງໂຄງການ.
ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີ່ຍາວນານ ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄວາມສໍາພັນໃນຄອບຄົວ ແລະຫມູ່ເພື່ອນ ແລະເປັນສາເຫດສໍາຄັນຂອງຄວາມວິຕົກກັງວົນ.
Abraham Hong ເປັນວິສະວະກອນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸດສາຫະກັມ ຂອງລາວມາໄດ້ເກືອບສິບປີແລ້ວ.
ລາວເວົ້າວ່າ ໂຄງການ Mates in Construction ໄດ້ຊ່ວຍບໍຣິສັດຂອງລາວໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ.
"ໃນຂນະທີ່ Mates in Construction ໄດ້ມອບໂປຣແກຣມ ສໍາລັບໂຄງການນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທຸກໆສອງສາມເດືອນ ພວກເຂົາຈະມາທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກນີ້ ແລ້ວພວກເຂົາຈະກວດເບິ່ງວ່າ ພວກເຮົາເປັນແນວໃດແດ່. ຖ້າຈະເວົ້າແທ້, ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດໂຄງການນີ້, ພວກເຮົາເຄີຍບໍ່ສົນໃຈ ກ່ຽວກັບມິດຕະພາບ ຫຼືພວກເຮົາບໍ່ສົນໃຈເພື່ອນຮ່ວມງານ. ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າ (ໃນການ) ຫ່ວງໃຍເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນທິມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕິດຕໍ່ ໄປຫາສະມາຊິກ ໃນທິມຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າ, 'ພວກເຈົ້າໃຊ້ຊີວິດໂອເຄບໍ່?' 'ພວກເຈົ້າມີຄວາມກົດດັນບໍ່?' ຫຼື 'ພວກເຈົ້າມີເວລາພໍກັບຄອບຄົວຂອງເຈົ້າບໍ່?', ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ.
Maggie Pearce ຜູ້ສນັບສນູນ Mates for Construction ໄດ້ສູນເສັຍລູກຊາຍໃນການຂ້າຕົວຕາຍໃນປີ 2018.
ລາວອາຍຸ 21 ປີ ແລະ ເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງ.
ນາງກ່າວວ່າ ການສູນເສັຍນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫນັກ ຕໍ່ຄອບຄົວແລະຫມູ່ເພື່ອນຂອງນາງ.
"ມັນສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ລູກສາວຂອງຂ້ອຍ, ໂຕຂ້ອຍເອງ, ພໍ່ຂອງລາວຍັງໄດ້ເສັຍຊີວິດ ຍ້ອນວ່າລາວຮູ້ສຶກວ່າ ລາວບໍ່ສາມາດຢູ່ຕໍ່ໄປໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີລູກຊາຍຂອງລາວ. ຜົນກະທົບ ໄດ້ຂຍາຍອອກໄປໄກ. ຄອບຄົວ, ຫມູ່ເພື່ອນ, ເຂົາເຈົ້າທຸກຄົນຄິດຮອດລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍ ຄືກັນກັບຂ້ອຍ."
ນາງເວົ້າວ່າ ຜູ້ຊາຍຕ້ອງຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ຈະເປີດໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງພວກເຂົາ.
"ເຮົາຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ຊາຍ ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ ວ່າ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ທີ່ຈະຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາມີບັນຫາ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຢາກໃຫ້ພວກເຂົາໄປຊອກຫາຄົນ ທີ່ພວກເຂົາສາມາດລົມກັນໄດ້. ບັນຫາທີ່ແບ່ງປັນ ແມ່ນບັນຫາໄດ້ຫຼຸດລົງແລ້ວເຄິ່ງນຶ່ງ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງຊ່ວຍຊີວິດຄົນຫນຸ່ມ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ."
ເຖິງວ່າຄວາມຄິດລິເລີ່ມ Mates in Construction ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼາຍຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸດສາຫະກັມ ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ສໍາລັບບັນຫາສຸຂະພາບຈິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ກໍຍັງມີຄົນງານກໍ່ສ້າງ ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ກໍາລັງດີ້ນລົນຢູ່.
ຄົນງານຈາກພູມຫຼັງທີ່ພາສາທຳອິດ ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ ອາດຈະພົບວ່າມັນບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນ, ໂດຍອຸບປະສັກ ດ້ານພາສາ ຍັງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນອຸບປະສັກທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ານໄປໄດ້.
Mr Hong ຊຶ່ງເປັນຜູ້ເປັນອົບພະຍົບເອງກ່າວວ່າ ມີຜູ້ຄົນຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ທີ່ມີປັນຫາໃນການສື່ສານ.
"ແນ່ນອນວ່າ ມີບາງຄົນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດວຽກກັບຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະເວົ້າໃນພາສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອາດຈະເປັນອຸບປະສັກດ້ານພາສາຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ເຊັ່ນກັນ. ແຕ່ພວກເຮົາ ຈະສນັບສນູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ຄວາມຫຼັກຈາກ Mates in Construction ແມ່ນ 'ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອສນັບສນູນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອສົ່ງມອບວຽກຢ່າງປອດພັຍ.'
ແລະດ້ວຍຂໍ້ຄວາມນັ້ນ, ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນໃນກິດຈະກັມ ທີ່ຊິດນີ ກໍຫວັງວ່າຈະມີສະພາບແວດລ້ອມ ການກໍ່ສ້າງທີ່ສົດໃສ, ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີກວ່າເກົ່າ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນຈະຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ທີ່ຈະປົດປ່ອຍຄວາມກັງວົນຂອງຕົນ ໃນຂນະທີ່ເຂົາເຈົ້າທໍາງານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາເລັດ.
ຖ້າທ່ານ ຫຼືຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກ ວ່າຕ້ອງການການສນັບສນູນ ໃນພາວະວິກິດ, ຕິດຕໍ່
Lifeline ທີ່ 131114,
ການຂ້າຕົວຕາຍ Call Back Service ທີ່ 1300659467 ແລະ
Kids Helpline ທີ່ 1800551800 (ສໍາລັບໄວຫນຸ່ມທີ່ມີອາຍຸສູງເຖິງ 25 ປີ).
ຂໍ້ມູນ ແລະການສນັບສນູນເພີ່ມເຕີມ ດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ສາມາດຫາໄດ້ທີ່ beyondblue.org.au ແລະ ທີ່ 1300224636.
Embrace Multicultural Mental Health ສນັບສນູນ ຜູ້ທີ່ມາຈາກພູມຫຼັງທາງດ້ານວັດທະນະທັມ ແລະພາສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Alex Anyfantis ຂ່າວ SBS News,
ຈັດທຳໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກ ພາສາລາວ.
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