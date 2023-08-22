ສນັບສນູນ ການຣົນນະຣົງYes ຕໍ່ ສຽງ

ສນັບສນູນ ການຣົນນະຣົງ Yes ຕໍ່ ສຽງ.
ກຸ່ມຊາວອົບພະຍົບ ແລະພວກສັດທາ ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ ທີ່ຣັດ Victoria ເພື່ອໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າສນັບສນູນ ການຣົນນະຣົງ Yes ຕໍ່ ສຽງຂອງຊາວພື້ນເມືອງຕໍ່ຣັຖສະພາ ໃນການລົງປະຊາມະຕິ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ເຖິງແມ່ນ ຈະມີແນວໂນ້ມໃນການສໍາຫລວດ ຄວາມຄິດເຫັນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການຄັດຄ້ານຫລາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ຂໍ້ ສເນີ ຂອງການລົງປະຊາມະຕິ, ແຕ່ຜູ້ນໍາ ຂອງການຣົນນະຣົງ No ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດວາງໃຈໄດ້.
Deborah Groarke ແລະ Tys Occhiuzzi ມີລາຍງານ.
Esme Bamblett ຈາກ First People's Assembly of Victoria.
ທ່ານນາງ ໄດ້ຣົນນະຣົງ ສນັບສນູນ ສຽງຂອງຊາວພື້ນເມືອງຕໍ່ຣັຖສະພາ-ແຕ່ລາວເວົ້າວ່າ ລາວຢາກໃຫ້ມັນ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງກຸ່ມ.
"ເຮົາຕ້ອງການພັນທະມິດ ເພື່ອໃຫ້ ສຽງ (Voice) ເຂົ້າເສັ້ນໄຊ. ພວກເຮົາຕ້ອງການພັນທະມິດເພື່ອເລືອກ Yes, ເພາະວ່າພວກເຮົາ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດດ້ວຍຕົວເອງ ໃນການລົງປະຊາມະຕິໃນປີ 1967.
90.77 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ລົງຄະແນນສຽງ ບໍ່ແມ່ນຊາວພື້ນເມືອງ-ແລະພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ YES."
ບັດນີ້ ໄດ້ມີການສະແດງຄວາມສາມັກຄີ ສຳລັບ ສຽງ (Voice) ຈາກກຸ່ມວັດທະນະທັມ ແລະສັດທາ ຂອງຊາວ Victoria ຫລາຍກວ່າ 80 ກຸ່ມ.
Azmina Hussein ເປັນປະທານ ຂອງຫໍພິພິທະພັນອິສລາມ ຂອງ.
"ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ມັນມາຈາກປະສົບການຊີວິດຂອງພວກເຮົາເອງ. ຖ້າເຮົາ ບໍ່ໃຫ້ໂອກາດ ຫລືເວທີ ໃຫ້ຊົນຊາດປະເທດທໍາອິດ (First Nations People) ຂອງເຮົາ ເພື່ອທີ່ເຂົາຈະໄດ້ຍິນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ ເຮົາຈະພັດທະນາ ຄວາມເທົ່າທຽມ ແລະໂອກາດສໍາລັບທຸກຄົນ ໄດ້ແນວໃດ."
ທ່ານ Fred Alale AM ປະທານເທດສະການດົນຕີ ແລະວັດທະນະທັມອາຟຣິກາ (African Music and Cultural Festival) ກ່າວວ່າ ປະສົບການຂອງຜູ້ອົບພະຍົບ ໄດ້ແບ່ງປັນ ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ທີ່ສໍາຄັນ ກັບຊາວພື້ນເມືອງອອສເຕຣເລັຍ.
"ເຮົາເຫັນອົກເຫັນໃຈ ກັບອຸບປະສັກ ແລະສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຊຸມຊົນຊາວພື້ນເມືອງ ໃນຣັດ Victoria ແລະອອສເຕຣເລັຍ ໄດ້ປະສົບມາ, ຫຼືກໍາລັງປະສົບຢູ່. ເຊັ່ນ: ການມີຄວາມແຕກຕ່າງ, ອຸບປະສັກ ເຊັ່ນ ການບໍ່ມີໂອກາດຫຼາຍ ຄືຄົນອື່ນ, ອຸບປະສັກ ເຊັ່ນ: ການໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະການຕ້ອນຮັບ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກເປັນເຈົ້າຂອງ. ອອສເຕຣເລັຍດີຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ... ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍຄົນ ບໍ່ມີປະສົບການດຽວກັນຄືກັບຂ້າພະເຈົ້າ ແລະພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຍັງມີພາຣະທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດອີກ."
ເກືອບ 60 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ເວົ້າພາສາອື່ນ ນອກຈາກພາສາອັງກິດຢູ່ໃນບ້ານ ມີເຈດຕະນາ ທີ່ຈະເຫັນດີກັບຄໍາຖາມ ຂອງການລົງປະຊາມະຕິ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້-ອີງຕາມການສໍາຫລວດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ແຕ່ການສໍາຫຼວດອື່ນໆ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີແນວໂນ້ມ ຂອງການຫຼຸດລົງທົ່ວໄປ ໃນການສນັບສນູນ, ໂດຍທີ່ຜູ້ຣົນນະຣົງ ເຊັ່ນສະມາຊິກສະພາສູງ ຂອງ Northern Territory, ທ່ານນາງ Jacinta Price ທີ່ຍັງຣົນນະຣົງຕໍ່ຕ້ານ ການລົງຄະແນນສຽງ YES ໃນການສໍາພາດກັບວິທະຍຸ 2GB ທີ່ Sydney.
"ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຊາວອອສເຕຣເລັຍ ຈະເວົ້າວ່າ NO. ພວກເຮົາ ຈະບໍ່ຖືກສັ່ງໃຫ້ເຮັດ; ເຮົາຈະບໍ່ຖືກບອກສອນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໃນການລົງປະຊາມະຕິ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າໄປລົງຄະແນນສຽງ"
ຜູ້ນໍາຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ Peter Dutton ຍັງຍຶດຕິດຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ ຢູ່ໃນຄ້າຍ NO, ໂດຍຢືນຢັນ ໃນລາຍການ Nine's Today ວ່າທ່ານ Anthony Albanese ແລະຂອງທ່ານ ຍັງບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍ ສຽງ (Voice) ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຊາວອອສເຕຣເລັຍຫລາຍລ້ານຄົນ ຕ້ອງການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຄືຜູ້ໃຫຍ່. ພວກເຂົາ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ຈາກນາຍົກຣັຖມົນຕີ ຂອງພວກເຂົາ, ແລະນາຍົກຣັຖມົນຕີ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ໂດຍເຈຕະນາ ທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ສຽງ (Voice) ແລະຕອບຄໍາຖາມ ທີ່ຖືກຖາມຢ່າງຖືກຕ້ອງ."
ແຕ່ກຸ່ມອົບພະຍົບ ທີ່ກົດດັນໃຫ້ມີການຣົນນະຣົງ ເພື່ອ YES ໄດ້ພົບການສນັບສນຸນ ທາງການເມືອງບາງຢ່າງ.
ສະມາຊິກສະພາຣັດ Victoria ເຊັ່ນ Gabrielle Williams, ຣັຖມົນຕີວ່າການ ສົນທິສັນຍາ ແລະຊົນຊາດທໍາອິດ (Treaty and First Peoples) ຂອງຣັດ, ເຫັນໂອກາດໃນຊຸມຊົນ ທີ່ແຕກຕ່າງຂອງຣັດ-ແລະການລົງຄະແນນສຽງ YES.
"ມັນເປັນຂອງຂວັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຮົາໃນປະເທດນີ້-ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສົ່ງຂ່າວສານທີ່ໜັກແໜ້ນກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນຫຼາຍກວ່າການສົ່ງ YES ໃຫ້ກັບ ສຽງ (Voice), ໂດຍ ການສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຊາວອອສເຕຣເລັຍຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງເຮົາ, ຊາວອອສເຕຣເລັຍທໍາອິດຂອງເຮົາ, ກ່ຽວກັບສິ່ງ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນປະເທດ ໃນອະນາຄົດ"
ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Deborah Groarke ແລະ Tys Occhiuzzi ຂ່າວ SBS News,
ຈັດທຳໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກ ພາສາລາວ.
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