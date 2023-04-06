ຄວາມໂສກເສົ້າ ຂອງການອົບພະຍົບແມ່ນຫຍັງ?

Key Points
- 1. ຄວາມໂສກເສົ້າຂອງການຍົກຍ້າຍແມ່ນຊັບຊ້ອນ ແລະມີຫຼາຍຊັ້ນ.
- 2. ເມື່ອຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການສູນເສັຍ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ມັນຈະກາຍເປັນສິ່ງຍາກ ທີ່ຈະຈັດການໄດ້.
- 3. ຄວາມໂສກເສົ້າເປັນເວລາດົນນານສາມາດ ການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນຊັກຊ້າ ແລະຂັດຂວາງຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນອະນາຄົດ.
- 4. ການປິ່ນປົວມີຂະບວນການຊັບຊ້ອນ ແລະເປັນສ່ວນຕົວ, ແຕ່ກໍມີການສນັບສນູນ.
ການຍ້າຍໄປຢູ່ປະເທດອື່ນ ໃນໄລຍະຍາວ ມັກຈະມາພ້ອມກັບການທົດລອງທາງອາລົມຫລາຍເທື່ອ. ໃນຂນະທີ່ຜູ້ອົບພະຍົບ ຕ້ອງທົນຕໍ່ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ຂອງຂອງວັດທະນະທັມ ແລະການປັບຕົວ ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ແປກໃໝ່, ຫຼາຍຄົນ ມັກຈະຮູ້ສຶກສັບສົນໃນການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະການສູນເສັຍເອກະລັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຮັບມື ແລະຮູ້ສຶກ 'ສົມບູນ' ອີກຄືເກົ່າ?
ຄວາມເສົ້າໃຈທີ່ມາພ້ອມກັບ ການຍົກຍ້າຍ ມີຫຼາຍຊັ້ນ. ນອກເຫນືອໄປຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຈາກຄວາມຕົກຕະລຶງ ຂອງວັດທະນະທັມໃນຕອນຕົ້ນ ແລະຄວາມຄຶດຮອດບ້ານ, ຫລືຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງພາສາ, ຜູ້ອົບພະຍົບ ແລະຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຈໍານວນຫຼາຍ ໄດ້ປະສົບກັບການສູນເສັຍ ສິ່ງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ ທີ່ສາມາດທໍາລາຍຄວາມເປັນຢູ່ ແລະຄວາມສໍາພັນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢ່າງເລິກຊຶ້ງ.
Dr Grant Blashki, Clinical Lead ທີ່ Beyond Blue ກ່າວວ່າ ຄວາມໂສກເສົ້າ ຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ສາມາດສະແດງອອກໄດ້ ໃນຫຼາຍທາງ.
"ມັນອາດຈະເປັນທາງຈິດໃຈ, ຄວາມຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າ, ຫຼືຄວາມຕົກໃຈ, ຫຼື [ຮູ້ສຶກ] ໃຈຮ້າຍ, ຫຼືຮູ້ສຶກຜິດ. ມັນອາດຈະເປັນທາງຮ່າງກາຍ, ສ່ວນປະກອບ ຂອງການນອນບໍ່ຫຼັບດີ, ເມື່ອຍ, ຮູ້ສຶກຊຸດໂຊມ. ຫລາຍຄົນ ທີ່ມີຄວາມໂສກເສົ້າ ພົບວ່າ ບາງເທື່ອເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງອອ້ມ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຂັດແຍ່ງຢູ່ເຮືອນ, ຫຼືຂັດແຍ່ງຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ຫຼືບາງຄັ້ງ ການໃຊ້ເຫຼົ້າ."
ຄວາມໂສກເສົ້າຂອງການຍົກຍ້າຍ ມັກຈະປະກອບດ້ວຍ 'ການສູນເສັຍທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ': ການສູນເສັຍ ປະເພດທີ່ບໍ່ຮູ້ແນ່ນອນ ແລະບໍ່ໄດ້ກໍານົດ. ທັມມະຊາດຂອງ 'ການສູນເສັຍທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ' ຫມາຍຄວາມວ່າເປັນການຍາກ ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ແລະແກ້ໄຂ.
"ເມື່ອບາງຄົນມີຄວາມໂສກເສົ້າ, ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ສູນເສັຍບາງຢ່າງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ການສູນເສັຍ ແມ່ນສາມາດລະບຸໄດ້ຫຼາຍ. ເຈົ້າສູນເສັຍຄົນ ຫຼືສັດລ້ຽງທີ່ເຈົ້າຮັກ, ຫຼືເຈົ້າສູນເສັຍວຽກ, ຫຼືເຈົ້າສູນເສັຍເຮືອນ, ແລະມັນເປັນທີ່ລະບຸໄດ້, ແລະເຈົ້າເສົ້າໃຈ ແລະໃຈຮ້າຍ ແລະເຈົ້າເສັຍໃຈ, ແຕ່ມັນມີສາເຫດ ຂອງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບມັນ. ໃນຂນະທີ່ ການສູນເສັຍ ທີ່ບໍ່ຊັດເຈນແມ່ນຕອນທີ່ຂາດຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ ບາງລະດັບ ກ່ຽວກັບການສູນເສັຍນັ້ນ, ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງຍາກ ທີ່ຈະຈັດການກັບຄວາມໂສກເສົ້ານັ້ນ ແລະມາຍອມຮັບ ກັບສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ."
Dr Blashki ອະທິບາຍວ່າຜູ້ ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ມັກຈະປະສົບກັບ ການສູນເສັຍຫຼາຍຄັ້ງ ໃນທັນທີ. ສິ່ງນີ້ ອາດຈະຮູ້ສຶກຮຸນແຮງຫລາຍຂຶ້ນ ຫລັງຈາກໄດ້ມາເຖິງບໍ່ດົນ–ເປັນເວລາ ທີ່ມີການປັບໂຕທີ່ສຳຄັນ.
"ສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ ການແຍກຈາກ ທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຮູ້ໂດຍລະຍະທາງ, ອາດຈະ (ມີການ) ປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບ ສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ. ເຂົາເຈົ້າອາດພົບວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົວເອງໄດ້ປ່ຽນໄປ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະພົບວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ມີສະຖານະພາບທາງສັງຄົມຫຼຸດລົງ. ອົບພະຍົບ ແລະຜູ້ລີ້ພັຍບາງຄົນ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ມີການດີ້ນລົນຢ່າງສຸດຂີດ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ ແລະໄດ້ມີເຫດການ ທີ່ເຈັບປວດຫລາຍ ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຍັງພົບກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນການສື່ສານ. ທຸກຢ່າງ ຕັ້ງແຕ່ພາສາ ທີ່ເປັນທາງການ ຈົນເຖິງການເຂົ້າໃຈສັບ ທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ."
Jorge Aroche, ນັກຈິດຕະວິທະຍາຄລີນິກ ທີ່ເກີດຢູ່ Uruguay ເປັນ CEO ຂອງ NSW Service for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors (STARTTS), ອົງກອນທີ່ໃຫ້ການສນັບສນູນ ດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແກ່ອົບພະຍົບ.
ເພິ່ນກໍເຊື່ອເຊັ່ນກັນວ່າ ຄວາມໂສກເສົ້າຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ມັກຈະເກີດມາຈາກ ການຮວມກັນຂອງການສູນເສັຍ ທັງຄວາມຈິງ ແລະສິ່ງທີ່ວັດແທກບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ການຂາດຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ຄວາມຜູກພັນກັບສະຖານທີ່, ແລະການເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນເຄືອຂ່າຍສນັບສນູນ.
Jorge Aroche, ນັກຈິດຕະວິທະຍາຄລີນິກ ທີ່ເກີດຢູ່ Uruguay ເປັນ CEO ຂອງ NSW Service for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors (STARTTS), ອົງກອນທີ່ໃຫ້ການສນັບສນູນ ດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແກ່ອົບພະຍົບ.
The nature of ambiguous loss means emotional closure becomes elusive. Source: Moment RF / Maria Korneeva/Getty Images
"ເຮົາອາດຈະໂສກເສົ້າກ່ຽວກັບຫມູ່, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ, ສະຖານທີ່ທີ່ເຮົາຮັກ. ແລະນັ້ນ ເປັນຄວາມໂສກເສົ້າ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຕົວຕົນ ທີ່ເຮົາໄດ້ປະຖິ້ມໄວ້ທາງຫຼັງ ແລະເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.
"ແຕ່ຄວາມໂສກເສົ້າ ທີ່ມາຈາກການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ ເອກະລັກ ແລະສະຖານະພາບ ທີ່ພວກເຮົາເຄີຍມີ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນສະພາບການ ທີ່ເປັນທາງການ, ເຊັ່ນການເຮັດວຽກ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ໃນປະເທດຂອງທ່ານ, ແຕ່ຍັງຮວມເຖິງສະຖານະພາບ ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ທີ່ທ່ານອາດມີຢູ່ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມຂອງທ່ານ."
Credit: Ariel Skelley/Getty Images
Mr Aroche ກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນບາງກໍລະນີ ຄວາມໂສກເສົ້າ ຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ກ່ຽວພັນກັບອຸດົມຄະຕິ ຂອງສິ່ງທີ່ 'ອາດເປັນໄດ້' ຖ້າຫາກວ່າຄົນນັ້ນຍັງຢູ່ (ບ່ອນເກົ່າ).
"ມີຄວາມໂສກເສົ້າ ຂອງການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ກ່ຽວກັບພາບລວງຕາ ຫຼືຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດບັນລຸ ຫຼືເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ບ້ານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຫຼາຍຢ່າງກໍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຫດຜົນ, ແລະບາງຄັ້ງ ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກຜິດ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກແບບນີ້ ເພາະວ່າພວກເຂົາສາມາດເຫັນວ່າ ໃນແງ່ຄວາມເປັນຈິງ, ມັນອາດຈະດີກວ່າທີ່ພວກເຂົາຢູ່ໃນປະເທດໃຫມ່. ພວກເຂົາມີຫມູ່ໃຫມ່, ພວກເຂົາອາດຈະມີສະຖານະການທາງເສດຖະກິດທີ່ດີກວ່າ, ພວກເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະມີສິ່ງທີ່ ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ".
ທ່ານກ່າວວ່າ ອີກບັນຫາຫນຶ່ງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ໃນບັນດາຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼືອົບພະຍົບ ແມ່ນຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າ ໃນເວລາທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ຫຼືບໍ່ສາມາດສະແດງຄວາມເສົ້າໂສກໄດ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ ຍ້ອນຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ ຫຼືຄວາມອັບອາຍ ຂອງຜູ້ລອດຊີວິດ.
"ພວກເຂົາ ອາດຈະຮູ້ສຶກຜິດກ່ຽວກັບການຈົ່ມ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງປະສົບກັບການສູນເສັຍ ໃນເມື່ອຍາດພີ່ນ້ອງ, ຄົນທີ່ຮັກ, ຍັງຢູ່ໃນບ້ານເກີດ ແລະກຳລັງຮັບມື ກັບສະຖານະການຮ້າຍແຮງກວ່າ,ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ແລະອື່ນໆ. ແລະນັ້ນອາດຈະເປັນບັນຫາ ເພາະວ່າ ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກບາງສິ່ງບາງຢ່າງ, ແລະທ່ານບໍ່ສາມາດ 'ເອົາມັນອອກ' (ຄວາມຫມາຍ: ດ້ວນການສະແດງອອກ ຫຼືດ້ວຍຄໍາເວົ້າ) ແລະຮັບຮູ້ມັນ, ມັນຍາກທີ່ຈະຄິດກ່ຽວກັບມັນ ຢ່່າງມີເຫດຜົນ ແລະຮັບມືກັບສະຖານະການ. ແລະສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງສາມາດ ເລີ່ມສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທ່ານ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະຮັບຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາສາມາດແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ຜ່ານມັນໄປໄດ້".
ທ່ານ Kamal Sharma, ປະທານ R-U-OK ທີ່ເກີດໃນປະເທດອິນເດັຍ ແມ່ນ CEO ຂອງ Rezilum ,ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ການເປັນຜູ້ນໍາທາງຍຸດທະສາດ ແລະການຝຶກອົບຮົມຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ລາວເວົ້າວ່າ ຕອນທີ່ລາວມາຮອດປະເທດ ເທື່ອທໍາອິດ, ລາວມີຄວາມລຳບາກໃນການເຂົ້າໃຈວ່າ ລາວຈະເຂົ້າກັບປະເທດນີ້ໄດ້ແນວໃດ.
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີຮັບມື ກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງການພັດຖິ່ນ ໂດຍການຍອມຮັບ ເຖິງເອກະລັກຂອງລາວ ໄດ້ປ່ຽນໄປ.
Source: Moment RF / Alexander Spatari/Getty Images
ເຖິງແມ່ນວ່າ Mr Sharma ຍອມຮັບວ່າການພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ ໃນບ່ອນທີ່ວັດທະນະທັມແລະການພົບປະ ກັບຜູ້ຄົນ ທີ່ມາຈາກພື້ນຖານດຽວກັນຂອງທ່ານ ສາມາດໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະຄວາມແນ່ໃຈ ໃນລະດັບໜຶ່ງແກ່ຜູ້ອົບພະຍົບໃຫມ່, ແຕ່ທ່ານເຊື່ອວ່າ ການເປີດຮັບຄົນໃຫມ່ ແລະປະສົບການ ໃໝ່ ມັນກໍມີຄວາມສໍາຄັນ ເທົ່າທຽມກັນ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມີກົນໄກການຮັບມື ໃນທາງບວກ, ແລະມີກົນໄກ ແບບດຽວກັນໃນທາງລົບ. ກົນໄກການຮັບມື ໃນທາງບວກແມ່ນກ່ຽວກັບ ການຄົ້ນຫາຕົວທ່ານເອງ ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃຫມ່ນີ້. ການປ່ອຍວາງ ໃນສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະບໍ່ເປັນປໂຍດຕໍ່ທ່ານ, ຮັບເອົາແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ໆ ແລະສິ່ງໃຫມ່ໆ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈະເລີນເຕີບໂຕ. ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຕິດຢູ່ກັບກຸ່ມຂອງທ່ານເອງ, ແລະດັ່ງນັ້ນ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກທ້າທາຍ, ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຶດຫມັ້ນ ກັບທຸກຢ່າງດັ່ງທີ່ມັນໄດ້ຢູ່ໃນຈຸດຂອງເວລາ ທີ່ທ່ານຈາກມາ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນແທ້ໆ ທີ່ຈະທ້າທາຍຕົວທ່ານເອງ ດ້ວຍຄວາມຄິດໃຫມ່, ການຄົ້ນພົບວ່າທ່ານເປັນໃຜ, ທ່ານແມ່ນຫຍັງ ແລະຊອກຫາເອກະລັກຂອງທ່ານ ໃນວັດທະນະທັມ ທີ່ແຕກຕ່າງ."
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ກ່າວວ່າ ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານບາງຄົນ ປະສົບກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກສັບສົນຢູ່ເລື້ອຍໆ ຊຶ່ງອາດມີສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ການຊັກຊ້າ ໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນໃນຊີວິດ ເຊິ່ງອາດຂັດຂວາງ ຄວາມຫມັ້ນຄົງ ໃນອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການຂາດເຄືອຂ່າຍການສນັບສນູນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງຄວາມໂດດດ່ຽວ, ຄວາມກັງວົນ, ແລະຄວາມໃຈຮ້າຍ ຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
ທ່ານ Kamal Sharma ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃນຖານະພຣະສົງກ່າວວ່າ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນວັດທະນະທັມໃນທ້ອງຖິ່ນ ບ່ອນທີ່ທ່ານອາສັຍຢູ່ ແລະຫາວິທີເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນວິທີທີ່ຈະເອົາຊະນະບັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ໃນກໍຣະນີຂອງລາວ, ລາວໄດ້ເຮັດ ໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນກິລາປະເພດທີມ.
ມີກົນໄກການຮັບມື ໃນທາງບວກ ແມ່ນກ່ຽວກັບ ການຄົ້ນຫາຕົວທ່ານເອງ ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃຫມ່. ການປ່ອຍວາງ ໃນສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະບໍ່ເປັນປໂຍດຕໍ່ທ່ານ, ຮັບເອົາແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ໆ ແລະສິ່ງໃຫມ່ໆ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈະເລີນເຕີບໂຕ.Kamal Sharma Rezilum CEO and R U OK? Chair.
ແຕ່ນອກເຫນືອໄປຈາກ ການເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນ ໃນທາງປະຕິບັດ ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກັມ ຫຼືສະມາຄົມ, ການອອກກໍາລັງກາຍ ຫຼືການນັ່ງສະມາທິ, ຍັງມີວິທີທາງປັດຊະຍາອີກຫລາຍຢ່າງ ທີ່ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ທ່ານມັກວິທີການ ແບບຕາເວັນອອກ ຫຼືຕາເວັນຕົກ.
"ຫນັງສືຕາເວັນຕົກ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ ແມ່ນກ່ຽວກັບການຈັດການການປ່ຽນແປງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນການປ່ຽນແປງ. ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບ ການເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ນັ້ນເປັນໂຄງສ້າງແບບຕາເວັນຕົກໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ. ສິ່ງທີ່ເຮົາເອົາໃຈໃສ່ ແມ່ນຄວາມບໍ່ທ່ຽງ, ເພາະການປ່ຽນແປງ ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານປ່ຽນ ຈາກສະພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງອັນໜຶ່ງ ໄປສູ່ອີກສະພາບຫນຶ່ງທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ຄວາມບໍ່ທ່ຽ ງແມ່ນກ່ຽວກັບວິທີ ທີ່ທ່ານ 'ເດີນ' ແລະສວຍໂອກາດ ຂອງການຂຶ້ນລົງຂອງຊີວິດ. ສະນັ້ນ, ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ການໄຫລຜ່ານຄວາມບໍ່ທ່ຽງແລະການຍອມຮັບ ຄວາມບໍ່ທ່ຽງ ແມ່ນມີພະລັງຫລາຍກວ່ານັ້ນ."
ບໍ່ກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຈິດໃຈ ແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ຕົວທ່ານເອງ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ, ການກວດສອບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ, ແລະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຮູ້ສຶກລຳບາກ.
Credit: Mike Powell/Getty Images
Dr Blashki ຈາກ Beyond Blue ອະທິບາຍວ່າ ເຖິງແມ່ນອາການ ຂອງການສູນເສັຍຂອງຜູ້ອົບພະຍົບ ມັກຈະເປັນແລ້ວເຊົາເປັນເວລາຫລາຍປີ, ແຕ່ຄວາມໂສກເສົ້າທີ່ຍືດເຍື້ອ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບ ອາດຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນ.
"ຫຼາຍຄັ້ງ ຂ້ອຍຖືກຖາມວ່າ 'ນີ້ແມ່ນຄວາມໂສກເສົ້າ ຫຼືຕອນນີ້ ຂ້ອຍມີສະພາບສຸຂະພາບຈິດບໍ່? ບາງທີ ຂ້ອຍອາດເປັນໂຣກຊຶມເສົ້າ.' ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງລະວັງແມ່ນ: ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນແບບນີ້ ເວລາຫຼາຍເດືອນ, ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຮູ້ສຶກຫມົດຫວັງ, ແລະຖ້າຫາກວ່າມັນແພ່ຫຼາຍ. ພວກເຂົາເສົ້າໃຈ, ຫຼືໝົດຫວັງກັບທຸກສິ່ງຢ່າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ມີ 'ແສງສວ່າງ' ອີກຕໍ່ໄປ..ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ມີກຳລັງໃຈ. ອີກສິ່ງຫນຶ່ງ ທີ່ຂ້ອຍເບິ່ງກໍຄື ມັນສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່? ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຈະມີຄວາມສໍາພັນ, ຈະເຮັດວຽກ, ເຂົ້າສັງຄົມບໍ່?"
READ MORE FROM THE SETTLEMENT GUIDE
Why joining a community sport could be the best thing you ever did
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ກ່າວວ່າ ມັນຍັງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະໃຫ້ຕົນເອງ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຮູ້ສຶກ ແລະເຂົ້າໃຈ ການສູນເສັຍຂອງທ່ານ...ເມື່ອຈໍາເປັນ.
ການປະສົບກັບຄວາມໂສກເສົ້າ ບໍ່ແມ່ນຄວາມອ່ອນແອ ຫລືຂາດຄວາມອົດທົນ. ບໍ່ມີວິທີງ່າຍໆ ສໍາລັບການຈັດການ ກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງການສູນເສັຍ. ມັນເປັນເລື້ອງສ່ວນຕົວ ແລະຊັບຊ້ອນ.
Migratory grief can manifest itself both physically and psychologically. Physical symptoms can include poor sleep, tiredness, and feeling run down. Source: Moment RF / Fiordaliso/Getty Images
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງທົນທຸກ ກັບອາການຮຸນແຮງເຫຼົ່ານັ້ນ, ໃຫ້ໄປຫາ ທ່ານໝໍຂອງທ່ານ ຫຼືໂທຫາສາຍດ່ວນ ສຸຂະພາບຈິດເຊັ່ນ: Lifeline ຫຼື Beyond Blue.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ກ່າວວ່າ ມັນຍັງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະໃຫ້ຕົນເອງ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຮູ້ສຶກ ແລະເຂົ້າໃຈ ການສູນເສັຍຂອງທ່ານ...ເມື່ອຈໍາເປັນ.
ການປະສົບກັບຄວາມໂສກເສົ້າ ບໍ່ແມ່ນຄວາມອ່ອນແອ ຫລືຂາດຄວາມອົດທົນ. ບໍ່ມີວິທີງ່າຍໆ ສໍາລັບການຈັດການ ກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງການສູນເສັຍ. ມັນເປັນເລື້ອງສ່ວນຕົວ ແລະຊັບຊ້ອນ.
ດັ່ງນັ້ນຄວາມໂສກເສົ້າ ຈາກການພາກຖິ່ນຖານ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຫຼືບໍ່? ຫຼືຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຕ້ອງຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຈະຢູ່ກັບມັນ?
Those suffering those acute symptoms should visit their doctor (GP) or call a mental health hotline, such as Lifeline, or Beyond Blue. Source: Moment RF / Fiordaliso/Getty Images
"ອາ....ຄໍາຖາມທີ່ດີຫຼາຍ. ໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ, ການສູນເສັຍໃດ ກໍແມ່ນການເຈັບປວດ, ແລະການເຈັບປວດສາມາດຮັບມືໄດ້ ໃນສອງວິທີ ຄື: ທ່ານສາມາດປິ່ນປົວ ອາການຂອງການເຈັບປວດ, ຫຼືທ່ານສາມາດປິ່ນປົວ ການເຈັບປວດໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການ ທັງປິ່ນປົວອາການ ຂອງການສູນເສັຍ ຈາກການໂຍກຍ້າຍ ແຕ່ກໍຍັງປິ່ນປົວການສູນເສັຍນຳອີກ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແມ່ນຕ້ອງປ່ອຍ ໃຫ້ສິ່ງເກົ່າໄປ ແລະຮັບເອົາສິ່ງໃຫມ່. ທາງເລືອກ ແມ່ນສ່ວນສຳຄັນ ຂອງຂະບວນການປິ່ນປົວ. ຄໍາວ່າ 'ປິ່ນປົວ' ຫມາຍຄວາມວ່າ ຈະກາຍເປັນ ‘ສົມບູນ’ ອີກເທື່ອ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານເລີ່ມກາຍເປັນ ‘ສົມບູນ’ອີກໃນສະພາບແວດລ້ອມໃຫມ່."
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການສນັບສນູນທາງອາລົມ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ Lifeline ໄດ້ ທີ່ 13 11 14 ຫຼື Beyond Blue ທີ່ 1800 22 46 36 .