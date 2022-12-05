एसबीएस नेपाली अस्ट्रेलिया समाचार: सोमवार ५ डिसेम्बर २०२२

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Prime Minister Anthony Albanese and South Australian Premier Peter Malinauskas speak to media in Renmark, South Australia. (AAP Image/Dean Martin) Source: AAP / DEAN MARTIN/AAPIMAGE
Published 5 December 2022 at 5:24pm, updated 42 minutes ago at 5:27pm
Source: SBS
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बाढीका लागि तयार भएर बस्न साउथ अस्ट्रेलियाका केही बासिन्दाहरूलाई प्रधानमन्त्री एन्थोनी एल्बनिजीको आग्रह लगायत आजका प्रमुख अस्ट्रेलियाली समाचारहरू सुन्नुहोस्
Published 5 December 2022 at 5:24pm, updated 42 minutes ago at 5:27pm
Source: SBS
Available in other languages
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