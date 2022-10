Piłka nożna, twój gol dla zdrowia

By Joanna Borkowska - Surucic

Ostatnie stulecie w polskiej piłce klubowej to czas znaczony wielkimi osiągnięciami naszych klubów na arenie międzynarodowej - z występami w finale i półfinałach europejskich pucharów na czele, narodzin niezwykłych postaci świata futbolu z nieodżałowanym trenerem Kazimierzem Górskim, fantastycznych piłkarzy, takich jak Lubański, Dejna, Boniek.





Dla nas emigrantów piłka nożna to powrót do młodzieńczych pasji. Bez wątpienia treningi przyczyniają się do nawiązania nowych znajomości i kształtowania temperamentu piłkarzy w nowej rzeczywistości.





W dzielnicy Plumpton, od 70 lat działa Polonia Sports Club. Jest to najbardziej szanowany i najstarszy klub sportowy, zrzeszający drużyny piłkarskie w różnych kategoriach wiekowych. W czasie kolejnych relacji zapoznamy się z historiami polskich emigrantów, dla których piłka nożna była, jest i będzie sposobem na zdrowe życie.





Podcasts o pozytywnym wpływie piłki nożnej rozpocznie się w poniedziałek, 24 października.