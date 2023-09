Cristiano Ronaldo has tested positive for coronavirus

Cristiano Ronaldo foi imediatamente colocado em isolamento, num dos quartos do Centro de Treinos da Federação de Futebol.





Há a informação de que ele está sem qualquer sintoma e, obviamente, sob controlo médico.





A condição física excepcional do futebolista concorre certamente para melhor resistir ao vírus.





Necessariamente, todos os elementos da seleção portuguesa voltaram a ser testados.





Cristiano Ronaldo é a quarta baixa que a Covid-19 impõe à seleção portuguesa de futebol, que nesta quarta-feira defronta a da Suécia, para a Liga Europeia das Nações, num grupo que Portugal e França lideram a par, com 7 pontos.





Antes de Cristiano Ronaldo, outros três jogadores da seleção portuguesa foram afastados da equipa por causa do vírus.





José Fonte, defesa-central do Lille, e Anthony Lopes, guarda-redes do Lyon, deram resultado positivo, e terão sido infectados em território francês.





Na convocatória inicial, já tinha havido a ausência do defesa Mário Rui, que ficou impedido de sair de Itália devido à deteção de vários casos de Covid-19 no plantel do Nápoles.





No caso de Cristiano Ronaldo, supondo que o caso dele evoluirá sem mais problemas, para além do jogo diante da seleção sueca, deve falhar tambémos jogos diante do Crotone e Hellas Verona, a contar para a Série A, com a Juventus, e a estreia da equipa italiana na Liga dos Campeões frente ao Dynamo Kyev.





Todos são encontros que acontecerão num prazo de 14 dias, o número de dias que tem sido utilizado como referência para o período de isolamento pelo contágio do vírus.





O coronavirus parou a indústria do futebol entre março e junho. Continua agora a perturbar a competição, com a maior parte dos estádios europeus sem público nas bancadas e com vários jogadores afastados por contágio.





A vida em grupo e o contacto físico são inerentes à prática do futebol. Os contágios acumulam-se.





O contágio de Cristiano Ronaldo surge no pico de nova vaga do vírus em Portugal.





Nas 24 horas anteriores houve no país mais 1208 contágios e mais 16 mortes.





Estão neste momento hospitalizadas 916 pessoas, o maior número desde 30 de abril. Dessas, 132 estão em unidades de cuidados intensivos.





Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.110 mortes e 89.121 casos de infeção, estando ativos 32.964.





Um dos infetados é o ministro da Ciência, Manuel Heitor, que está sem sintomas mas em isolamento.





Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.





As autoridades de saúde em Portugal têm em vigilância 50.291 pessoas que tiveram contactos com pessoas contagiadas.





A vizinha Espanha registou esta terça-feira 7118 novos casos de Covid-19, uma descida depois de vários dias com números acima dos 10 mil, elevando para 896.086 o total de infectados até agora no país.





As autoridades espanholas contabilizaram mais 80 mortes provocadas pela doença nas últimas 24 horas, aumentando o total de óbitos para 33.204.





Em todos os países europeus estão a ser tomadas medidas restritivas.





Os Países Baixos decretaram confinamento parcial e a França prepara-se para adotar novas restrições tal como o norte de Inglaterra.





A dinâmica da pandemia na Europa está má. Teme-se muito forte pressão de contágios e internamentos nos próximos dias.





